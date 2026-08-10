Ekonomické škody ani nespokojenost Rusů k zastavení bojů nestačí. Putin stál věří, že zvítězí

Válka na Ukrajině vstoupila do nové a technologicky vyspělejší fáze, v níž obě strany konfliktu stále intenzivněji využívají dálkovou munici k úderům hluboko v týlu protivníka. Zatímco zpočátku léta panoval v médiích optimismus ohledně ukrajinských schopností zasahovat cíle hluboko v Rusku, tato radost naráží na realitu vyčerpaných protivzdušných systémů.
Obranné kapacity Kyjeva čelí obrovskému tlaku, protože klíčové protiraketové systémy, jako jsou americké Patrioty, chybí na frontě a jejich zásoby povážlivě klesají v důsledku souběžného nasazení jinde ve světě. Americká pomoc navíc naráží na zpoždění v domácí výrobě a přísná omezení, která západní partneři uplatňují na použití dodaných zbraní.
Právě neochota spojenců povolit údery západní municí na ruské území přinutila Ukrajinu k tomu, aby urychleně vyvinula vlastní soběstačné kapacity. Díky nezávislé výrobě zbraní se Kyjev postupně zbavuje role pouhého závislého příjemce pomoci a stává se plně svéprávným aktérem, který si sám určuje pravidla pro vedení obranné války.
Strategie ukrajinských ozbrojených sil se přitom posunula od pouhého ničení ropných rafinerií k systematickým úderům na logistická centra a sklady společnosti Wildberries. Tento gigantický online prodejce slouží jako páteř ruského maloobchodu a zároveň poskytuje klíčové zázemí pro skladování vojenského materiálu a vybavení pro ruskou armádu.
Plamenné exploze v těchto obřích skladech způsobují obrovské ekonomické škody a prohlubují strukturální problémy ruského hospodářství, které již tak těžce nese náklady spojené s vedením války. Rusko sice dokázalo částečně stabilizovat palivovou krizi, ale kumulující se inflace a dopady na podnikatelskou sféru nadále dopadají na běžné obyvatele.
Kromě ekonomických ztrát má tato kampaň zásadní psychologický dopad na ruskou veřejnost, která na vlastní kůži zjišťuje, že Kreml nedokáže ochránit domácí zázemí před odvetnými údery. Videa hořících skladů a zmatených obyvatel ukazují, že válka se přestala omezovat jen na vzdálenou frontovou linii a začíná mít reálné dopady uvnitř samotného Ruska.
Ojedinělé tragické omyly, jako byl nedávný dopad střely na pláž v ruském letovisku, sice přinášejí civilní oběti, ale celkový směr kampaně zůstává neměnný. Úkolem těchto operací je přimět ruskou společnost k reflexi a k pochopení toho, že destrukce neskončí, dokud Rusko neukončí svou agresi vůči sousední zemi.
Přestože tyto útočné úspěchy vyvolávají vlnu uspokojení, analytici podle webu The Independent varují, že samotné ekonomické škody a rostoucí nespokojenost obyvatelstva k okamžitému zastavení bojů nestačí. Vladimir Putin nadále ignoruje varování předních ekonomů a spoléhá na to, že dlouhodobé vyčerpání přinese jeho režimu více užitku než uzavření spravedlivého příměří.
Kreml tak navzdory vnitřním potížím a rostoucím nákladům setrvává v přesvědčení, že může pokračovat v likvidaci lidských i ekonomických zdrojů ve snaze o úplné podmanění Ukrajiny. Zlomení této vytrvalosti si bude vyžadovat ještě větší úsilí ukrajinských konstruktérů a neochvějnou politickou i materiální podporu západní koalice.
Nejnovější vývoj tak sice představuje povzbudivou etapu ukrajinského odporu, avšak nikdo by neměl spoléhat na to, že představuje rychlou zkratku k trvalému míru. Dokud Kreml nepochopí, že cena za pokračování agrese převyšuje jakékoliv zisky, válka na evropském kontinentu bude nadále pokračovat.
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Zdroj: Lucie Podzimková