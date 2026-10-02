"Věděl jsem, že pokud neotevřu dveře, všichni zemřou." První slova hrdinského pilota

Indický kapitán letecké společnosti Flydubai Smit Machchhar popsal dramatické okamžiky v kokpitu, kde ho během středečního letu napadl jeho druhý pilot. Útočník kapitána pobodal a podle izraelských úřadů se pravděpodobně pokusil letadlo s více než 180 lidmi na palubě poslat k zemi. Těžce zraněný kapitán se však dokázal zvednout a odemknout dveře kabiny, aby dovnitř pustil cestující a další členy posádky. Svým rozhodným činem tak zabránil hrozící katastrofě a zachránil životy všech lidí na palubě.
K incidentu došlo zhruba dvě a půl hodiny po startu linky FZ1073 z Dubaje do Tel Avivu. Stroj typu Boeing 737 se náhle prudce propadl o více než 5 200 metrů. Letoun nejprve vyslal nouzový signál řízení letového provozu a následně přepnul odpovídač na kód 7500, který označuje únos letadla. Na palubě v té době cestovalo celkem 182 osob.
Kapitán Machchhar v rozhovoru s indickým premiérem Narendrou Modim uvedl, že ležel zraněný na zemi a bojoval o vlastní život. Usadil se v něm však pocit, že pokud nevynaloží poslední síly k otevření dveří, všichni cestující zemřou. Pomocí modlitby k hinduistickému božstvu Hanumanovi získal potřebnou odvahu k rozhodujícímu kroku. Podařilo se mu dveře zevnitř otevřít, načež do pilotní kabiny vtrhli cestující a útočníka přemohli.
Útočníkem byl druhý pilot pocházející z Ománu, kterého po zpacifikování cestující a posádka svázali. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že muž po přemožení vykřikoval, aby ho zabili, což ukazuje na jeho sebevražedný úmysl. Podle Netanjahua vyšetřování naznačuje, že útočník prošel islamistickou radikalizací. Úřady Spojených arabských emirátů zároveň začaly prověřovat, zda měl incident spojitost s teroristickou činností.
Po zpacování agresora se k řízení stroje dostali dva rezervní piloti, kteří se shodou okolností nacházeli mezi cestujícími. Ti s letadlem bezpečně přistáli v 06:58 místního času na letišti Tabuk v severozápadní Saudské Arábii. Zde byl útočník zatčen saúdskoarabskými orgány, které jej podrobují výslechu. Přesný motiv jeho činu zůstává předmětem dalšího vyšetřování.
Zraněný indický kapitán byl po přistání nejprve ošetřen v nemocnici v Tabuku a následně letecky přepraven do Abú Zabí. V tamním zdravotnickém zařízení je jeho stav stabilizovaný a podle oficiálních zpráv se zotavuje dobře. Během videohovoru s premiérem měl na hlavě obvazy a v nose zavedené trubičky, přesto vyjádřil odhodlání se plně uzdravit. Uvedl také, že své zranění nevnímá jako překážku, ale jako cestu k opětovnému návratu do formy.
Smit Machchhar sklidil za svou odvahu a rychlé rozhodování uznání od řady světových osobností i na sociálních sítích. Izraelský premiér Netanjahu ho označil za skutečného hrdinu, který zabránil masovému neštěstí. Indický premiér Modi ocenil jeho trpělivost i chladnokrevnost a zdůraznil, že je na něj celá Indie hrdá. Hrdinství pilota vyzdvihl také indický velvyslanec ve Spojených arabských emirátech Deepak Mittal.
Indický pilot pochází z Bombaje, je ženatý a má dvě děti. V oblasti civilního letectví působí již 17 let a pro společnost Flydubai pracuje přibližně čtyři roky. Předtím strávil 11 let u indické nízkonákladové aerolinky SpiceJet, kde působil jako velitel letadla a instruktor. Během své dosavadní kariéry nalétal u této společnosti více než 9 750 letových hodin.
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Zdroj: Libor Novák