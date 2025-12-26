Počasí přinese o víkendu silné noční mrazy, během dne se oteplí

Ačkoliv se o víkendu denní maxima přehoupnou přes bod mrazu, v noci budou teploty nadále citelně klesat, ukazuje předpověď ČHMÚ.cz.
Nadcházející sobota slibuje na většině území České republiky klidné a slunečné počasí. Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu nás čeká převážně jasná až polojasná obloha. Pouze obyvatelé na severovýchodě a východě země musí počítat s větší oblačností, kde může být přechodně až zataženo.
Noční teploty budou mrazivé, přičemž klesnou na -2 až -7 °C. Během dne se pak rtuť teploměru vyhoupne k hodnotám mezi -1 a +4 °C. Vítr bude většinou jen slabý a proměnlivý, pouze v oblasti Českomoravské vrchoviny a na západě Moravy může pofukovat mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 m/s. Žádné srážky se pro sobotní den neočekávají.
Změna v rázu počasí přijde s nedělí, kdy začne oblačnosti přibývat. Obloha bude převážně oblačná až zatažená, i když se místy může přechodně vyjasnit. Postupně se však začne objevovat sněžení, které bude nejčastější na horách na severu a severovýchodě republiky.
Nedělní ráno bude opět studené s teplotami mezi -1 až -6 °C, v místech s jasnou oblohou však může mráz přituhnout až k -8 °C. Nejvyšší denní teploty v neděli zůstanou v rozmezí -2 až +3 °C. Zdá se tedy, že po slunečné sobotě se v závěru víkendu opět připomene typická zimní nálada se sněhovými přeháňkami.
