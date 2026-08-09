Padl středoevropský teplotní rekord. Má ho Slovensko

Počasí psalo tento týden v prostoru střední Evropy, kam patří i Česká republika, historii. Nový slovenský národní teplotní rekord je totiž zároveň i historicky nejvyšší hodnotou naměřenou ve středoevropském regionu. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Na Slovensku, konkrétně na stanici v obci Dolné Plachtince u hranic s Maďarskem v okrese Veľký Krtíš, byla ve čtvrtek naměřena maximální odpolední teplota 42,2 °C.
"Byl tím stanoven nejen národní teplotní rekord pro Slovensko, ale zároveň i nejvyšší teplota pro střední Evropu (ČR, Rakousko, Polsko a Německo)," konstatovali čeští meteorologové a připomněli, že byla překonána i hodnota národního maďarského rekordu. V Maďarsku totiž bylo na konci června rovných 42 stupňů.
V Česku se tento týden třikrát posouvala hodnota teplotního rekordu pro území Moravy a Slezska. Nové maximum zaznamenala jihomoravská Strážnice, kde ve středu bylo rovných 41 stupňů. Absolutní český teplotní rekord padl již během tropické vlny na konci letošního června. V neděli 28. června naměřila stanice v Doksanech v Ústeckém kraji maximální teplotu 41,9 °C.
Při vedrech se doporučuje dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
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Zdroj: Lucie Podzimková