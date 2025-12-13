Trumpa znovu ukázali na fotkách s Epsteinem. Hoax, obořil se Bílý dům na Demokraty

Zákonodárci z americké Demokratické strany zveřejnili další fotografie ze sídla zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Snímky především odhalují jeho vazby na mocné a bohaté lidi, uvedla britská BBC. Na fotkách nechybí ani současný americký prezident Donald Trump.
Kromě Trumpa se na snímcích objevuje i jeho někdejší poradce Steve Bannon a také bývalý britský princ Andrew, který Epsteinovu kauzu odnáší dost zásadním způsobem. Nedávno totiž přišel o titul prince, byly mu však odebrány i další tituly.
Téměř stovka zveřejněných fotografií, které dala v pátek k dispozici sněmovní komise, pochází ze sbírky více než 95 tisíc snímků získaných na základě rozhodnutí soudu. Ve společnosti Epsteina jsou na fotkách i bývalý americký prezident Bill Clinton, miliardář Bill Gates či podnikatel Richard Branson.
Trump je na třech nově uveřejněných fotografiích. Na první z nich stojí po boku neznámé ženy. Druhý snímek ho zachycuje vedle Epsteina a v hovoru s modelkou Ingrid Seynhaevovou. Jde o fotku, která byla zveřejněna již dříve. Na třetím obrázku se současný šéf Bílého domu usmívá ve společnosti několika žen.
Bílý dům označil nejnovější krok zákonodárců za "hoax" od Demokratů, který byl již opakovaně vyvrácen. Trump již několik měsíců tvrdí, že celá sága kolem Epsteina má odvrátit pozornost od úspěchů jeho administrativy. Prezidenta se zastali i Republikáni, kteří mají v dotyčné sněmovní komisi většinu. Demokraty totiž nařkli z pečlivé volby fotografií ve snaze vytvořit falešný narativ o hlavě státu.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Epstein byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
