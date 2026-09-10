Konec pravidelného zdražování. Cena dálničních známek od nového roku neporoste

Ceny dálničních známek pro motoristy zůstanou v nadcházejících letech na letošní úrovni. Poslanecká sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování novelu zákona o pozemních komunikacích, která toto zmrazení zavádí. Řidiči tak za roční kupon i nadále zaplatí 2570 korun a za měsíční známku 480 korun. Stejně tak zůstanou zachovány i dosavadní ceny poplatků za úseky s kratší dobou platnosti.
Sazby pro kratší časová období se oproti současnosti nijak nezmění. Desetidenní dálniční známka bude i nadále stát 300 korun a za jednodenní řidiči zaplatí 230 korun. Součástí projednávané předlohy je rovněž úprava pravidel pro fungování nejkratšího kuponu. Jednodenní známka by měla od příštího roku platit plných 24 hodin od jejího zakoupení, nikoli pouze do půlnoci daného dne. Tato konkrétní změna vzešla z původní senátní iniciativy.
Kabinet ANO, SPD a Motoristů novou legislativou ruší mechanizmus pravidelného zvyšování cen. Tento systém zavedla předchozí vláda Petra Fialy z ODS a poplatky podle něj navazovaly na růst spotřebitelských cen a rozšiřování dálniční sítě. Podle předložené novely zůstanou zachovány i stávající úlevy pro vozidla s alternativním pohonem. Týká se to typicky elektromobilů, kterých po českých cestách jezdí čím dál více.
Zrušení automatické valorizace cen dálničních poplatků se přímo odrazí v hospodaření Státního fondu dopravní infrastruktury. Důvodová zpráva k zákonu uvádí, že fond přijde zrušením zdražování v příštím roce o zhruba 488 milionů korun. V následujícím roce pak výpadek příjmů dosáhne přibližně 739 milionů korun. V letošním roce přitom schválený rozpočet fondu počítá s celkovým výnosem z prodeje známek ve výši zhruba 8,7 miliardy korun.
Opoziční poslanci ve Sněmovně zmrazení cen dálničních známek ostrým způsobem kritizovali. Navrhovanou změnu označili za populistický krok předložený v nevhodnou dobu. Poukazovali především na to, že k rušení valorizace dochází v období vysokého deficitu státního rozpočtu.
Kritika opozice se týkala také přerozdělování finanční zátěže mezi státem a jednotlivými regiony. Opoziční zákonodárci zmiňovali, že kabinet přehazuje na kraje náklady na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Tyto přenesené výdaje přitom dosahují výše několika miliard korun.
Související
V Česku se otevřel další úsek dálnice, která je alternativou k D1
Jízda po dálnici zřejmě nezdraží. Poslanci podpořili klíčovou novelu zákona
Aktuálně se děje
před 54 minutami
Konec pravidelného zdražování. Cena dálničních známek od nového roku neporoste
před 1 hodinou
Kožešina z poníků, či bambusový nábytek? Obchodní spor USA s Kanadou nabral bizarní rozměry
před 2 hodinami
Může AI způsobit konec lidstva? Agenti umělé inteligence unikli z izolovaného prostředí a navázali komunikaci
před 3 hodinami
Proč svět čelí tak extrémnímu počasí? Nepotrvá dlouho a podle vědců bude mnohem hůř
před 4 hodinami
Může se 11. září opakovat? USA 25 let od útoků na dvojčata vytváří živnou půdu pro teroristy
před 5 hodinami
Nezvratný důkaz globálního oteplování: Srpen byl nejteplejším měsícem v historii
před 5 hodinami
Írán mě chce poškodit, válku ukončí těsně po volbách, tvrdí Trump
před 6 hodinami
Letadlo se Zelenským ohrožoval ruský dron
před 7 hodinami
Daně zvyšovat nebudeme, slibovala vláda. Teď Babiš připouští opak
před 8 hodinami
Počasí: Studená fronta je tady, do Česka přichází citelné ochlazení
včera
Evropská komise představila plán, jak čelit expanzivní politice Číny
včera
Zničíte celou zemi, vmetl Merz šéfce AfD. Její migrační politiku označil za etnickou čistku
včera
Írán zřejmě buduje rozsáhlý podzemní jaderný komplex. USA řeší, jak jej zničit
včera
Babiš se kvůli Valnému shromáždění OSN sejde na Hradě s Pavlem
včera
Výhra Le Penové ve francouzských volbách může otřást základy NATO
včera
Přelomový výzkum: Horká káva nebo čaj mohou způsobovat rakovinu
včera
USA zakazují dovoz kanadských produktů
včera
Netanjahu byl před útokem Hamásu varován a nic neudělal, tvrdí izraelští novináři
včera
Městečko South Park si opět střílí z Trumpa. Tvůrci přejmenují seriál na South America
včera
Přední bezpečnostní výzkumník opouští Anthropic. AI nás do deseti let může všechny zabít, varuje
Přední bezpečnostní výzkumník společnosti Anthropic varoval, že rychlý rozvoj umělé inteligence přináší riziko pro samotnou existenci lidstva. Evan Hubinger uvedl, že pravděpodobnost scénáře, v němž tato technologie vyhubí lidskou populaci do jednoho desetiletí, přesahuje deset procent.
Zdroj: Libor Novák