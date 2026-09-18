Rusko se vzteká. Okamžitě odstraňte americké raketové systémy, vzkazuje Japonsku

Moskva zaslala Tokiu oficiální protestní nótu kvůli rozmístění amerických raketových systémů Typhon na japonském ostrově Kjúšú. O tomto kroku informovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Ruská strana vyjádřila s tímto postupem zásadní nesouhlas. Podle Zacharovové představuje přítomnost těchto zbraní na japonském území závažný problém.
Ruské ministerstvo zahraničí v diplomatické nótě jasně formulovalo své požadavky vůči japonské vládě. Ruská federace požaduje, aby byly zmíněné raketové systémy neprodleně odstraněny z japonského území. Moskva považuje jakékoliv zdůvodnění jejich přítomnosti za zcela neakceptovatelné. Záležitost byla oficiálně předána japonským úřadům.
Systémy Typhon jsou navrženy tak, aby mohly odpalovat rakety středního a kratšího doletu. Právě tato jejich schopnost vyvolává na ruské straně zásadní výhrady. Podle vyjádření ruské mluvčí není umístění takového typu výzbroje v regionu přijatelné pod žádnou záminkou. Ruská diplomacie proto trvá na jejich stažení.
Protestní dokument se však nevěnuje pouze samotným raketovým systémům a vojenské přítomnosti Spojených států. Ruská strana v textu zdůraznila také širší politické a historické souvislosti vzájemných vztahů. Významná část nóty se zaměřuje na postoj japonského vedení k událostem z minulosti.
Moskva v dokumentu akcentovala nutnost, aby představitelé Japonska uznali výsledky druhé světové války. Ruská strana v této souvislosti výslovně zmínila otázky spojené s územním uspořádáním. Zvláštní pozornost byla věnována statusu jižních Kurilských ostrovů. Uznání těchto historických skutečností je podle ruského vyjádření klíčové.
Informaci o odeslání protestní nóty zveřejnila moskevská kancelář agentury APA na základě oficiálního prohlášení mluvčí ministerstva zahraničí. Ruská diplomacie dala v dokumentu jasně najevo, že na svém požadavku na odstranění systémů trvá. Japonská strana tak obdržela přímou výzvu k odsunu americké vojenské techniky ze svého území.
Související
Předvolební debata, do které nikdo nepřišel. V Rusku opozice už prakticky neexistuje
Fotí obrazovku, čte zprávy... Ruská obdoba WeChatu špehuje desítky milionů uživatelů, odinstalovat ji nemohou
Aktuálně se děje
před 55 minutami
Předvolební debata, do které nikdo nepřišel. V Rusku opozice už prakticky neexistuje
před 1 hodinou
Jižní Korea dala Trumpovi košem. Armádu na Blízký východ nepošle
před 2 hodinami
Rusko se vzteká. Okamžitě odstraňte americké raketové systémy, vzkazuje Japonsku
před 3 hodinami
Jsme zklamaní. Česko padá na samé dno aliance, vzkazuje diplomat NATO
před 3 hodinami
Fotí obrazovku, čte zprávy... Ruská obdoba WeChatu špehuje desítky milionů uživatelů, odinstalovat ji nemohou
před 4 hodinami
Fico zrušil cestu na Ukrajinu. Odmítl zapojení Slovenska do kolektivní obrany NATO
před 5 hodinami
Kanada nemá vyhráno. Přidružené členství už bylo jednou nabídnuto jiné zemi, EU jej odmítla
před 6 hodinami
Americká armáda stáhne z Evropy až polovinu vojáků
před 6 hodinami
Psychiatr Cimický má definitivně zamířit za mříže
před 6 hodinami
V Rusku začaly parlamentní volby, které opět vyhraje vlání strana. Opozice se účastnit nesmí
před 7 hodinami
OSN: Útok na školu v Íránu byl zřejmě válečný zločin. USA to nezajímá
před 8 hodinami
Lidé platí životy za krizi, kterou nezpůsobili. Nepál po katastrofě požádal OSN o finanční injekci
před 8 hodinami
Putin alibisticky označil dnešní volby za ukazatel veřejné podpory pro válku na Ukrajině
před 10 hodinami
Počasí do konce týdne. Neděle ještě může být letní
včera
Mohl ji zabít fentanyl. Smrt herečky Hayden Panettiere se konečně objasňuje
včera
Denia s Amem budou mít českého pobočníka. Podle očekávání se jím stal Radek Bejbl
včera
Důchody asi porostou méně. Očekávání statistiků se totiž nenaplnila
včera
Špatná zpráva pro Olomouc. Zemřel místní úspěšný podnikatel Richard Morávek
včera
Tusk varoval před možnými ruskými provokacemi v Polsku a Pobaltí
včera
Slovensko eviduje další útok medvěda na člověka. Lidé mají být opatrní
Slovensko eviduje další útok medvěda na člověka. K incidentu došlo v katastru obce Blatnica v okrese Martin. Zranění utrpěla seniorka, kterou museli lékaři ošetřit v nemocnici. V posledních dnech se potvrdil výskyt obávaného zvířete i v Česku.
Zdroj: Jan Hrabě