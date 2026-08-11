Trump si zahrává se zdravím. Doporučil snížit očkování, místo studie se odkázal na názory okolí

Libor Novák

11. srpna 2026 9:33

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump podepsal výnos, v němž doporučuje výrazné snížení počtu povinných očkování pro děti a současně navrhuje rozdělení kombinované vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) na tři samostatné dávky. Během vystoupení v Oválné pracovně šéf Bílého domu opětovně naznačoval spojitost mezi narůstajícím výskytem autismu a vysokým počtem podávaných očkování. Argumentoval tím, že před desetiletími dostávaly děti podstatně méně vakcín a populace byla celkově zdravější.

Nové usnesení redukuje doporučený seznam plošných dětských očkování z dosavadních 18 na pouhých 11 zásadních vakcín. Mezi nimi nadále zůstává ochrana proti dětské obraně, záškrtu, tetanu, černému kašli nebo černým neštovicím. Dokument nepředstavuje přímý zákaz ani závazný právní předpis pro celou zemi, jelikož povinný očkovací kalendář pro vstup do školních zařízení si stanovují jednotlivé státy USA samostatně. Výnos funguje především jako zásadní vládní doporučení a směrodatný pokyn pro federální úřady.

Významnou změnou v přístupu má být podle prezidentského návrhu rozložení aplikace očkovacích látek do většího počtu samostatných návštěv u lékaře. Prezident Trump označil kombinovanou vakcínu MMR při jednorázovém podání za potencionálně nebezpečnou a přirovnal její vliv na dětský organismus k nalití lahve sladkého nápoje do těla dítěte. Na dotaz novinářů ohledně vědeckých důkazů pro toto tvrzení však konkrétní studii neuvedl a odkázal se pouze na názory lidí ze svého okolí.

Odborná veřejnost a Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) však před tímto krokem podle BBC důrazně varují. Podle zdravotnických statistik nepředstavuje kombinovaná vakcína MMR pro naprostou většinu dětí žádné vážné riziko a přínos očkování daleko převyšuje rizika samotných onemocnění. Rozdělení očkovací látky na tři samostatné dávky navíc nemá podle CDC žádnou oporu ve vědeckém výzkumu a samostatné vakcíny proti těmto nemocím nejsou v současnosti na americkém trhu ani dostupné.

Přední experti a zástupci zdravotnických asociací podle BBC vyjadřují obavy, že delší časové rozstupy mezi jednotlivými dávkami povedou ke snížení proočkovanosti. Děti tak budou po delší dobu vystaveny riziku nákazy nebezpečnými infekcemi, případně hrozí, že rodiče s přibývajícím počtem potřebných návštěv v ordinaci na další termíny vůbec nedorazí. Lékaři upozorňují, že takový postup zvyšuje riziko opětovného návratu epidemií spalniček.

Ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr., který v minulosti platil za hlasitého kritika očkovací politiky, nový výnos obhajuje s tím, že má rodičům poskytnout větší svobodu volby a nikoliv přístup k očkování omezovat. Současně odmítl tvrzení, že by zpochybňoval celkovou účinnost vakcín. Vládní představitelé zdůrazňují, že cílem reformy je odklon od dosavadního schématu, které v průběhu dospívání zahrnovalo vysoké množství různých dávek a přeočkování.

Vydaný prezidentský výnos narazil na silný odpor nejen u pediatrů, ale i u části zákonodárců. Šéf Americké akademie pediatrie Dr. Andrew Racine označil doporučení za nebezpečná a nepodložená vědeckými poznatky. Kritiku sklidil prezident také od republikánského senátora a lékaře Billa Cassidyho, který veřejně upozornil, že prezident nemá potřebnou odbornost k provádění takových změn a že vakcíny prokazatelně autismus nezpůsobují.

Z vědeckého hlediska spojitost mezi očkováním a vznikem autismu vyvrátila řada rozsáhlých mezinárodních studií. Příkladem je dánský výzkum s více než 650 tisíci dětmi, který žádnou souvislost nepotvrdil. Vedle úpravy očkovacího kalendáře výnos požaduje také výzkum alternativ k hliníkovým solím ve vakcínách, přestože podle odborníků jsou jejich mikroskopická množství v očkovacích látkách zcela bezpečná a slouží k posílení imunitní odpovědi organismu.

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Zdroj: Libor Novák

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