Netanjahu: Izrael odmítl Trumpův mírový plán pro Pásmo Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu otevřeně odmítl mírový plán pro Pásmo Gazy, který prosazuje americká administrativa. Tento krok představuje vzácný veřejný rozpor mezi židovským státem a Bílým domem, jenž se snaží urychleně dosáhnout urovnání blízkovýchodních konfliktů.
V nedělním prohlášení Netanjahu rázně odmítl patnáctibodový dokument, který v červenci představila takzvaná Rada míru zřízená Donaldem Trumpem. Podle izraelského předsedy vlády čelí jeho země vlně spekulací o údajné slabosti a chystaných ústupcích, čemuž se rozhodl čelit.
Izraelský premiér důrazně odmítl jakýkoliv vojenský odsun v Pásmu Gazy předtím, než dojde k úplnému a skutečnému odzbrojení hnutí Hamas. Současně varoval před jakýmisi fiktivními formami odzbrojení a potvrdil, že s americkou stranou o této otázce nadále jedná.
Původní americký návrh přitom počítal s tím, že Hamas složí zbraně výměnou za kompletní stažení izraelských sil z palestinské enklávy a postupný přechod moci pod nezávislý palestinský výbor. Izraelští představitelé však trvají na tom, že zveřejněná verze dohody vůbec neodpovídá bezpečnostním postojům jejich země.
Napětí kolem blízkovýchodní politiky přichází v době, kdy obě země směřují k významným volebním kláním. Zatímco ve Spojených státech se na podzim konají důležité volby do Kongresu, Izrael čekají na podzim vlastní náročné volby, v nichž Netanjahu čelí silnému tlaku z řad domácích politických radikálů.
Američtí představitelé přesto považují navržený plán za jedinou schůdnou cestu vpřed, která má zabránit opakování minulých tragédií. Vysoký zástupce pro Gazu Nikolay Mladenov v reakci na izraelský postoj uvedl, že proces byl navržen s ohledem na bezpečnostní rizika a s možností jednotlivé kroky v případě potřeby zastavit.
Zároveň sílí obavy z dopadů pokračujících bojů na civilní obyvatelstvo v Gaze, kde byla od začátku konfliktu vysídlena naprostá většina místních obyvatel. Konflikt, jenž vypukl po útocích z podzimu 2023, nadále zatěžuje vztahy mezi tradičními spojenci a nutí Washington k hledání složité rovnováhy.
Vztahy mezi americkými prezidenty a Benjaminem Netanjahuem byly v minulosti opakovaně napjaté, avšak současná dynamika s administrativou Donalda Trumpa přináší zcela nová specifika. Izraelský premiér se nebojí jít do otevřeného střetu s Bílým domem, pokud to vyžadují jeho domácí politické zájmy a bezpečnostní rétorika.
Republikánská i demokratická scéna ve Spojených státech přitom sleduje vývoj situace se značnými obavami, neboť pokračující válka komplikuje americké ekonomické zájmy včetně cen pohonných hmot. V americké politické debatě se navíc objevují hlasy volající po obezřetnějším přístupu k vojenské podpoře Izraele.
Výsledek tohoto diplomatického patu tak může zásadně ovlivnit nejen budoucí uspořádání v Pásmu Gazy, ale také dlouholeté spojenectví mezi Izraelem a Spojenými státy. Budoucí kroky Washingtonu budou záviset na tom, zda americké vedení zvolí větší tlak na izraelskou vládu, nebo riskuje ochabnutí vlastních mírových snah.
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Zdroj: Lucie Podzimková