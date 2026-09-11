Ministerstvo odhalilo, kolik vynaloží na dopravní stavby

Ministerstvo dopravy chce do výstavby nových dálničních úseků, důležitých obchvatů, modernizace železnice a rozvoje vodních cest v příštím roce investovat prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) rekordních 183,1 miliard korun. Informovalo o tom v tiskové zprávě. Je to o 13,8 miliard korun více než ve schváleném rozpočtu fondu na rok 2026. Počítá s tím návrh rozpočtu SFDI na rok 2027, který v úterý schválil Výbor SFDI a vzala na vědomí Dozorčí rada fondu.
Návrh zároveň zajišťuje financování úprav dopravní infrastruktury souvisejících s výstavbou nového jaderného zdroje v Dukovanech, konkrétní příspěvky krajským samosprávám na realizaci klíčových silničních staveb i prostředky pro města a obce na vybrané projekty zvyšující bezpečnost silničního provozu.
"Na vládu předložíme návrhu rozpočtu na dopravní výstavbu, který je v souladu s cíli programového prohlášení vlády a zajistí pokračování dostavby páteřní dálniční sítě a klíčových železničních projektů. Všichni naši hlavní investoři, Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic i Ředitelství vodních cest, by podle návrhu měly hospodařit s vyššími rozpočty než letos. Budeme investovat do prioritních staveb s největším přínosem pro občany i českou ekonomiku. Zároveň budeme pokračovat v úsporách prostřednictvím optimalizace nákladů. Nejde totiž jen o to, kolik peněz do dopravy vložíme, ale také o to, co za ně dokážeme postavit," zdůraznil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) a dodal: "Letošní navýšení národních zdrojů do rozpočtu je důsledkem konce současného programového období evropských fondů. Je důležité nicméně pokračovat v přípravě projektů, abychom měli co nejlepší startovní pozici vůči ostatním státům při získávání prostředků z evropských fondů po roce 2028. Významné zvolnění přípravy staveb by se nám v dalších letech vymstilo."
Rozpočet SFDI na rok 2027 je navržen jako výrazně proinvestiční. Investiční výdaje mají dosáhnout 127 miliardy korun, což je o 7,5 miliard korun více oproti schválenému rozpočtu SFDI na rok 2026. Neinvestiční výdaje ve výši 56,1 miliardy korun jsou určeny především na opravy, údržbu a provozování dopravní infrastruktury včetně provozní činnosti investorských organizací.
"Jde o rekordní návrh rozpočtu na dopravní infrastrukturu, kterým navazujeme na rostoucí objem investic z minulých let. Národní zdroje v rámci návrhu dosahují 164,3 miliardy korun, zároveň počítáme se zapojením evropských prostředků v celkové výši 18,8 miliardy korun, zejména z programu Doprava, Nástroje pro propojení Evropy, takzvaného CEF a Modernizačního fondu," říká ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica.
Z celkové částky je pro Ředitelství silnic a dálnic vyčleněno 87 miliardy korun a pro Správu železnic 77,6 miliardy korun. Prostředky jsou určeny na financování investičních i neinvestičních akcí.
"Pokud bude návrhu rozpočtu v této podobě schválen, Ředitelství silnic a dálnic by mělo mít v příštím roce dostatek finančních prostředků, abychom mohli pokračovat v naplňování našeho hlavního cíle, kterým je dokončení páteřní dálniční sítě. Zahájit chceme například výstavbu dalších úseků dálnice D52 před Novomlýnskými nádržemi a za nimi nebo nového úseku dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi," vyjmenoval nejvýznamnější investiční akce plánované na příští rok generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
"Navržený rekordní rozpočet umožní Správě železnic zahájit další stavby s jasným přínosem pro cestující i dopravce. V roce 2027 tak budeme moci začít modernizovat mimo jiné dvě důležité tratě na Moravě nebo úsek mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí, který tvoří alternativu k hlavnímu koridoru. Přinesou rychlejší cestování, vyšší kapacitu a spolehlivější provoz. Právě to jsou kritéria, kterými se při výběru projektů řídíme. Zároveň díky návrhu rozpočtu udržíme tempo u rozjetých staveb, jako je nejdelší etapa spojení Praha – Letiště – Kladno nebo nová trať na 200 km/h mezi Brnem a Přerovem. Důležité také je, že návrh počítá s dostatkem prostředků na potřebné opravy a údržbu celé železniční sítě," doplnil generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
Nyní návrh rozpočtu SFDI poputuje k projednání a schválení na Vládu ČR a poté ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
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