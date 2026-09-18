OSN: Útok na školu v Íránu byl zřejmě válečný zločin. USA to nezajímá

Libor Novák

18. září 2026 9:58

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán
Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán Foto: reprofoto twitter

Odborníci Organizace spojených národů dospěli k závěru, že mají důvodné podezření ze spáchání válečných zločinů ze strany Spojených států během dvou úderů v Íránu, při nichž zemřelo nejméně 177 civilistů. Podle nové zprávy Nezávislé mezinárodní zjišťovací mise pro Írán vedly únorové raketové útoky na základní školu ve městě Mínáb a na sportovní komplex v Lámerdu k vysokým ztrátám na lidských životech a k rozsáhlým škodám na civilní infrastruktuře.

Americké úřady útok na Lámerd již dříve popřely, přičemž události v Mínábu stále vyšetřují. Zástupci ministerstva zahraničí USA pro CNN uvedli, že závěrům obsaženým ve zprávě nepřikládají věrohodnost.

K nejničivějšímu úderu došlo na konci února, kdy střely s plochou dráhou doletu Tomahawk zasáhly základní školu v jihoiránském Mínábu a vyžádaly si podle místních úřadů 156 obětí z řad civilistů, včetně 120 dětí. Škola se sice nacházela v sousedství námořního komplexu Sborů islámských revolučních gard, byla však jasně identifikovatelná a nic nenasvědčovalo tomu, že by sloužila k vojenským účelům.

Vyšetřovatelé na základě shromážděných důkazů dospěli k závěru, že objekt byl přímým cílem úderu a škody nevznikly jako vedlejší následky útoku na sousední vojenský objekt, přičemž střely Tomahawk má ve své výzbroji pouze americká armáda. Druhý útok v Lámerdu s využitím přesně naváděných střel s wolframovou municí připravil o život 21 civilistů, z toho sedm dětí.

Zpráva pro Radu OSN pro lidská práva rovněž konstatuje, že se íránské orgány dopustily zločinů proti lidskosti při násilném potlačování masových protivládních protestů na přelomu roku. K zásahům bezpečnostních složek docházelo v nebývalém rozsahu napříč všemi 31 provinciemi země.

Vyšetřovatelé upozornili na systematické střílení do davů, útoky na zdravotnická zařízení, zatýkání raněných demonstrantů i mučení desítek tisíc zadržených osob. Teherán závěry mise dosud nekomentoval, dlouhodobě však obvinění ze systematického porušování lidských práv odmítá a násilnosti připisuje riotům a vnějším podnětům.

Odborníci podle CNN zdůrazňují, že obyvatelé Íránu se ocitli mezi represivními zásahy vlastní vlády a důsledky ozbrojeného konfliktu se Spojenými státy a Izraelem. Vládní odhady hovoří o přibližně třech tisících obětí protestů z řad bezpečnostních složek a přihlížejících, nicméně lidskoprávní organizace potvrzují nejméně sedm tisíc mrtvých, převážně z řad demonstrantů.

Po potlačení protestů navíc íránské úřady zrychlily uplatňování trestu smrti a popravily desítky lidí spojených s nepokoji. Americká armáda výsledky vlastního vyšetřování tragédie v Mínábu dosud nezveřejnila, představitelé ministerstva obrany však opakovaně deklarují, že civilní cíle nikdy nebyly záměrným cílem jejich vojenských operací.

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