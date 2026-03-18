Americký soud nařídil obnovení vysílání Hlasu Ameriky

Federální soudce Royce C. Lamberth vynesl zásadní rozsudek, kterým nařídil okamžitý návrat zhruba 1 000 zaměstnanců stanice Hlas Ameriky (Voice of America) do práce. Rozhodnutí reaguje na kroky Trumpovy administrativy z března 2025, kdy byla velká část personálu v rámci vládních škrtů postavena mimo službu. Podle soudce byl tento postup nezákonný a porušil zákon o správním řízení, přičemž snahu o drastické zmenšení agentury označil za unáhlenou a bezhlavou.
Soud ve svém úterním verdiktu stanovil pevný termín, podle kterého se všichni dotčení pracovníci musí vrátit na svá místa nejpozději do 23. března 2026. Rozhodnutí se týká Agentury pro globální média (USAGM), pod kterou Hlas Ameriky spadá. Soudce Lamberth zdůraznil, že dosavadní postoj vlády byl „pobuřující“ a téměř rok trvající odmítání plnit zákonné povinnosti vyžaduje okamžitou nápravu.
Hlas Ameriky byl zřízen Kongresem jako nezávislá instituce s jasným mandátem: šířit americké hodnoty, jako je úcta k lidským právům a náboženská svoboda, do oblastí s omezeným přístupem k informacím. Mezi klíčové regiony patří Severní Korea, Írán nebo části bývalého Sovětského svazu. Soudce konstatoval, že neexistují žádné důkazy o tom, že by vláda během uplynulého roku tento zákonný úkol jakkoli naplňovala.
Tento rozsudek navazuje na nedávné rozhodnutí stejného soudce, který označil působení političky a bývalé televizní moderátorky Kari Lake v čele agentury za nezákonné. Právě pod jejím vedením k masivnímu propouštění a omezování vysílání docházelo. Jelikož byla její funkce shledána nelegitimní, jsou i její tehdejší personální kroky považovány za neplatné.
Ačkoliv soud vyhověl většině bodů žaloby, v jedné oblasti zůstal zdrženlivý. Reinstalace se totiž automaticky netýká externích dodavatelů a kontraktorů, jejichž žádosti o návrat soud v rámci tohoto konkrétního řízení zamítl. Pro kmenové zaměstnance však jde o definitivní vítězství, které by mělo obnovit plnohodnotný provoz stanice po celém světě.
Ministerstvo spravedlnosti, které v tomto sporu zastupuje vládu, se k rozsudku zatím nevyjádřilo. Na straně žalobců stály organizace jako Government Accountability Project nebo Democracy Forward Foundation, které dlouhodobě upozorňovaly na to, že ochromení Hlasu Ameriky poškozuje zájmy USA v zahraničí.
Zdroj: Libor Novák