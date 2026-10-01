Překvapení se nekoná. Babišova vláda ustála hlasování o nedůvěře

Libor Novák

1. října 2026 19:36

Poslanecká sněmovna
Poslanecká sněmovna Foto: Jan Nebřenský / INCORP images

Vláda premiéra Andreje Babiše podle očekávání ustála opoziční pokus o vyslovení nedůvěry v Poslanecké sněmovně. K sesazení kabinetu hlasovalo pouze 83 opozičních poslanců, zákonodárci přitom potřebují nejméně 101 hlasů. K opozici se navíc nepřidal žádný z poslanců vládní koalice tvořené hnutím ANO, SPD a Motoristy sobě.

Sněmovní opozice disponuje celkově 92 hlasy z 200 poslanců, při samotném hlasování však devět z nich chybělo kvůli omluvě. Přítomnost předsedy vlády ani dalších koaličních politiků přitom nebyla z technického hlediska pro výsledek nutná. Celý proces stál výhradně na tom, zda opozice dokáže shromáždit potřebnou nadpoloviční většinu všech poslanců. Vzhledem k rozložení sil ve Sněmovně byla šance na pád kabinetu od počátku minimální.

Mimořádná schůze dolní komory se konala krátce před nadcházejícími komunálními a senátními volbami. Sám premiér Andrej Babiš byl z jednání Sněmovny omluven až do podvečerních hodin. Poslanci jeho hnutí ANO z toho důvodu samotné hlasování o několik hodin záměrně oddalovali. Předseda vlády se na jednání dostavil až těsně před hlasováním po návratu z předvolebních mítinků.

Šéf kabinetu dal předností účasti na schůzi Sněmovny předvolební kampaň hnutí ANO v Roudnici nad Labem, Litoměřicích a Lovosicích. Tato absence vyvolala ostrou kritiku ze strany opozičních zákonodárců. Bývalý premiér a expředseda ODS Petr Fiala označil Babišovo chování za nevhodné. Podle Fialy měl předseda vlády upřednostnit jednání parlamentu před agitačními akcemi na severu Čech.

Petr Fiala ve svém projevu zdůraznil, že hlavním úkolem šéfa exekutivy je připravovat zemi na bezpečnostní hrozby. Vystoupil jako poslední z opozičních řečníků, i když k samotnému hlasování došlo až o několik hodin později. Ve vystoupení se vymezil proti rétorice vládní koalice týkající se zahraniční politiky. Mimo jiné prohlásil, že před hrozbou v podobě ruského dronu zemi neochrání slovo mír napsané na volebních billboardech.

Během jednání vystoupila také poslankyně Občanské demokratické strany Jana Bačíková, která k řečnickému pultu přinesla desku s nápisem Velká mapa Babišova impéria. Zákonodárkyně uvedla, že premiér celý život využíval každou možnost k rozšiřování svého podnikání. Podle ní se v jeho případě jedná o síť ekonomických zájmů prorůstající velkou částí českého hospodářství. Střet zájmů u takto rozsáhlého majetku se tak podle poslankyně stává trvalým stavem.

Poslankyně ODS dále upozornila na to, že Babišův kabinet nerozhoduje pouze o přímých dotacích. Vláda podle ní určuje pravidla podnikání, daně, hygienické předpisy, zemědělskou politiku i technické normy. Rozhoduje také o chemické legislativě, zdravotnictví, energetice a vyjednáváních na evropské úrovni. Vedle toho existují stovky vyhlášek a metodik, o kterých se veřejnost z médií často ani nedozví.

„Tady ve sněmovně dnes vláda hlasování o důvěře ustála. To proto, že vládu v jejím nezodpovědném zadlužování podpořili i poslanci, kteří se o hlasy voličů ucházeli s tím, že budou veřejné finance konsolidovat a Babiše pohlídají. Dnes si pohlídali jen pohodlná místa ve vládní koalici, která v rozporu s vlastními sliby Česko dál hlouběji zadlužuje. Další hlasování, které bude vypovídat o důvěře této vládě, nás ale čeká už za několik dní. Věřím, že ti, komu budoucnost a bezpečnost naší země nejsou lhostejné, to přijdou vládním stranám dát najevo v komunálních a senátních volbách,“ uvedl po hlasování předseda Starostů
Vít Rakušan.

Svolání mimořádného jednání iniciovali zástupci stran ODS, STAN, Pirátů, lidovců a TOP 09. Hlavním tématem pro téměř šedesát přihlášených poslanců se stalo prohlubující se zadlužování státu. Vláda totiž plánuje pro příští rok rozpočet s deficitem ve výši 386 miliard korun. Opoziční politici dále kritizují zpochybňování nezávislosti justice ze strany premiéra, pokračující útoky na sdělovací prostředky a přetrvávající střet zájmů předsedy vlády.

Kritice čelil vládní tábor také kvůli svým předvolebním slibům ohledně zrušení evropského Green Dealu. První místopředseda lidovců Benjamin Činčila se vládním stranám vysmál s dotazem, kde jsou slibovaná velká jednání k tomuto tématu. Připomněl přitom vyjádření šéfa poslanců SPD a prvního místopředsedy vládního hnutí Radima Fialy, který si již dříve ve Sněmovně povzdychl nad nemožností Green Deal zrušit. První místopředseda STAN Lukáš Vlček pak vládnímu kabinetu vyčetl, že se k moci prolhal.

Předseda ODS Martin Kupka shrnul důvody pro vyslovení nedůvěry do tří hlavních bodů. Jako první uvedl rozpočtový Armagedon v podobě vysokého schodku státního rozpočtu. Druhým důvodem je podle něj střet zájmů Andreje Babiše a podřizování zájmů státu jeho vlastním ekonomickým cílům. Za třetí vážný důvod označil dennodenní útoky na soudy, neziskový sektor, nezávislé instituce a veřejnoprávní média ze strany vládní koalice.

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