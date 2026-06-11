Spojené státy a dalších 20 zemí včetně Česka varují před útoky Íránu v Evropě

Libor Novák

11. června 2026 10:16

Ministerstvo zahraničí USA
Ministerstvo zahraničí USA Foto: state.gov

Spojené státy, Velká Británie, Česká republika a dalších devatenáct západních zemí vydaly společné prohlášení, ve kterém ostře odsoudily plánované vraždy, únosy a další nepřátelské operace íránských tajných služeb na území Evropy, Severní Ameriky a Austrálie.

Podle signatářů dokumentu, který byl zveřejněn na webu amerického ministerstva zahraničí, Írán k útokům na disidenty, novináře či židovské komunity dlouhodobě využívá mezinárodní kriminální gangy. Koalice států proto vyzvala Teherán k okamžitému ukončení těchto aktivit a vyjádřila odhodlání zavést další bezpečnostní opatření na ochranu své suverenity.

Vlády Spojených států amerických, Velké Británie, Albánie, Austrálie, Belgie, Bulharska, Kanady, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Irska, Lotyšska, Litvy, Nizozemska, Nového Zélandu, Severní Makedonie, Norska, Portugalska a Švédska vydaly společné prohlášení, ve kterém ostře odsuzují vražedná spiknutí a další nepřátelské aktivity Íránu na území Evropy, Severní Ameriky a Austrálie.

Tyto maligní operace mají podle signatářských zemí na svědomí íránské zpravodajské služby Islámských revolučních gard, jednotky Quds a tamní ministerstvo zpravodajských služeb a bezpečnosti. Útoky a plány jsou namířeny zejména proti íránským disidentům, novinářům a také proti židovským a izraelským komunitám či jejich zájmům.

Zúčastněné státy ve společném textu zdůraznily svou jednotu a odhodlání chránit své země i občany před těmito hrozbami a vyzvaly Íránskou islámskou republiku, aby s tímto jednáním okamžitě přestala. Prohlášení zároveň upozorňuje na dlouhodobé vazby mezi íránskými bezpečnostními složkami a mezinárodními i lokálními kriminálními skupinami, přičemž využívání těchto zločineckých struktur označuje za trestuhodné.

Koalice zemí dále odsoudila nedávnou vlnu útoků v Evropě, která cílila na židovské komunity, íránské novináře a americké zájmy. K těmto incidentům se přihlásila skupina Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya a podle prohlášení byly realizovány s podporou jejich prostředníků

. Pokusy o vraždy, únosy, obtěžování, zastrašování nebo jakékoli jiné útoky na půdě suverénních států podle signatářů zásadně narušují národní suverenitu i mezinárodní normy. Vlády na závěr ocenily dosavadní práci jednotlivých zemí při potírání těchto aktivit a vyjádřily společné odhodlání přijmout další opatření k jejich úplnému zastavení.

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Zdroj: Libor Novák

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