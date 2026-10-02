Sedmnáct států EU vytvořilo frontu. Brojí proti plánovaným škrtům

Sedmnáct členských států Evropské unie vytvořilo společnou frontu proti plánovaným škrtům v evropském rozpočtu zaměřených na zemědělství a regionální rozvoj. Ve společném dopise adresovaném irskému premiérovi Micheálu Martinovi, jehož země aktuálně předsedá Radě Evropské unie, požadují zachování finančních prostředků ve výši téměř devíti set miliard eur.
Tento požadavek představuje přímou reakci na tlak Německa a dalších pěti zemí, které naopak prosazují plošné škrty v řádu stovek miliard eur. Mezi signatáři výzvy figuruje vedle Itálie, Španělska či Polska také Česká republika.
Společný postup zorganizovaly italská premiérka Giorgia Meloniová a rumunský prezident Nicușor Dan. Obě čelní osobnosti plánují uspořádat neformální setkání zástupců podepsaných zemí na okraji nadcházejícího summitu Evropské rady v polovině října. Do koalice odmítající rozpočtové škrty se zapojily především státy ze střední, východní a jižní Evropy, například Slovensko, Maďarsko, Řecko či pobaltské republiky.
Předmětem vyostřeného sporu je dlouhodobý finanční rámec Evropské unie pro období let 2028 až 2034, ze kterého se financují zemědělské dotace i rozvojové projekty. Evropská komise již dříve navrhla celkový rozpočet ve výši téměř dvou bilionů eur, přičemž plánovala přesunout stovky miliard eur z tradiční zemědělské a kohezní politiky na nové priority. Mezi tyto nové oblasti patří především posílení obranných kapacit a zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti Unie.
Skupina označovaná jako Přátelé koheze ve svém dopise varuje, že další redukce výdajů na zemědělství a regiony by celkově oslabila Evropskou unii. Podle autorů výzvy by takové opatření mohlo vážně ohrozit veřejnou podporu celému evropskému projektu. Zástupci sedmnáctky proto požadují, aby nadcházející návrh jednacího dokumentu připravovaný irským předsednictvím ponechal stávající objem financí pro tyto klíčové oblasti nedotčený.
Zástupci unijních vlád se snaží dosáhnout finální dohody mezi sebou ještě před koncem letošního roku. Rychlé sjednání kompromisu je považováno za zásadní z důvodu nadcházejících národních voleb ve Francii, Polsku a Itálii, které by mohly vyjednávání v budoucnu výrazně zkomplikovat. Nadcházející říjnový summit v Bruselu tak bude klíčovým bojištěm pro nalezení shody mezi čistými plátci a příjemci evropských dotací.
Významným sporným bodem vyjednávání zůstává také zavedení nových unijních daní, které mají sloužit k financování společenství. Evropská komise navrhla pět nových poplatků s předpokládaným výnosem šedesáti šesti miliard eur ročně, což naráží na odpor řady národních vlád. Sedmnáctka ve svém dopise zdůrazňuje, že nové vlastní zdroje musejí být spravedlivé, jednoduché a neregresivní, přičemž zároveň odmítá rozpočtové slevy pro bohatší státy a žádá odklad splátek popandemického dluhu.
Související
Babiš mluvil v Praze s Meloniovou. Důležitým tématem byl boj s migrací
Británie zvažuje opětovný vstup do EU
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Terorismus, nebo sebevražda? Experti se neshodnou, co bylo cílem útočícího pilota
před 3 hodinami
Sedmnáct států EU vytvořilo frontu. Brojí proti plánovaným škrtům
před 4 hodinami
Skupina G7 se dohodla na uvolnění sta milionů barelů ropy
před 5 hodinami
Prezident Pavel nepůjde ke komunálním volbám
před 6 hodinami
Demonstrace se mění v nepokoje. Francie zavírá stovky škol
před 7 hodinami
Smrtící injekci přežila. Co teď bude s odsouzenou americkou vražedkyní?
před 8 hodinami
Zelenskyj: Putin nařídil své armádě zrušit dosavadní omezení a stupňovat útoky na civilní cíle
před 9 hodinami
Domněnka se potvrdila. Tělo patří pohřešované ženě z Frýdku-Místku
před 10 hodinami
"Věděl jsem, že pokud neotevřu dveře, všichni zemřou." První slova hrdinského pilota
před 10 hodinami
Turek se omluvil Hnutí Duha za to, že jej veřejně označil za parazity
před 11 hodinami
Navzdory rozsáhlým zraněním a masivní ztrátě krve cestující zachránil. Kapitán letadla FlyDubai se stal hrdinou
před 12 hodinami
Ukrajina pokračuje v útocích na ruské ropné rafinérie. Trumpovi se to nelíbí, veřejnosti ale neříká pravdu
před 13 hodinami
Kokpit letadla jako nedobytná pevnost? Incident v letadle FlyDubai může změnit letectví
před 14 hodinami
Netanjahu: Útočník z letadla prošel radikální islámskou indoktrinací, vykazoval sebevražedné úmysly
před 14 hodinami
Tennessee po nepovedené popravě zastavilo tresty smrti. Pikeová je ve vážném stavu
před 15 hodinami
Putin vyhrožuje Evropě použitím jaderných zbraní
před 16 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Babí léto nekončí, volno si půjde užít venku
včera
Houbaři se učí sbírat neobvyklé druhy. Na horách jsou podmínky stále dobré
včera
Norimberský proces. Před 80 lety padly rozsudky
včera
Trump se rozhodnutí soudu nepodřídil. Novináře opět vyhodil
Bílý dům podruhé během jednoho týdne jednostranně vyřadil televizní stanici CNN z hlavního novinářského fondu určeného k pokrývání aktivit prezidenta Donalda Trumpa. K tomuto kroku došlo necelý týden poté, co federální soud zrušil předchozí zákaz vstupu vydaný americkou administrativou pro vybrané mediální organizace.
Zdroj: Libor Novák