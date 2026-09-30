Konec nočního vysílání, Eurovize i populárních pořadů. ČT představila zásadní změny

Česká televize chystá v nadcházejícím roce výrazné finanční škrty, které se dotknou zaměstnanců i samotného vysílání. Vedení veřejnoprávního média plánuje uspořit 350 milionů korun, což odpovídá aktualizovanému dlouhodobému plánu schválenému Radou České televize.
Úsporná opatření pocítí nejvíce diváci dětského a zpravodajského kanálu, přičemž televize zároveň přijde o účast v populární pěvecké soutěži Eurovize. Generální ředitel Hynek Chudárek na jednání radních uvedl, že cílem je připravit instituci na nejisté budoucí financování bez skokového omezení veřejné služby.
Zrušení se podle webu AKtuálně týká několika tradičních pořadů, mezi které patří kriminální týdeník Na stopě nebo portréty osobností s názvem Galerie Selfie. Z obrazovek zmizí také dětské relace Draci v hrnci a Šikulové. Redukce zasáhne rovněž regionální studia v Brně a v Ostravě, která přijdou o natáčení pořadu Sama doma. Pořad o mediálním světě Newsroom i regionální publicistika Z kraje se navíc budou nově vysílat pouze jednou za měsíc.
Velkou změnou pro zpravodajství bude úplné zrušení nočního kontinuálního vysílání na stanici ČT24, které se odbavovalo právě z moravských studií. Česká televize se podle neoficiálních informací již nebude účastnit ani mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Tiskové oddělení televize na dotazy k ukončení účasti v soutěži do úterního večera nereagovalo, informaci však potvrdilo několik nezávislých zdrojů. Konečná podoba úsporného balíčku se v současné době stále dokončuje.
Plánované škrty podrobil ostré kritice bývalý generální ředitel České televize Jan Souček, podle něhož navržená opatření nedávají smysl. Souček poukázal na nešťastnou roli Rady České televize, která zadává managementu úkoly na veřejných slyšeních místo toho, aby se krizové scénáře řešily za zavřenými dveřmi. Bývalý šéf zároveň upozornil, že televize dlouhodobě adoruje sledovanost klasického lineárního vysílání a přehlíží měnící se návyky diváků. Podle něj by měla instituce předložit spíše vizi transformace do lehčí struktury typu publisher-broadcaster.
Souček kritizoval také způsob, jakým vedení na Kavčích horách přistupuje k vyhledávání úspor v jednotlivých regionech. Podle jeho vyjádření pro Aktuálně pražské vedení hledá škrty především v Brně a Ostravě, protože zásahy do moravských studií tolik nebolí. Upozornil rovněž na situaci na dětském kanálu, kde se podle něj už nyní tvořilo málo premiérových projektů. Omezení výroby tak podle něj povede pouze ke zvýšení počtu repríz zahraničních pořadů.
Za zásadní chybu označil bývalý ředitel také konec nočního živého vysílání ČT24. Absence kontinuálního nočního zpravodajství podle něj znamená rezignaci na roli média první volby v krizových situacích, jelikož katastrofy a útoky přicházejí bez ohledu na denní dobu. Souček zdůraznil, že noční čas bývá pro agresory optimální k vyvolání strachu a zmatku, přičemž bez noční provozní praxe dojde i ke ztrátě profesních kompetencí v regionálních studiích. Všechny navržené programové škrty podle něj reprezentují sice nicotné rozpočtové položky, ale představují velké chyby ve strategii.
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Zdroj: Jan Hrabě