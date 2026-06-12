Ukrajinská armáda zničila při útoku na most desítky vojenských vozidel. Chce odstřihnout Rusko od Krymu

Libor Novák

12. června 2026 9:15

Krym, ilustrační foto
Krym, ilustrační foto Foto: Pixabay

Ukrajinská armáda oznámila, že se jí podařilo zničit padesát ruských vojenských vozidel při masivním úderu na Armjanský most, který spojuje okupovaný Krym s pevninskou Ukrajinou. Podle vyjádření ukrajinského prvního samostatného útočného pluku Da Vinci útok zcela ochromil klíčovou zásobovací trasu ruských jednotek a vyřadil most z provozu. Kyjev uvádí, že zasažená vozidla byla naložena municí a palivem určeným pro nasazení v oblasti Záporožské oblasti.

Ukrajina je podle The Independent schopna v blízké budoucnosti zcela odříznout Rusko od přístupu na Krym. K vojenskému úspěchu dochází v době, kdy se velvyslanci Velké Británie, Francie a Německa sešli na ruském ministerstvu zahraničí v Moskvě, což souvisí s evropskou snahou o zahájení nových mírových rozhovorů. Ruské ministerstvo zveřejnilo záběry diplomatů přijíždějících na jednání s náměstkem Sergeje Lavrova, přičemž sám ministr zahraničí již dříve uvedl, že Rusko je připraveno si evropské návrhy vyslechnout.

Obyvatelé Krymu a dalších okupovaných území mezitím silně pociťují dopady stále agresivnější ukrajinské dronové kampaně zaměřené na energetickou a logistickou infrastrukturu. Poloostrov se sice s občasným nedostatkem pohonných hmot potýkal již dříve, současná krize je však nejhorší od anexe v roce 2014. Koncem května úřady omezily prodej benzínu na pouhých dvacet litrů na vozidlo týdně pomocí předplacených kuponů, které z oficiálních informačních kanálů okamžitě zmizely, načež řidiči museli na čerpacích stanicích čekat dlouhé hodiny.

Sociální sítě jsou plné žádostí o radu, kde palivo sehnat, a úřady musely zřídit krizovou linku pro turisty, kteří na poloostrově uvízli. Dodávky paliva přes Kerčský most jsou z bezpečnostních důvodů dlouhodobě pozastaveny, takže zásobování probíhá pomocí trajektů, jejichž vytížení se má nyní zvýšit. Někteří řidiči si sice přivážejí vlastní zásoby z pevniny, jsou však limitováni limitem sto litrů na auto, čehož využívají spekulanti prodávající benzín za dvojnásobek tržní ceny.

Současná situace zasadila tvrdou ránu také tamnímu turistickému ruchu. Zatímco loni Krym přilákal téměř sedm milionů návštěvníků a letos úřady doufaly v překonání tohoto čísla, hospodářský deník Kommersant informoval, že na přelomu května a června bylo zrušeno téměř osmdesát procent hotelových rezervací.

Hrozba ukrajinských bezpilotních letounů zasahuje i hluboko do ruského vnitrozemí, kde starosta města Nižněkamsk v Tatarstánu Radmir Beljajev oznámil zrušení všech pátečních veřejných akcí. V této oblasti přitom sídlí několik významných průmyslových podniků, včetně petrochemického závodu a ropné rafinérie. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že armáda během noci zneškodnila celkem 231 ukrajinských dronů. Tato vážná bezpečnostní rizika přicházejí právě v den, kdy Rusko slaví státní svátek Den Ruska. Útokům čelilo také město Togliatti, kde sídlí největší ruská automobilka Avtovaz, přičemž tamní gubernátor potvrdil incidenty bez bližších podrobností o škodách.

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Zdroj: Lucie Podzimková

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