Zelenskyj našel náhradu za Jermaka. Do čela prezidentské kanceláře jmenoval Budanova

Libor Novák

2. ledna 2026 17:50

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes učinil zásadní krok v reorganizaci svého nejbližšího okolí. Do čela prezidentské kanceláře jmenoval generálporučíka Kyryla Budanova, dosavadního šéfa vojenské rozvědky (HUR). Tento krok přichází v kritické době, kdy se Ukrajina snaží stabilizovat domácí politickou scénu po korupčním skandálu a zároveň čelí zvýšenému tlaku na diplomatické řešení konfliktu.

Zelenskyj své rozhodnutí odůvodnil potřebou maximálně se soustředit na bezpečnostní otázky, rozvoj obranných sil a efektivní diplomatické vyjednávání. Budanov, který je známý svým přímočarým přístupem a úspěšnými operacemi rozvědky, má do úřadu přinést „vojenskou disciplínu“ a strategický vhled, který je v této fázi války nezbytný.

Budanov ve funkci nahrazuje Andrije Jermaka, který byl dlouhé roky považován za nejvlivnějšího muže Ukrajiny hned po prezidentovi. Jermak rezignoval koncem listopadu 2024 poté, co protikorupční úřady provedly razii v jeho domě v souvislosti s vyšetřováním stomilionového skandálu s úplatky v energetickém sektoru. Ačkoli nebyl z ničeho přímo obviněn, jeho odchod byl vnímán jako nezbytný krok k zachování důvěry spojenců.

Jmenování šéfa špionů do čela civilní kanceláře je neobvyklé, ale strategické. Budanov má zkušenosti s vyjednáváním se Spojenými státy i s Rusy (např. při výměnách zajatců). Podle analytiků jeho přítomnost v týmu může signalizovat tvrdší postoj Ukrajiny v probíhajících diplomatických iniciativách vedených USA, které směřují k ukončení téměř čtyři roky trvající invaze.

V ukrajinských politických kruzích se okamžitě rozhořela debata o Budanově politické budoucnosti. Jako jeden z nejoblíbenějších veřejných činitelů, který v průzkumech veřejného mínění často konkuruje samotnému Zelenskému, může být tato pozice buď přípravou na roli „nástupce“, nebo naopak způsobem, jak ambiciózního generála více spoutat prezidentskou administrativou.

Nástupcem Budanova v čele vojenské rozvědky HUR se stal Oleh Ivaščenko, dosavadní šéf rozvědky zahraniční.

