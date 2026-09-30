Únosu letadla pomohl zabránit tajný agent. S letounem přistáli jiní piloti

Dramatický incident na palubě komerčního letu společnosti Flydubai z Dubaje do Tel Avivu skončil neplánovaným přistáním v Saúdské Arábii poté, co se v kokpitu odehrál násilný střet mezi piloty. Podle izraelských bezpečnostních představitelů existuje vážné podezření, že se jednalo o pokus o teroristický útok se záměrem stroj navést k zemi.
Do konfliktu v pilotní kabině museli zasáhnout samotní cestující spolu s dalším personálem, kterým se podařilo útočníka zpacifikovat. Letadlo nakonec bezpečně dosedlo na letišti v saúdskoarabském městě Tabuk. Podle izraelského zdroje webu Ynet při pokusu o opětovné získání kontroly nad letadlem asistoval tajný agent, který byl přítomen na palubě, a o přistání se postarali piloti, kteří byli shodou okolností mezi pasažéry.
Vyšetřovatelé a bezpečnostní složky pracují s verzí, že druhý pilot pocházející z Ománu napadl kapitána stroje a pokusil se převzít kontrolu nad řízením. Během incidentu došlo k prudkému klesání, při kterém stroj během necelých dvou minut ztratil výšku o více než pět tisíc metrů. Posádka následně vyslala nouzové signály upozorňující na všeobecnou tísni i na protiprávní zásah do řízení letadla. Vzniklá situace vyvolala okamžitou reakci izraelské armády, která do vzduchu vyslala stíhací letouny.
Svědectví cestujících z paluby popisují dramatické okamžiky plné strachu a zmatku. Jedna z pasažérek uvedla, že z přední části stroje slyšela výkřiky a po otevření dveří do kokpitu spatřila velké množství krve. Další z cestujících popsal, jak jeho manžel spolu s dalšími izraelskými pasažéry spěchal na pomoc napadenému kapitánovi. Společnými silami se jim podařilo útočícího člena posádky přemoci a svázat ho přímo na palubě. Zraněnému kapitánovi byla ihned poskytnuta první pomoc od přítomných lidí.
Zprávy z místa přistání naznačují, že prudký manévr a nekontrolovaný sestup zanechaly na letadle fyzické stopy. Fotografie pořízené po dosednutí na letišti v Tabuku ukazují poškozené směrové kormidlo na zadní části trupu. Odborníci na leteckou bezpečnost podle Times of Israel uvádějí, že toto poškození s největší pravděpodobností způsobil extrémní tlak při náhlém manévru. Všichni cestující i zbývající členové posádky jsou podle dostupných informací v pořádku a bez vážnějších zranění.
Událost vyvolala rychlou reakci na nejvyšší úrovni izraelské politiky a bezpečnosti. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zrušil svůj plánovaný program a svolal mimořádné konzultace s předními bezpečnostními činiteli. Do jednání se zapojili zástupci armády, civilní rozvědky Mossad i vnitřní bezpečnostní služby Šabak. Izraelské úřady zároveň začaly prověřovat možnosti, jak pro pasažéry do Saúdské Arábie vyslat speciální letadlo a dopravit je domů.
Letecká společnost Flydubai potvrdila, že její stroj potkala během letu mimořádná událost, ale podrobnější detaily k incidentu neposkytla. Aerolinky pouze ujistily veřejnost, že letadlo přistálo bezpečně a všichni lidé na palubě jsou v pořádku. Saúdskoarabské orgány započaly vyšetřování celého případu přímo na místě přistání. Podle izraelských zdrojů se do vyšetřovacího procesu zapojili také izraelští zástupci.
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Zdroj: Lucie Podzimková