Česko uznalo prozatímní schválení autonomního řízení Tesly

Libor Novák

21. září 2026 16:07

Tesla, Photo by Bram Van Oost
Tesla, Photo by Bram Van Oost Foto: unsplash.com

Ministerstvo dopravy oficiálně uznalo prozatímní schválení asistenčního systému Tesla FSD Supervised, které dříve dalo nizozemské schvalovací pracoviště RDW. Díky tomuto kroku mohou řidiči v České republice začít tento systém využívat za předem stanovených podmínek.

Česká republika se tak připojila k Nizozemsku a dalším pěti evropským státům, které použití pokročilého asistenčního systému na svém území umožnily. Rozhodnutí české strany předcházelo několikaměsíční odborné posuzování dostupných podkladů, technických konzultací i jednání na národní a evropské úrovni.

Rresort dopravy se v uplynulých měsících podrobně zabýval celkovým fungováním systému i podmínkami jeho schválení v rámci Evropské unie. Zástupci ministerstva se aktivně účastnili evropských jednání a seznamovali se s technickou i provozní dokumentací.

Během celého procesu probíhaly odborné konzultace s příslušnými institucemi, profesními organizacemi a zástupci společnosti Tesla Europe. Hlavním cílem tohoto dlouhodobého prověřování bylo důkladné posouzení všech bezpečnostních aspektů a dopadů reálného provozu.

Systém Tesla FSD Supervised spadá podle mezinárodní klasifikace SAE do druhé úrovně, což představuje částečnou automatizaci řízení. Řidič se musí po celou dobu jízdy plně věnovat řízení, průběžně dohlížet na činnost systému a být připraven okamžitě převzít kontrolu nad vozidlem. Veškerá právní i faktická odpovědnost za řízení automobilu tak nadále zůstává plně na člověku za volantem.

K celému procesu posuzování vyjádřil stanovisko ministr dopravy Ivan Bednárik, který zdůraznil odpovědný přístup ze strany odborníků. „K posouzení systému jsme přistoupili odpovědně. Naši odborníci jednali se zahraničními partnery i se zástupci automobilky Tesla. Posuzovali jsme systém především z hlediska bezpečnosti, která je pro nás v tomto ohledu klíčovou záležitosti,“ uvedl ministr.

„Všechny nyní dostupné údaje a informace nás přesvědčily k tomu, abychom následovali příkladu Holandska, Belgie, Dánska a dalších zemí a tento systém zájemcům zpřístupnit. Česká republika patří mezi evropské lídry v oblasti technologií autonomního řízení. Chceme vytvářet prostor pro jejich rozvoj a postupné zavádění do provozu při zachování odpovídajícího bezpečnostního a regulačního dohledu,“ dodal Bednárik.

Během evropských diskusí v posledních měsících se výrazně rozšířil rozsah dostupných informací i praktických zkušeností s používáním systému. Mezi hlavní otázky, kterými se Ministerstvo dopravy zabývalo, patřilo dodržování rychlostních limitů, interpretace dopravního značení a chování v různých provozních situacích.

Zvláštní pozornost byla věnována technickým funkcím označeným jako speed offset a contextual speed, které určují reakce systému na konkrétní dopravní podmínky. Odborníci prověřovali také fungování monitorování řidiče a mechanismy zabraňující používání systému v rozporu se schválenými pravidly.

Klíčovou roli při rozhodování České republiky sehrály doplňující technické údaje i provozní zkušenosti ze států, kde je systém již aktivně používán. Ministerstvo dopravy současně podrobně verifikovalo způsob, jakým jsou sledovány mimořádné události vzniklé v reálném provozu. Úředníci rovněž prověřovali konkrétní mechanismy, které má výrobce k dispozici pro průběžné vyhodnocování bezpečnosti celého systému.

Prozatímní schválení typu pro celou Evropskou unii vydal nizozemský schvalovací orgán RDW v dubnu roku 2026 v souladu s nařízením Evropské unie o schvalování vozidel. Ministerstvo dopravy České republiky toto rozhodnutí oficiálně uznalo na základě článku 39 zmíněného nařízení. Česká republika je zároveň připravena podpořit další evropský postup směřující k vytvoření harmonizovaného rámce pro používání systému FSD Supervised.

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Zdroj: Jan Hrabě

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