Trump ukončil Hlas Ameriky. Nechal propustit stovky novinářů

Páteční oznámení o hromadných výpovědích přišlo od Kari Lake, kterou Trump dosadil do vedení agentury. Lake uvedla, že škrty jsou součástí Trumpova plánu „zredukovat neřízenou byrokracii“ a očistit agenturu „od zaujatosti, plýtvání a dysfunkce“. Celkem přišlo o práci 639 zaměstnanců, včetně většiny redakčního týmu. Od března tak podle agentury ztratilo práci přes 85 % všech pracovníků – z původních zhruba 1 400 zůstává pouhých 50 zaměstnanců.

Jedním z nejvíce zasažených oddělení byla perská redakce, která se po íránsko-izraelských střetech minulý týden vrátila zpět do práce. Podle AP byli reportéři po krátké cigaretové pauze doslova zablokováni u vchodu do budovy poté, co dostali výpovědi.

„Je to historický akt sebezničení,“ komentoval krok Steve Herman, hlavní národní zpravodaj VOA. Společné prohlášení tří novinářů, kteří se snaží propouštění zastavit soudní cestou, pak označilo situaci za „konec 83 let nezávislé žurnalistiky, která prosazovala americké ideály demokracie a svobody po celém světě“.

VOA vznikla za druhé světové války jako nástroj boje proti nacistické propagandě. Spolu s dalšími médii pod hlavičkou USAGM, jako jsou Radio Free Europe, Radio Free Asia či Office of Cuba Broadcasting, se stala uznávaným zdrojem nezávislého zpravodajství zejména v autoritářských režimech.

Od března však Trump oficiálně nařídil, aby byla činnost agentur pod USAGM „zredukována na maximum podle platné legislativy“. Tyto instituce se přitom po desetiletí těšily respektu i v oblastech s tvrdou cenzurou, jako jsou Čína, Rusko, Írán nebo Severní Korea.

Kritici, jako bývalý reportér VOA Dan Robinson, obviňovali agenturu v minulých letech z „levicové a elitářské předpojatosti“, což se stalo jedním z hlavních bodů Trumpova mediálního tažení. To zahrnuje i snahy omezit financování veřejnoprávních médií jako NPR a PBS.

Hromadné propouštění ve VOA vyvolalo ostrou kritiku nejen mezi novináři, ale i mezi experty na veřejnou diplomacii a svobodu tisku. Americká vláda tak podle mnohých podkopává vlastní měkkou sílu v době, kdy autoritářské režimy posilují své globální mediální vlivy.