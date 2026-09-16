CNN: Rusko zřejmě pomáhá Íránu útočit na americké základny

Podle amerických představitelů a mezinárodních zpravodajských zdrojů, na které se odkazuje stanice CNN, mohly ruské špionážní satelity pomoci Íránu k přesnějšímu zasažení amerických cílů na Blízkém východě. Přesně čtrnáct ruských družic se totiž pohybovalo nad americkou vojenskou základnou v Saudské Arábii pouhé dva dny před rozsáhlým íránským útokem.
Teherán tak mohl získat detailní zpravodajské informace, které mu umožnily provést údery proti americkým zařízením s výrazně vyšší přesností. Tato satelitní aktivita opět zdůraznila rostoucí obavy Washingtonu z rozšiřující se vojenské spolupráce mezi Moskvou a Teheránem.
Načasování a posloupnost průletů ruských družic poskytly širokou škálu informací o stavu a činnosti amerického vojenského objektu. Předané údaje o cílech umožňují Íránu lépe porozumět rozmístění i pohybům amerických sil v celém regionu.
Odborníci podle CNN upozorňují, že získaná data představují vážné riziko pro bezpečnost amerických základen, velitelských center, logistických uzlů i námořní infrastruktury. Americký Institut pro studium války v této souvislosti varoval, že ruská satelitní podpora dělá íránské dronové údery podstatně sofistikovanějšími.
Spolupráce obou zemí se zásadním způsobem prohloubila po roce 2022, kdy Írán začal Rusku dodávat své útočné drony Šáhid pro využití ve válce na Ukrajině. Rusko následně získalo licenci na výrobu těchto bezpilotních letounů přímo na svém území a začalo v nich nahrazovat a vylepšovat jednotlivé součástky.
Při modernizaci využívali ruští inženýři mimo jiné čínské i vlastní technologie, což vedlo ke vzniku nově upravených variant. K oficiálnímu stvrzení prohloubených vztahů došlo v roce 2025, kdy Moskva a Teherán podepsaly dvacetiletou strategickou smlouvu zaměřenou na obrannou spolupráci, cvičení a sdílení zpravodajských informací.
Ruští inženýři na základě poznatků z bojiště významně upravili původní konstrukci dronů Šáhid. Změny zahrnovaly instalaci nových motorů i komunikačních systémů, což nakonec vyústilo ve vývoj proudovým motorem poháněných variant Geran.
Centrum pro strategická a mezinárodní studia popsalo, že Rusko tuto platformu rozsáhle přizpůsobilo na základě praktických zkušeností z bojového nasazení. Pokud se potvrzí transfer těchto vylepšených systémů zpět do Íránu, vznikne tím technologická zpětná vazba, kdy jsou íránské zbraně zdokonalovány ruskými válečnými zkušenostmi.
Ruská podpora se však podle dostupných informací neomezuje pouze na bezpilotní letouny a satelitní snímky. Vyšetřování deníku Financial Times odhalilo, že ruští raketoví specialisté od roku 2023 tajně pomáhají Íránu s vývojem náporových motorů pro nadzvukové a hyperpředzvukové střely s plochou dráhou letu.
Tato utajovaná spolupráce může Teheránu zajistit přístup k technologiím, které výrazně zvýší dolet, rychlost i celkovou účinnost jeho raketových zbraní dlouhého dosahu. Tento projekt tak představuje další rozměr prohlubující se vojenské součinnosti obou států.
Zapojení Ruska do podpory íránského válečného úsilí již dříve veřejně potvrdili i nejvyšší američtí představitelé. Předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine během dubnového slyšení v Senátu uvedl, že existují důkazy o ruské pomoci Teheránu.
Rostoucí partnerství mezi Moskvou a Teheránem vyvolává značné znepokojení jak mezi americkými, tak i ukrajinskými představiteli. Poskytování cílících dat a pokročilých technologií totiž přímým způsobem ohrožuje americké pozemní i námořní síly, základny, velitelská střediska, logistické objekty i sklady munice v celém blízkovýchodním regionu.
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Zdroj: Jan Hrabě