Pikeová je po neúspěšné popravě v nemocnici. Co bude dál zatím nikdo neví

Poprava odsouzené americké vražedkyně Christy Pikeové v americkém státě Tennessee skončila nezdarem poté, co přežila podání dvou smrtících injekcí. Padesátiletá žena byla po neúspěšném pokusu o odebrání života převezena do zdravotnického zařízení mimo věznici. V nemocnici se jí nyní dostává lékařské péče zaměřené na záchranu života. Zdravotní stav vězeňkyně zůstává nejasný a lékařští experti podle BBC varují před možným trvalým poškozením mozku v důsledku opožděné resuscitace.
Christa Pikeová byla v roce 1996 odsouzena k trestu smrti za vraždu devatenáctileté Colleen Slemmerové. Na spáchání brutálního zločinu se podílel také její tehdejší přítel Tadaryl Shipp. Samotnému výkonu trestu předcházel dlouhé roky trvající právní zápas, který se dostal až k Americkému nejvyššímu soudu. Soudní orgány nakonec vykonání popravy povolily v posledních chvílích před plánovaným termínem.
Během samotného výkonu trestu byly odsouzené podány dvě stříkačky obsahující látku pentobarbital. Podle právního týmu Pikeové však droga nedokázala zastavit její srdeční činnost. Svědci z řad právních zástupců uvedli, že vězeňkyně po aplikaci obou dávek stále dýchala a bylo slyšet její chrápání. Lékařský expert Emoryovy univerzity Joel Zivot uvedl, že v krvi odsouzené pravděpodobně nedošlo k dosažení dostatečné hladiny látky pro zástavu dechu a selhání srdce.
Vězeňská služba státu Tennessee použitou metodu hájí a tvrdí, že daná chemická látka je dlouhodobě účinná. Úřad zároveň upozornil, že platný protokol neumožňuje provádění dalších postupů nad rámec toho, co bylo vykonáno. Podle agentury AP však státní předpisy jasně nespecifikují, jak postupovat v situaci, kdy odsouzený zůstane po druhé dávce naživu. Úřady dosud neposkytly oficiální vysvětlení, proč podaná dávka neměla smrtelný účinek.
Na nastalou situaci reagoval guvernér státu Tennessee Bill Lee, který nařídil nezávislý přezkum celého incidentu. Zároveň rozhodl o pozastavení zbývající plánované popravy v letošním roce. Matka zavražděné dívky May Martinezová, která dlouhodobě usilovala o vykonání trestu, označila průběh událostí za zmatečný. Kriticky se vyjádřili také odpůrci trestu smrti, podle nichž metoda smrtící injekce spoléhá na utajování, které má zakrýt násilný akt státu.
Použitá látka pentobarbital je silné sedativum, které zpomaluje činnost nervové soustavy až k nastání smrti. Právní zástupci Pikeové vznesli podezření, že použitá chemikálie byla znehodnocená, na což vězeňská služba konkrétně nereagovala. Využívání této látky se dostalo pod drobnohled již v minulém roce po prověrce federální vlády pod vedením prezidenta Joea Bidena. Federální úřady z důvodu obav z nepotřebného utrpení používání pentobarbitalu zakázaly, toto rozhodnutí však není závazné pro jednotlivé státy.
Jednotlivé americké státy se v posledních letech potýkají s nedostatkem potřebných látek, neboť farmaceutické firmy odmítají dodávat své produkty pro účely poprav. Tento případ navíc není prvním nezdarem v Tennessee v letošním roce. V květnu byla odložena poprava Tonyho Carrutherse, protože se vězeňskému personálu nepodařilo najít vhodnou žílu pro zavedení kanyly. Podobné incidenty se v USA objevují opakovaně, přičemž podle statistik spolehlivosti vykazuje právě smrtící injekce nejvyšší míru neúspěšnosti.
Úřady v Tennessee zatím neoznámily, zda se pokusí o popravu Christy Pikeové znovu, ačkoliv v historii existují precedenty opakovaných pokusů. Trest smrti je v současnosti zakotven v právním řádu sedmadvaceti z padesáti amerických států. Možnost vykonávat absolutní trest má také federální vláda poté, co prezident Donald Trump v minulém roce zrušil předchozí moratorium. Od zrušení moratoria však zatím k žádné federální popravě nedošlo.
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Zdroj: Libor Novák