Fico zpochybnil spolehlivost NATO, mluví o vojenské neutralitě i předčasných volbách

Slovenský premiér a předseda vládní strany Směr Robert Fico opět veřejně zpochybnil spolehlivost spojenců v rámci Severoatlantické aliance a otevřel téma vojenské neutrality. Během nedělní diskuse v televizi TA3 vyjádřil skepsi ohledně toho, zda by partnerští vojáci v případě napadení Slovenska skutečně přišli zemi na pomoc. V reakci na přetrvávající spory uvnitř rozdrobené koalice zároveň připustil možnost konání předčasných parlamentních voleb. Podle jeho slov by k novému hlasování mohlo dojít již na počátku příštího roku.
Ve svém vystoupení Fico přímo zpochybnil kolektivní solidaritu členských států a vyjádřil pochybnosti o ochotě cizích jednotek nasazovat životy za slovenské občany. Prohlásil, že nevěří v tuto formu pomoci, a položil řečnickou otázku, proč by francouzští vojáci měli umírat za Slováky. Předseda vlády zároveň doplnil, že některé evropské země se podle něj aktivně připravují na přímý konflikt s Ruskou federací. Ke spolehlivosti evropských partnerů vyjádřil skepsi i s odkazem na to, že se státy Evropské unie nedokážou dohodnout ani na společných cenách elektrické energie.
Přestože Fico potvrdil, že Bratislava bude formálně respektovat článek 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně, kategoricky odmítl vyslání slovenských vojáků do konfliktu s Ruskem. O myšlence neutrality nemluvil poprvé, neboť možnost jejího zavedení zmínil již v minulosti v souvislosti s rostoucími obrannými výdaji. S jeho tehdejším postojem nesouhlasil prezident Peter Pellegrini, který zdůraznil nutnost zachování jednoty aliance. Poslední výroky slovenského premiéra vyvolaly kritiku i u zahraničních partnerů, včetně českého prezidenta Petra Pavla.
Kromě zahraničněpolitických témat se šéf vládního kabinetu podrobně věnoval vážné vnitřní krizi ve slovenské vládní koalici. Vzkázal svým partnerům, že je plně připraven na vypsání předčasných parlamentních voleb, pokud se situaci nepodaří uklidnit. Výzvu směřoval především předsedovi Slovenské národní strany Andreji Dankovi a ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Podle premiéra představuje začátek příštího roku poslední možné období, kdy by uspořádání nových voleb dávalo logický smysl.
Myšlenku předčasného ukončení volebního období okamžitě odmítl ministr vnitra a předseda koaliční strany Hlas Matúš Šutaj Eštok. Současný kabinet složený ze stran Směr, Hlas a SNS označil Fico za nejkomplikovanější koalici, jakou kdy ve své politické kariéře vedl. Vládní většina se od počátku potýká s vnitřními vzpourami a odchody jednotlivých poslanců z poslaneckých klubů. Premiér dosud tyto vnitřní rozpory řešil jmenováním rebelujících politiků do nových funkcí, čímž vzniklo například ministerstvo sportu.
Nejnovější krizi způsobil vyostřený osobní i politický konflikt mezi Andrejem Dankem a ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou. Taraba se do vlády dostal jako nominant národňáků, aniž by byl členem jejich strany, a Danko následně požádal o jeho odvolání z funkce. Fico původně návrh na odvolání předložil prezidentovi, nyní však oznámil, že jej stáhne zpět, aby neohrozil křehkou parlamentní většinu. Předseda SNS reagoval na premiérova slova obviněním ze lží a demagogie s tím, že Fico systematicky likviduje své koaliční partnery. V souvislosti s případnými předčasnými volbami navíc slovenský premiér nevyloučil budoucí spolupráci s krajně pravicovým hnutím Republika.
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Zdroj: Libor Novák