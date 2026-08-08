Kyjev čelil dalšímu ničivému útoku. Zemřelo i dítě

Nejméně tři lidé včetně dítěte přišli o život při nočním ruském útoku na ukrajinskou metropoli Kyjev. Informovala o tom britská stanice BBC. Moskva tak pokračuje v sérii ničivých a smrtících útoků na hlavní město sousední země.
Ruský útok tentokrát cílil na východní oblast hlavního města. Podle místní vojenské správy došlo k poškození obytných budov či aut. Do akce musely záchranné složky, jejichž členové bojují především s požáry, které vypukly následkem nočního útoku.
Rusové již v předchozím průběhu týdne zaútočili na Kyjev drony a balistickými raketami, přičemž během jediného úderu přišlo o život celkem 21 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poté nešetřil s kritikou spojenců kvůli nedostatečné vojenské pomoci.
"Interceptory balistických raket mohly zachránit životy těch, kteří byli dnes zabiti. Je velmi důležité, aby naši partneři pochopili, že zpoždění v dodávkách či neochota poskytnout protibalistické systémy vedou k tak hrozným obětem a destrukci," napsal Zelenskyj na síti X.
Ukrajinští spojenci, kteří nejsou připraveni hrát aktivnější roli v dodávkách interceptorů, by podle jeho slov měli pomoci alespoň s uvalením dalších sankcí na Rusko. "Další kroky jsou nutné - ze strany G7, Evropské unie a každého, kdo podporuje ochranu lidského života," dodal.
Zelenskyj se momentálně nachází mimo Ukrajinu, protože odcestoval do srbského Bělehradu, kde shání širší pomoc pro svou zemi. Právě Srbsko ale odmítá uvalit sankce na Rusko, přičemž není členem Evropské unie, takže unijní protiruské sankce se ho netýkají.
Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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