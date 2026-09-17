Přelomový krok i model pro další státy. Co experti a politici očekávají od spolupráce EU s Kanadou?

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nabídla Kanadě možnost stát se prvním přidruženým členem Evropské unie. Návrh zazněl během jejího projevu o stavu Unie ve Štrasburku jako reakce na rostoucí napětí v globální politice a sílící vliv Číny. Cílem této iniciativy je prohloubit vazby mezi demokratickými spojenci v časech nestabilních mezinárodních vztahů. Projev sklidil v Evropském parlamentu potlesk ve stoje a vyvolal debatu o dalším směřování unijní zahraniční politiky.
Kanadský premiér Mark Carney již od začátku roku prosazuje užší spolupráci takzvaných středních mocností v reakci na nepředvídatelnou politiku Washingtonu. Navrhovaná dohoda by Kanadě otevřela nové trhy pro výrobky, které již nemůže snadno vyvážet do Spojených států kvůli obchodním sporům s Donaldem Trumpem.
Ottawa disponuje bohatými zásobami kritických surovin a vzácných zemin, které Evropská unie naléhavě potřebuje ke snížení své závislosti na Číně. Evropská unie přitom snahy o diverzifikaci dodávek těchto klíčových minerálů řeší již delší dobu skrze legislativu o kritických surovinách.
Analytik Joël Reland z organizace UK in a Changing Europe označil pro The Guardian unijní nabídku za přelomový krok, i když jeho konkrétní podoba zůstává prozatím velmi obecná. Podle něho se spolupráce v krátkodobém horizontu zaměří především na neformálnější aliance v oblastech bezpečnosti a hospodářské generality.
Německý europoslanec Tobias Cremer uvedl, že by prohloubený vztah mezi Unií a Kanadou mohl posloužit jako model pro další demokratické země. Předseda výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod Bernd Lange doplnil, že koncept přidruženého členství představuje protiváhu k prosazování práva silnějšího v mezinárodních vztazích.
Ekonom Fabian Zuleeg z Evropského politického centra v této souvislosti upozornil na potřebu rozvíjet nové modely partnerství přesahující dosavadní Rámec Evropského hospodářského prostoru. Nabídka postupného nebo částečného přidružení by mohla otevřít dveře ke flexibilnější integraci pro zájemce ze třetích zemí. Myšlenka přidruženého členství byla v minulosti zmiňována také v souvislosti s Ukrajinou jako způsob, jak Kyjev přiblížit k unijním strukturám bez nutnosti okamžitého plnohodnotného vstupu.
Návrh Evropské komise zároveň vyvolal otázky ohledně budoucího postavení Velké Británie, která se po odchodu z Evropské unie vydala cestou úplného přerušení těsných vazeb. Britský premiér Keir Starmer usiluje o restart vzájemných vztahů s Bruselem, nicméně stanovené cíle pro první rok zůstávají skromné a dosud nebyly naplněny. Bývalá možnost těsnějšího přidružení byla v britském případě promarněna prosazením tvrdé formy brexitu.
V současném britském politickém prostředí se navíc podpora pro jakoukoliv formu přidruženého členství hledá složitě, což dokládá i postoj politika Andyho Burnhama soustředěného na domácí témata. Spojené království se tak nachází v situaci, kdy Evropská unie nabízí velkorysejší modely partnerství vzdálenějším zámořským spojencům. Nabídka vůči Kanadě ukazuje, že Evropská komise je ochotna budovat výrazně hlubší aliance, pokud existuje vzájemná vůle a společné strategické zájmy.
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Zdroj: Libor Novák