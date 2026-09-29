Oscarovou herečku Sarandovou zatkli. Protestovala proti Netanjahuovi

Lucie Podzimková

29. září 2026 16:35

Susan Sarandon
Susan Sarandon Foto: Weinstein Company

Ani hollywoodské hvězdy se nebojí vyjádřit vlastní názor. Oscarová herečka Susan Sarandonová byla ve čtvrtek zatčena kvůli účasti na nepovolené demonstraci v americkém New Yorku. Informoval o tom britský deník The Guardian

Sarandonová se účastnila protestu proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, který se právě nacházel ve městě, aby pronesl projev před Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN). V rukou policistů skončila i její mladší herecká kolegyně Hannah Einbinderová. 

Newyorská policie podle mluvčí zakročila proti nepovolené demonstraci, jejíž účastníci blokovali křižovatku a komplikovali dopravu ve městě. Policisté nejprve vyzvali demonstranty, aby místo opustili. Když se tak nestalo, přistoupili strážci zákona k tomu, že několik osob zatkli. Mezi nimi byly i obě herečky. 

Netanjahu se ve svém projevu opřel i do některých dlouholetých spojenců své země. "Obviňují Izrael, malý Izrael, z kolonialismu. A kdo nás obviňuje? Jsou to i lidé z Velké Británie a Francie. Proboha, vždyť oni ten termín vymysleli," prohlásil kritizovaný izraelský premiér před politiky z celého světa. 

Sarandonová na nedávném filmovém festivalu v italských Benátkách přiznala, že přichází o práci kvůli svým politickým názorům. "Měla jsem filmy, o které jsem přišla, protože jsou agentury, které říkají lidem, aby mě neobsazovali," nechala se slyšet. 

Sarandonová, která tento týden oslaví kulaté osmdesáté narozeniny, je jinak úspěšnou americkou herečkou. Důkazem je i fakt, že je držitelkou Oscara za film Mrtvý muž přichází. Dlouhodobě na sebe však upozorňuje i sociálním a politickým aktivismem, přičemž zastává levicové názory. 

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Zdroj: Libor Novák

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