Ukrajinská armáda zničila při útoku na most desítky vojenských vozidel. Chce odstřihnout Rusko od Krymu

Ukrajinská armáda oznámila, že se jí podařilo zničit padesát ruských vojenských vozidel při masivním úderu na Armjanský most, který spojuje okupovaný Krym s pevninskou Ukrajinou. Podle vyjádření ukrajinského prvního samostatného útočného pluku Da Vinci útok zcela ochromil klíčovou zásobovací trasu ruských jednotek a vyřadil most z provozu. Kyjev uvádí, že zasažená vozidla byla naložena municí a palivem určeným pro nasazení v oblasti Záporožské oblasti.
Ukrajina je podle The Independent schopna v blízké budoucnosti zcela odříznout Rusko od přístupu na Krym. K vojenskému úspěchu dochází v době, kdy se velvyslanci Velké Británie, Francie a Německa sešli na ruském ministerstvu zahraničí v Moskvě, což souvisí s evropskou snahou o zahájení nových mírových rozhovorů. Ruské ministerstvo zveřejnilo záběry diplomatů přijíždějících na jednání s náměstkem Sergeje Lavrova, přičemž sám ministr zahraničí již dříve uvedl, že Rusko je připraveno si evropské návrhy vyslechnout.
Obyvatelé Krymu a dalších okupovaných území mezitím silně pociťují dopady stále agresivnější ukrajinské dronové kampaně zaměřené na energetickou a logistickou infrastrukturu. Poloostrov se sice s občasným nedostatkem pohonných hmot potýkal již dříve, současná krize je však nejhorší od anexe v roce 2014. Koncem května úřady omezily prodej benzínu na pouhých dvacet litrů na vozidlo týdně pomocí předplacených kuponů, které z oficiálních informačních kanálů okamžitě zmizely, načež řidiči museli na čerpacích stanicích čekat dlouhé hodiny.
Sociální sítě jsou plné žádostí o radu, kde palivo sehnat, a úřady musely zřídit krizovou linku pro turisty, kteří na poloostrově uvízli. Dodávky paliva přes Kerčský most jsou z bezpečnostních důvodů dlouhodobě pozastaveny, takže zásobování probíhá pomocí trajektů, jejichž vytížení se má nyní zvýšit. Někteří řidiči si sice přivážejí vlastní zásoby z pevniny, jsou však limitováni limitem sto litrů na auto, čehož využívají spekulanti prodávající benzín za dvojnásobek tržní ceny.
Současná situace zasadila tvrdou ránu také tamnímu turistickému ruchu. Zatímco loni Krym přilákal téměř sedm milionů návštěvníků a letos úřady doufaly v překonání tohoto čísla, hospodářský deník Kommersant informoval, že na přelomu května a června bylo zrušeno téměř osmdesát procent hotelových rezervací.
Hrozba ukrajinských bezpilotních letounů zasahuje i hluboko do ruského vnitrozemí, kde starosta města Nižněkamsk v Tatarstánu Radmir Beljajev oznámil zrušení všech pátečních veřejných akcí. V této oblasti přitom sídlí několik významných průmyslových podniků, včetně petrochemického závodu a ropné rafinérie. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že armáda během noci zneškodnila celkem 231 ukrajinských dronů. Tato vážná bezpečnostní rizika přicházejí právě v den, kdy Rusko slaví státní svátek Den Ruska. Útokům čelilo také město Togliatti, kde sídlí největší ruská automobilka Avtovaz, přičemž tamní gubernátor potvrdil incidenty bez bližších podrobností o škodách.
Související
Evropští lídři chtějí na summitu G7 přesvědčit Trumpa k obnovení mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem
Lukašenko odmítl poslat běloruské vojáky na Ukrajinu: Nebudeme potravou pro děla
Aktuálně se děje
před 40 minutami
Ukrajinská armáda zničila při útoku na most desítky vojenských vozidel. Chce odstřihnout Rusko od Krymu
před 1 hodinou
Ukončili jsme válku s Íránem, prohlásil Trump. K žádné dohodě zatím nedošlo, reaguje Teherán
před 2 hodinami
Počasí bude i o víkendu deštivé. Dorazí i vítr
před 3 hodinami
Česko - Jižní Korea 1:2. Kapitán Krejčí skóroval, Korejci předvedli obrat
včera
Dnes v noci velmi tvrdě udeříme na Írán. Převezmeme ostrov Charg, pohrozil Trump. O hodinu později vše zrušil
včera
Fotbalové MS plné nových pravidel. Jaké novinky týmy i fanoušky čekají?
včera
Amerika zůstane bezbranná? Rakety bleskově dochází, Trumpa čeká ostrá debata se zbrojaři
včera
Tchajwanská armáda cvičně odpálila rakety směrem k Číně z amerických zařízení
včera
Obavy vědců se naplnily. El Niño je tady, může dosáhnout historické síly a působit miliardové škody
včera
Evropští lídři chtějí na summitu G7 přesvědčit Trumpa k obnovení mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem
včera
Polsko spustí unikátní program. Statisícům lidí poskytne kurzy přežití
včera
Neřeší Ukrajinu, Írán ani Trumpa. Státy EU se bouří proti Kallasové
včera
Americe se nelíbí, že ji Netanjahu neposlouchá. Prosazuje zájmy které se neshodují s USA, prohlásil Vance
včera
Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu. Útoky USA zlikvidovaly příměří, tvrdí
včera
Musk podnítil nepokoje v Belfastu. Odhalil slabinu sociálních sítí
včera
Rok od tragického zřícení letu AI171: Jediný přeživší se dodnes potýká s problémy. Stále neví, proč letadlo spadlo
včera
Spojené státy a dalších 20 zemí včetně Česka varují před útoky Íránu v Evropě
včera
Policie v Severním Irsku nasadila proti demonstrantům vodní děla
včera
Mašínová si zachovala pevný charakter, ocenil prezident Pavel
včera
Útoky slibované Trumpem přišly. Írán tvrdí, že opět uzavřel Hormuzský průliv
Napětí na Blízkém východě je opět patrné. Navzdory platnému příměří pokračovaly druhým dnem vzájemné útoky Američanů a Íránců. Teherán podle dostupných prohlášení uzavřel Hormuzský průliv. Informovala o tom BBC.
Zdroj: Lucie Podzimková