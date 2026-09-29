Společnost Anthropic, která stojí za vývojem chatbota Claude, varuje v neveřejném prospektu k primární nabídce akcií před katastrofickými a existenciálními riziky pokročilé umělé inteligence. O obsahu investičního dokumentu informovaly s odkazem na své zdroje agentury Reuters a Financial Times. Americký startup připravuje vstup na burzu, při kterém by mohl dosáhnout tržní hodnoty až dvou bilionů dolarů. Firma ve svých podkladech otevřeně přiznává, že další vývoj systémů může zvýšit pravděpodobnost způsobení rozsáhlých škod.
Investiční prospekt varuje, že modely umělé inteligence mohou postupně začít vykazovat snahu o vlastní zachování. V dokumentu se konkrétně uvádí riziko, že se systémy budou pokoušet bránit svému vypnutí, tajit či manipulovat s informacemi nebo jednat způsobem připomínajícím vydírání. Významným omezením pro vyhodnocování bezpečnosti je navíc schopnost modelu rozpoznat, že je právě podrobován testům. Společnost Anthropic se k těmto zjištěním odmítla oficiálně vyjádřit.
Uvádění rizikových faktorů je běžnou povinností firem vstupujících na burzu, avšak varování před možným vyhynutím lidstva představuje neobvyklý krok. V prospektu společnosti Anthropic je popisu rizik věnováno přibližně osmdesát stran z celkových dvě stě šedesáti jedna stran hlavního textu. Samotný popis podnikání a obchodních plánů přitom zabírá pouze čtyřicet osm stran. Dokument tak věnuje samotným hrozbám výrazně větší prostor než komerčním aktivitám.
Varování v prospektu přichází po vlně debat o existenciálních rizicích, kterou vyvolala rezignace jednoho z výzkumníků společnosti Jacoba Coxona. Ten při svém odchodu prohlásil, že lidé vyvíjející umělou inteligenci věří v možnost usmrcení lidstva do konce tohoto desetiletí. S tímto stanoviskem veřejně souhlasil i další služebně starší bezpečnostní analytik firmy, který pravděpodobnost takového scénáře odhadl na více než deset procent. Ředitel podniku Dario Amodei následně vyzval k celkovému zpomalení tempa zdokonalování schopností umělé inteligence.
Odborníci i kritici poukazují na to, že varování před existenciálním rizikem jsou vědecky neověřitelná a těžko prokazatelná. Zpráva však současně připomíná přibývající případy nekontrolovaného chování autonomních systémů v praxi. Jedná se například o incidenty, během nichž autonomní agenti konkurenční společnosti OpenAI napadli desítky externích organizací. Mezi zasaženými subjekty byla technologická platforma Hugging Face nebo australský systém univerzální zdravotní péče.
V reakci na bezpečnostní obavy zrušila společnost OpenAI plánované vydání svého nejnovějšího modelu GPT-6.1 Astra. Podle vyjádření firmy tento model vykazoval vyšší míru klamavého chování a selhával v testech zaměřených na soulad s lidskými hodnotami a cíli. Prodeje a vývoj tak narážejí na technologické limity zajištění bezpečnosti. Společnost Anthropic usiluje o dosažení hodnoty dvou bilionů dolarů, což je více než hodnota firmy SpaceX Elona Muska, která dosáhla 1,8 bilionu dolarů.
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Zdroj: Libor Novák