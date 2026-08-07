Stávající pomoc Kyjevu nestačí. Ukrajina čelí stále intenzivnějším ruským úderům

Ukrajinská města čelí stále intenzivnějším úderům ze strany ruských ozbrojených sil, které naplno využívají zranitelnosti místní protivzdušné obrany. Moskva totiž v posledních měsících masivně sází na balistické rakety. Tyto zbraně dopadají na hustě obydlené oblasti s minimálním nebo dokonce žádným varováním předem, což civilnímu obyvatelstvu dává jen pramalou šanci se včas ukrýt.
Zatímco Kyjev v průběhu konfliktu úspěšně demonstroval schopnost udeřit na ruské týlové struktury nebo rafinérie pomocí vlastní dronové techniky, protivník nalezl zásadní mezeru v ukrajinském obranném deštníku. Nedostatek specializovaných antiraket totiž Kremlu umožňuje provádět ničivé útoky vysokou rychlostí, které si v posledních dnech vyžádaly desítky lidských životů.
Během nedávného nočního úderu na hlavní město a přilehlý region selhaly ukrajinské obranné systémy proti dvěma desítkám balistických a protilodních střel. Podobně komplexní nálety kombinující stovky dronů, střel s plochou dráhou letu a balistických raket přitom ukazují na promyšlenou strategii ruského velení, jehož primárním cílem je vyvolat v zemi hluboký strach a ochromit infrastrukturu.
Hlavním problémem zůstává fakt, že efektivně čelit balistickým hrozbám dokáže jen úzká škála systémů, mezi nimiž dominují americké komplety Patriot. Ukrajinský prezident proto v reakci na eskalaci násilí důrazně apeloval na mezinárodní partnery, aby urychleně dodali potřebné interceptory. Varoval, že jakékoliv průtahy nebo váhání ze strany spojenců přímo přispívají k dalším ztrátám na nevinných životech.
Současná situace na bojišti přitom ukazuje, že arzenál, kterým nepřítel disponuje, je velmi pestrý. Ruská armáda kombinuje pomalejší drony s proudovým pohonem, obtížně zachytitelné střely s plochou dráhou letu a extrémně rychlé balistické rakety typu Iskander. Tyto projektily dokážou překonat zvukovou bariéru v mnoha násobcích její rychlosti a dopadnout na určený cíl během několika minut od odpálení.
Ruské vojenské velení navíc svůj arzenál aktivně doplňuje dodávkami ze zahraničí. Podle ukrajinských představitelů využívá Moskva při úderech například severokorejské rakety typu KN-23, které svými parametry připomínají ruské Iskandery a obsahují dokonce i západní komponenty. Tyto zbraně již prokázaly svou ničivou sílu například při nedávném zničení obytného domu v Dněpropetrovské oblasti.
Situaci na ukrajinské straně navíc komplikuje celková situace v globálních dodavatelských řetězcích a vyčerpání zásob vyspělé obranné techniky u spojenců. Americké zásoby klíčových protiraketových systémů značně poklesly v důsledku jiných konfliktů, což vyvolává obavy o dlouhodobou udržitelnost ukrajinské obrany. Washington sice před časem naznačil možnost licenční výroby přímo na Ukrajině, k finální dohodě však dosud nedošlo.
Vzhledem k těmto omezením experti upozorňují, že spoléhat se výhradně na stávající typy západní pomoci již nemusí stačit. Podle vojenských analytiků nastal čas, aby Kyjev začal vážně zvažovat alternativní strategie a zaměřil se na metody, které by dokázaly narušit samotný ruský odpalovací potenciál přímo u zdroje. Čas pro ukrajinská města mezitím rychle utíká.
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Zdroj: Lucie Podzimková