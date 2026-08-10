Netanjahu: Izrael odmítl Trumpův mírový plán pro Pásmo Gazy

Libor Novák

10. srpna 2026 8:19

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu Foto: X Benjamin Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu otevřeně odmítl mírový plán pro Pásmo Gazy, který prosazuje americká administrativa. Tento krok představuje vzácný veřejný rozpor mezi židovským státem a Bílým domem, jenž se snaží urychleně dosáhnout urovnání blízkovýchodních konfliktů.

V nedělním prohlášení Netanjahu rázně odmítl patnáctibodový dokument, který v červenci představila takzvaná Rada míru zřízená Donaldem Trumpem. Podle izraelského předsedy vlády čelí jeho země vlně spekulací o údajné slabosti a chystaných ústupcích, čemuž se rozhodl čelit.

Izraelský premiér důrazně odmítl jakýkoliv vojenský odsun v Pásmu Gazy předtím, než dojde k úplnému a skutečnému odzbrojení hnutí Hamas. Současně varoval před jakýmisi fiktivními formami odzbrojení a potvrdil, že s americkou stranou o této otázce nadále jedná.

Původní americký návrh přitom počítal s tím, že Hamas složí zbraně výměnou za kompletní stažení izraelských sil z palestinské enklávy a postupný přechod moci pod nezávislý palestinský výbor. Izraelští představitelé však trvají na tom, že zveřejněná verze dohody vůbec neodpovídá bezpečnostním postojům jejich země.

Napětí kolem blízkovýchodní politiky přichází v době, kdy obě země směřují k významným volebním kláním. Zatímco ve Spojených státech se na podzim konají důležité volby do Kongresu, Izrael čekají na podzim vlastní náročné volby, v nichž Netanjahu čelí silnému tlaku z řad domácích politických radikálů.

Američtí představitelé přesto považují navržený plán za jedinou schůdnou cestu vpřed, která má zabránit opakování minulých tragédií. Vysoký zástupce pro Gazu Nikolay Mladenov v reakci na izraelský postoj uvedl, že proces byl navržen s ohledem na bezpečnostní rizika a s možností jednotlivé kroky v případě potřeby zastavit.

Zároveň sílí obavy z dopadů pokračujících bojů na civilní obyvatelstvo v Gaze, kde byla od začátku konfliktu vysídlena naprostá většina místních obyvatel. Konflikt, jenž vypukl po útocích z podzimu 2023, nadále zatěžuje vztahy mezi tradičními spojenci a nutí Washington k hledání složité rovnováhy.

Vztahy mezi americkými prezidenty a Benjaminem Netanjahuem byly v minulosti opakovaně napjaté, avšak současná dynamika s administrativou Donalda Trumpa přináší zcela nová specifika. Izraelský premiér se nebojí jít do otevřeného střetu s Bílým domem, pokud to vyžadují jeho domácí politické zájmy a bezpečnostní rétorika.

Republikánská i demokratická scéna ve Spojených státech přitom sleduje vývoj situace se značnými obavami, neboť pokračující válka komplikuje americké ekonomické zájmy včetně cen pohonných hmot. V americké politické debatě se navíc objevují hlasy volající po obezřetnějším přístupu k vojenské podpoře Izraele.

Výsledek tohoto diplomatického patu tak může zásadně ovlivnit nejen budoucí uspořádání v Pásmu Gazy, ale také dlouholeté spojenectví mezi Izraelem a Spojenými státy. Budoucí kroky Washingtonu budou záviset na tom, zda americké vedení zvolí větší tlak na izraelskou vládu, nebo riskuje ochabnutí vlastních mírových snah.

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