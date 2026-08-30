ČT představila novou nedělní debatu. Řešil se propad preferencí ANO i neefektivní zadlužování Česka

Česká televize představila novou podobu svého hlavního diskusního pořadu Nedělní debata, který nahradil předchozí formát. Do hlavního politického duelu moderovaného Lukášem Dolanským zasedli vládní vicepremiéři Karel Havlíček za hnutí ANO a Petr Macinka za Motoristy sobě spolu s opozičními lídry Martinem Kupkou z ODS a Vítem Rakušanem ze hnutí STAN. Ústředními tématy diskuse se staly nejnovější volební preference, stav státního rozpočtu, boj s dezinformacemi i nadcházející prezidentská volba. Diskusnímu střetu předcházel úvodní rozbor odborníků zaměřený na aktuální společenskou náladu.
V úvodním bloku pořadu zhodnotili odborníci náladu ve společnosti na základě průzkumu agentury Kantar, podle něhož vnímá politickou situaci jako špatnou 68 procent lidí. Komentátor Jindřich Šídlo upozornil, že politické střety akceleruje i neobvykle brzký start kampaňových debat k prezidentské volbě. Sociolog Daniel Prokop zdůraznil, že hodnocení veřejnosti odráží především ekonomický vývoj a subjektivní kvalitu života. Bývalá ministryně informatiky Dana Bérová doplnila, že nespokojenost s politikou patří k českému folklóru, zároveň však varovala před hlubokými příkopy mezi politiky, které znemožňují věcnou dohodu.
Hlavní politická diskuse odstartovala rozborem čerstvého volebního modelu agentury Kantar CZ, v němž hnutí ANO dominovalo se ziskem 30,5 procenta hlasů. Na druhé místo se posunulo hnutí STAN se 17 procenty, čímž předstihlo ODS s 15,5 procenty. Předseda ODS Martin Kupka odmítl, že by propad na třetí příčku znamenal důvod ke skepsi, a označil výsledek za výzvu k oslovení dalších voličů. Šéf Starostů Vít Rakušan reagoval prohlášením, že STAN hraje o roli lídra příští vlády a jako jediný dokáže přetahovat voliče hnutí ANO.
Vicepremiér Karel Havlíček zdůvodnil mírný pokles preferencí hnutí ANO přirozenou odpovědností vládních stran za nepopulární opatření. V bloku věnovaném prezidentské volbě odmítl ministr zahraničí Petr Macinka, aby vládní koalice stavěla vlastního stranického kandidáta, a zdůraznil, že prezident má mít ambici společnost spojovat. Havlíček v reakci uvedl, že hnutí ANO ukáže na případného kandidáta v pravou chvíli, pravděpodobně v prvním čtvrtletí následujícího roku. Podle jeho slov bude mít hlas hnutí větší váhu úměrně tomu, jak úspěšně bude plnit vládní program.
Nový formát Nedělní debaty přinesl do vysílání výrazné technologické a interaktivní prvky. Česká televize zapojila reagující diváky i výroky veřejných činitelů, které moderátoři průběžně vkládali přímo do diskuse na obrazovce. Na rozdíl od březnové premiéry pořadu, která po odchodu předchozího moderátora čelila kritice odborníků za technické i režijní chyby, tentokrát vysílání nevzbudilo na sociálních sítích výraznější emoce. Reakce veřejnosti se soustředily především na samotný prezentovaný volební model a konkrétní politická témata.
Významnou část debaty tvořila diskuse o stavu veřejných financí a přípravě státního rozpočtu. Karel Havlíček odmítl představit konkrétní čísla plánovaného schodku s tím, že vláda rozpočet definitivně schválí na svém ranním jednání a následně jej zveřejní. Zpoždění obhajoval vysokou složitostí rozpočtu, který je svázán investicemi do jaderné energetiky, dopravní infrastruktury i skokovým nárůstem výdajů na obranu. Moderátor i opoziční lídři přitom vládním představitelům připomněli, že v minulosti podobný postup utajování parametrů sami ostrým způsobem kritizovali.
Opoziční politici Martin Kupka a Vít Rakušan varovali před dalším zadlužováním státu, přičemž připomněli přehlasování prezidentského veta k rozvolnění rozpočtových pravidlech v Poslanecké sněmovně. Kupka prohlásil, že ODS by dokázala sestavit rozpočet se schodkem kolem 156 miliard korun, a upozornil, že desítky miliard z dluhu míří na běžný provoz státu. Rakušan označil vládní hospodaření za hazard s budoucností dalších generací a vyzval k zahájení diskuse o komplexní daňové reformě. Vicepremiér Petr Macinka naopak zdůraznil nutnost strukturálních reforem ve zdravotnictví a školství, které by zabránily tlaku na zvyšování daní.
Součástí diskuse byly i výsledky exkluzivního průzkumu agentury Kantar zaměřeného na vnímání veřejných financí. Podle zjištění považuje 67 procent oslovených respondentů nakládání se státními penězi za neefektivní. O opaku je přesvědčena pouze necelá čtvrtina dotázaných obyvatel. Nadpoloviční většina respondentů se navíc vyslovila proti dalšímu zadlužování státu i v případě, že by získané prostředky směřovaly do dlouhodobých investičních projektů.
Závěrečná část vysílání přinesla ostrý spor o reakci státu na dezinformační kampaň zaměřenou na narušení česko-polských vztahů. Petr Macinka hájil postup české diplomacie s tím, že kampaň probíhala v polštině a mířila na tamní veřejnost, takže reakci logicky vedla Varšava. Karel Havlíček se zastal premiéra Andreje Babiše, který kritizoval zpravodajské služby za to, že se o případu dozvěděl až z médií. Vít Rakušan s Martinem Kupkou naopak označili postoj vlády za zlehčování hybridních hrozeb a vyzdvihli rychlou krizovou komunikaci polské strany.
Na samotný závěr pořadu odpovídal ministr zahraničí Petr Macinka na dotaz týkající se českého občana zadrženého v Číně. Šéf diplomacie potvrdil, že muž je v pořádku, česká strana k němu má zajištěný konzulární přístup a udržuje kontakt s jeho rodinou. Macinka zároveň důrazně vyzval média i veřejnost, aby nevytvářely tlak na detailní informace o případu. Zveřejňování senzačních detailů podle něj přímo škodí zadrženému občanovi a neodpovídá si s výslovným přáním jeho blízkých.
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Zdroj: Libor Novák