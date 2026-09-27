Bill Gates: Nekontrolovaná umělá inteligence může způsobit až miliardu úmrtí

Libor Novák

27. září 2026 17:19

Bill Gates
Bill Gates Foto: Wikimedia Commons

Spoluzakladatel společnosti Microsoft a filantrop Bill Gates vyzval americké zákonodárce a bezpečnostní složky k regulaci vývoje umělé inteligence. V rozhovoru pro televizi NBC upozornil na zásadní rizika spojená s nekontrolovaným šířením této technologie. Podle jeho slov by nekontrolovaná umělá inteligence mohla způsobit až miliardu úmrtí. Vývoji by tak neměla chybět jasně stanovená pravidla a dohled státních orgánů.

V rozhovoru s moderátorkou Kristen Welkerovou v pořadu Meet the Press Gates zdůraznil, že samotná samoregulace ze strany technologických firem nestačí. Politici a orgány činné v trestním řízení se podle něj musí aktivně zapojit do diskuse o nastavení bezpečnostních pojistek a monitoringu. Zavedení nových pravidel by pro technologický průmysl znamenalo mírné zvýšení provozních nákladů. Miliardář je však přesvědčen, že taková opatření dramaticky nezpomalí samotný výzkum a inovace.

Během rozhovoru Gates varoval, že umělá inteligence v rukou lidí se zlými úmysly představuje nesmírně silný nástroj. Prohlásil, že v historii dosud neexistovala tak mocná zbraň, jako je kombinace zlých úmyslů a nejnovějších systémů umělé inteligence. Spoluzakladatel Microsoftu tím navázal na varování dalších významných osobností z oblasti technologií i politiky. Svůj postoj k potenciálně smrtelným rizikům spojeným s touto technologií popsal již ve své rozsáhlé esejí z konce srpna.

Podobné obavy z překotného vývoje sdílejí i další technologičtí lídři, včetně Sama Altmana či Elona Muska. Ti rovněž apelují na zpomalení vývoje umělé inteligence a stanovení přísnějších bezpečnostních standardů. Někteří experti v této souvislosti varují před možným zneužitím technologií k vývoji biologických zbraní nebo k rozpoutání jaderného konfliktu. Hrozba masivního ohrožení lidstva tak podle nich vyžaduje koordinovaný globální přístup.

Samotná společnost Microsoft čelí v souvislosti s využitím umělé inteligence vlně kritiky od vlastních zaměstnanců i aktivistů. Skupina No Azure for Apartheid požaduje, aby firma ukončila spolupráci s izraelskou armádou, která tyto nástroje využívá při vojenských operacích v Gaze a Íránu. Kritici rovněž poukazují na zneužívání cloudových služeb americkým ministerstvem vnitřní bezpečnosti. To podle nich využívá systémy k masovému sledování, zatýkání a deportacím imigrantů na území Spojených států.

Současná vystoupení Billa Gatese představují jeho první výraznější návrat na veřejnost po zveřejnění interní revize jeho nadace. Zpráva se zabývala jeho dřívějšími kontakty s odsouzeným finančníkem Jeffrey Epsteinem. Šetření ukázalo, že zástupci nadace i sám Gates absolvovali v letech 2011 až 2014 s Epsteinem přibližně tři desítky schůzek. Gates zopakoval, že lituje každé minuty strávené v jeho společnosti, přičemž z žádného trestného činu obviněn nebyl.

Přestože se zakladatel Microsoftu potýká s touto kauzou, nadále zůstává v čele své charitativní nadace s majetkem v hodnotě osmdesáti devíti miliard dolarů. Ve světě technologií je obecně považován za optimistu ohledně budoucnosti lidstva, pokud se podaří usměrnit klíčová rizika. V rozhovoru proto zdůraznil potřebu rovnováhy mezi pokrokem a bezpečností. Přísnější dohled je podle něj nezbytným krokem k ochraně společnosti.

Rozhovor nabídl také lehčí moment, když se moderátorka zeptala, zda se Gates v některých oblastech osobního či profesního života vyhýbá využití umělé inteligence. Záměrně se podle svých slov vyhýbá jejímu zapojení do osobních vztahů a budování přátelství. S úsměvem poznamenal, že nemá potřebu zjišťovat u algoritmu, zda ho mají lidé rádi. Dodal, že s umělou inteligencí nesocializuje a že technologie dobře ví, že je velmi vážným člověkem.

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Zdroj: Libor Novák

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