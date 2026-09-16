Kanada se má stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Nikdo neví, co to vlastně znamená

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navrhla, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem Evropské unie. Cílem tohoto dosud nevídaného kroku je posílit ekonomickou odolnost obou partnerů v reakci na rostoucí obchodní napětí se Spojenými státy. Šéfka komise přednesla svou nabídku během vystoupení v Evropském parlamentu ve Štrasburku za přítomnosti kanadského premiéra Marka Carneyho. Podle jejích slov je v měnícím se světě nutné urychleně přehodnotit stávající partnerství a budovat globální koalice na podporu demokracie.
Návrh přichází v době, kdy Kanada čelí obchodní válce se svým největším obchodním partnerem na jihu. Americký prezident Donald Trump opakovaně hovořil o tom, že by se Kanada měla stát padesátým prvním státem USA, což kanadská vláda rázně odmítá. Premiér Mark Carney již dříve vyzval k vytvoření unikátní aliance s Evropskou unií a na mezinárodních fórech zdůrazňoval potřebu úzké spolupráce středně velkých mocností. Zástupci Evropské unie však zdůrazňují, že chystané partnerství není namířeno proti žádné třetí zemi.
Plnohodnotné členství Kanady v Evropské unii není možné z geografických důvodů, jelikož země leží mimo evropský kontinent. Kanada přitom sdílí s Evropou hluboké kulturní i historické vazby, parlamentní demokracii a rozvinutý sociální systém. Kuriozitou je také společná pozemní hranice s Dánskem na malém Ostrově Hanz v Arktidě. Pro oficiální vstup do sedmadvacítky však platí přísná pravidla a vícestupňový proces, který vyžaduje jednohlasný souhlas všech členských států.
Pojem přidruženého členství dosud v unijním právu neexistuje a jeho přesné parametry se teprve budou dojednávat. Podle dostupných informací zástupci obou stran jednají o snížení obchodních bariér, pokládce podmořských kabelů nebo odklonu plynovodů pro zásobování Evropy. Diskutuje se také o budování infrastruktury pro umělou inteligenci či možnosti bezvízového pobytu a práce pro Kanadany v Evropě. Von der Leyenová ve svém projevu zmínila především spolupráci v oblasti obrany, kybernetické bezpečnosti, energetiky a kritických minerálů.
Hospodářské vztahy mezi Evropskou unií a Kanadou v posledních letech výrazně vzrostly a vzájemný obrat dosáhl hodnoty přes sto třicet miliard eur. Z Evropy do Kanady směřují především automobily, stroje a léčiva, zatímco opačným směrem proudí ropné produkty, hnojiva a kovy. Vzájemný obchod se opírá o komplexní dohodu CETA, která vstoupila v platnost v roce 2017. Tuto smlouvu však dosud neratifikovalo deset členských zemí Unie, mezi nimiž figuruje například Francie, Itálie nebo Polsko.
Myšlenka na těsnější propojení Kanady s Evropskou unií má mezi evropskými lídry řadu příznivců. Finský prezident Alexander Stubb dříve označil tuto možnost za ideální spojení a poznamenal, že by bylo lepší mít Kanadu jako osmadvacátý stát Unie než padesátý první stát USA. Také francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v minulosti nadhodil možnost budoucího zapojení Ottawy do evropských struktur. Německá vláda sice vyjádřila pochybnosti o samotném termínu přidruženého členství, jednáním o nových modelech partnerství je však otevřena.
Průzkumy veřejného mínění ukazují, že myšlenka prohlubování vztahů s Evropou má v Kanadě značnou podporu veřejnosti. Podle nedávného šetření společnosti Abacus Data si osmdesát procent Kanadanů přeje těsnější spolupráci s Evropskou unií v oblasti zahraniční politiky a ekonomiky. Více než polovina dotázaných uvedla, že má jejich země více společného s Evropou než se Spojenými státy. Přímý vstup do Evropské unie by pak podpořila téměř polovina kanadských voličů, především ze středu a levice.
Plány na sbližování s Evropou však narážejí na tvrdou kritiku ze strany kanadské opozice. Lídr kanadské Konzervativní strany Pierre Poilievre označil snahy premiéra Carneyho za odtržené od reality a varoval před ztrátou suverenity a dalším izolováním od Spojených států. Poilievre na sociálních sítích zdůraznil, že Kanada se nikdy nestane padesátým prvním státem USA a stejně tak se nikdy nestane ani osmadvacátým státem Evropské unie.
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Zdroj: Libor Novák