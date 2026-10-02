Kokpit letadla jako nedobytná pevnost? Incident v letadle FlyDubai může změnit letectví

Nedávný útok na palubě letu společnosti FlyDubai FZ 1073 z Dubaje do Tel Avivu obnovil mezi odborníky na leteckou bezpečnost debatu o pravidlech uzamykání pilotních kabin. Ačkoli pohotová reakce pobodaného kapitána a zásah cestujících zabránily zřícení stroje se více než 170 lidmi na palubě, bezpečnostní opatření zavedená po teroristických útocích z 11. září 2001 čelí rostoucí kritice. Dveře kokpitu konstruované jako nedobytná pevnost měly původně chránit posádku před teroristy, v praxi však v některých případech brání záchraně, pokud hrozba pochází přímo od jednoho z pilotů.
Mezinárodní expert na leteckou bezpečnost Philip Baum pro The Guardian upozornil, že komerční letectví od roku 2001 ztratilo více lidských životů v důsledku sebevražd pilotů než v důsledku klasického terorismu. Hlavní problém spočívá v tom, že stávající systém vytváří v přední části letadla neprostupnou bariéru. Pokud se v kokpitu nachází pilot s nebezpečnými úmysly, ostatní členové posádky nebo cestující zvenčí nemají téměř žádnou možnost zasáhnout a situaci neutralizovat.
Při incidentu na lince FlyDubai se zraněný kapitán Smit Machchhar dokázal ubránit útočícímu ománskému druhému pilotovi a zajistil, aby se pomoc z kabiny dostala k němu do kokpitu. Za běžných okolností vyžadují bezpečnostní předpisy přítomnost dvou pilotů na palubě, což má primárně řešit situace zdravotní indispozice. Moderní dopravní letadla disponují dveřmi, k nimž drží plnou kontrolu pilot uvnitř. Přestože palubní průvodčí mají k dispozici nouzové přístupové kódy, pilot v kabině může požadavek na otevření dveří manuálně zrušit a vstup zvenčí zablokovat.
Nejvýraznějším příkladem rizik spojených s tímto systémem byla v roce 2015 havárie letu Germanwings 4U9525, při níž sebevražedný druhý pilot zamkl kapitána vnější kabiny a úmyslně navedl letadlo do francouzských Alp, čímž způsobil smrt 150 lidí. Podobný scénář se odehrál již v roce 2013 u letecké společnosti Mozambique Airlines, kde uzamčený kokpit zabránil návratu kapitána a vedl ke smrti 33 osob. Podezření na úmyslné jednání pilota zůstává rovněž předmětem zkoumání u dalších velkých katastrof, včetně zmizení letu Malaysia Airlines MH370 či havárií společností China Eastern v roce 2022 a Air India v roce 2025.
Problémy s uzamčenou kabinou se mohou vyskytnout i bez zlého úmyslu, například při náhlém zdravotním kolapsu. V roce 2024 letělo letadlo společnosti Lufthansa přibližně deset minut nad Španělskem bez jakéhokoli řízení, když kapitán odešel na toaletu a druhý pilot v kabině ztratil vědomí. Kapitán tehdy dokázal použít nouzový kód a přistát. Pokud by však v kokpitu seděl vědomý útočník, zadání nouzového kódu by mohl zevnitř snadno zmařit.
Philip Baum proto prosazuje zavedení systémů, které by umožnily přepsat uzamčení dveří – například s časovým zpožděním nebo dálkovým povalením z pozemního řízení. Klíčová prevence však podle něj musí začínat ještě před nástupem pilota do služby. Za základ považuje důkladné prověrky minulosti, pravidelné lékařské i psychologické posudky a průběžný monitoring duševního zdraví zaměstnanců během celé jejich kariéry.
V reakci na útok na palubě FlyDubai již Izrael oznámil zpřísnění prověrek pilotů na linkách směřujících do země. Společnost FlyDubai dočasně zrušila další lety do Tel Avivu a britská vláda uvedla, že prověří bezpečnostní protokoly pro tyto trasy. Odborový svaz britských pilotů BALPA v reakci vyzval k zdrženlivosti předčasných spekulací a apeloval na vyčkání na výsledky oficiálního vyšetřování. Odborníci se nicméně shodují, že bariéra kokpitu v současné podobě představuje dvousečnou zbraň, která může v krizových momentech účinně zabránit jakémukoli záchrannému pokusu.
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Zdroj: Libor Novák