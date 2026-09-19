Babiš jednal s jordánským králem. Děkoval mu za repatriační lety

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek přijal v Kramářově vile jordánského krále Abdalláha II. Společně s prvním místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem jednali o aktuální bezpečnostní situaci na Blízkém východě a o dalším rozvoji hospodářské a obranné spolupráce. Představitelé obou zemí hovořili také o možnostech spolupráce ve zdravotnictví, kybernetické bezpečnosti a vodním hospodářství.
Během setkání premiér Babiš ocenil roli Jordánska jako stabilního a spolehlivého partnera České republiky na Blízkém východě a dlouhodobě přátelské vztahy mezi oběma zeměmi. Premiér a jordánský král diskutovali o aktuálním vývoji v regionu, dopadech regionálních konfliktů a možnostech další spolupráce při řešení humanitárních výzev. Premiér poděkoval za dosavadní úlohu Jordánska v péči o uprchlíky a jeho přínos ke stabilitě regionu.
"Bylo mi velkou ctí přijmout v Kramářově vile Jeho Veličenstvo jordánského krále Abdalláha II. Jordánsko je nádherná země a dlouhodobě nás pojí skvělé vztahy. Hovořili jsme o situaci v regionu a Jeho Veličenstvu jsem také poděkoval za umožnění repatriačních letů po začátku konfliktu na Blízkém východě," řekl při setkání premiér Babiš.
Dalším tématem jednání byla ekonomická spolupráce. Česko-jordánský obchod v roce 2025 vzrostl o 20 procent a překročil hodnotu 90 milionů amerických dolarů. Obě strany se shodly, že značný potenciál pro další rozvoj vzájemných vztahů vidí zejména v energetice, vodním hospodářství, infrastruktuře, zdravotnických technologiích a obranném průmyslu.
Česká republika a Jordánsko dlouhodobě spolupracují v oblasti obrany a vojenském zdravotnictví. Prostřednictvím programu MEDEVAC vysílá Česká republika do Jordánska specializované zdravotnické týmy, které poskytují péči místním pacientům i syrským uprchlíkům. Obě strany potvrdily zájem pokračovat ve společných projektech a rozšiřovat spolupráci v oblasti nových technologií a modernizace obranných schopností.
"Mluvili jsme i o obchodní spolupráci. Jordánsko chystá řadu velkých strategických projektů v oblasti energetiky, vodohospodářství nebo obranného průmyslu a pro naše firmy to bude velká příležitost. Je tam o ně obrovský zájem, protože mají skvělou reputaci," doplnil premiér.
Během návštěvy krále Abdalláha II. byla podepsána dvě memoranda o porozumění mezi ministerstvy zahraničí obou zemí, která posilují spolupráci jejich diplomatických akademií a upravují vzájemné politické konzultace. Oba dokumenty mají přispět k intenzivnějšímu dialogu mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím a k dalšímu prohlubování vzájemných vztahů.
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Zdroj: Libor Novák