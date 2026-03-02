Vláda se vyslovila pro zrušení nominačního zákona, chce přísnější postihy za neplacení výživného

Pondělní zasedání kabinetu Andreje Babiše se neslo ve znamení řešení krizové situace na Blízkém východě, která vyvstala po vojenských střetech mezi Íránem a spojeneckými silami USA a Izraele. Hlavním bodem vládní agendy byla organizace návratu českých občanů, kteří v zasažené oblasti uvízli. Kromě těchto naléhavých mezinárodních otázek se však ministři věnovali i standardnímu legislativnímu programu, který zahrnoval několik významných poslaneckých návrhů.
Jedním z klíčových podpořených bodů byla novela zaměřená na přísnější postihy za neplacení výživného. Koaliční poslanci v čele s premiérem usilují o to, aby bylo úmyslné zanedbání povinné výživy trvající déle než čtyři měsíce opět považováno za trestný čin. Současná úprava totiž postihuje pouze případy, kdy je vyživovaná osoba přímo ohrožena nouzí, což chce vláda změnit a proces schvalování urychlit právě formou poslanecké iniciativy.
Vláda se rovněž vyslovila pro zrušení takzvaného nominačního zákona, který upravuje pravidla pro výběr kandidátů do dozorčích rad a vedení firem se státní účastí. Podle Andreje Babiše tato norma v praxi ztrácí smysl a pouze zbytečně zdržuje proces obsazování funkcí. Kabinet prosazuje názor, že plnou odpovědnost za nominované osoby by měl nést příslušný ministr, což má podle vicepremiéra Karla Havlíčka vést k větší profesionalizaci státních podniků.
Zkrátka nepřišla ani témata spojená se zemědělstvím a modernizací státní správy. Ministerstvo zemědělství prosadilo úlevy pro chovatele koní, kteří již nebudou muset podávat elektronické opisy svých chovů. Zároveň se rozšířily možnosti dotací pro chovatele prasat na vakcinaci a pro pěstitele bioproduktů, konkrétně v oblasti pěstování batátů. Ministři posuzovali také návrhy hnutí STAN týkající se povinného zveřejňování smluv u transakcí nad půl milionu korun a úpravy veřejného opatrovnictví v obcích.
V otázce státních financí koalice odsouhlasila přesuny v rozpočtu v celkové hodnotě kolem jedné miliardy korun. Tyto prostředky mají posílit zejména oblast sportu, práci s mládeží a humanitární program Medevac. Výrazného navýšení o sto milionů korun se dočká také protidrogová politika. O těchto úpravách v rozpočtu bude v rámci druhého čtení rozhodovat Poslanecká sněmovna již během tohoto týdne.
Premiér Babiš se během jednání vyjádřil i k tématu obranných výdajů a fungování resortu obrany. Kritizoval neprůhlednost zakázek z minulého období a vyslovil se pro to, aby je v budoucnu mohla vyšetřovat Národní centrála proti organizovanému zločinu, nikoliv pouze Vojenská policie. Po plánovaném auditu hodlá vláda pokračovat v masivních investicích do armády, které budou mít jasný smysl a efektivitu.
I přes aktuální snížení rozpočtu ministerstva obrany o 21 miliard korun oproti původním plánům předchozího kabinetu premiér ujistil, že spojenci v NATO postoj České republiky chápou. Vláda se hodlá soustředit na plnění závazků způsobem, který odpovídá současným ekonomickým možnostem a potřebám bezpečnosti státu.
Související
Kvůli situaci v Íránu pošle vláda do ulic policisty s dlouhými zbraněmi
Babišova vláda se zabývala prevencí vzniku závislostí a zrušila několik orgánů
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Vláda se vyslovila pro zrušení nominačního zákona, chce přísnější postihy za neplacení výživného
před 46 minutami
Kvůli situaci v Íránu pošle vláda do ulic policisty s dlouhými zbraněmi
před 1 hodinou
Írán patří mezi nejsilnější státy Blízkého východu. Proč je proti Izraeli zcela bezbranný?
před 1 hodinou
Kuvajt sestřelil tři americké stíhačky F-15
před 2 hodinami
Írán ochutnal vlastní medicínu. Američané jim okopírovali Šáhidy, teď s nimi vybombardovali Teherán
před 3 hodinami
Trhy panikaří. Írán zastavil dopravu Hormuzským průlivem, ceny ropy prudce rostou
před 4 hodinami
Izraelská armáda zvažuje pozemní invazi do Libanonu
před 4 hodinami
Útok Hizballáhu na Izrael považuje Libanon za „pokus o sebevraždu“ celé země
před 5 hodinami
Izrael zahájil nálety v Libanonu. Kypr terčem útoku Íránu, v Kuvajtu se zřítily americké stíhačky
před 6 hodinami
Zasedla Bezpečnostní rada státu. Pro Čechy poletí do Ománu čtyři letadla
před 7 hodinami
Počasí: Jarní teploty budou pokračovat i příští víkend
včera
Izraelská armáda povolala do služby 100 000 rezervistů. V dalších zvýší intenzitu útoků na Írán
včera
Při nové vlně útoků bylo zasaženo ústředí íránské státní televize. Internet v zemi prakticky nefunguje
včera
Izrael shodil na Írán za 30 hodin 2000 bomb. Americká armáda nasadila stealth bombardéry B-2
včera
Politico: Írán po začátku útoku zoufale hledal pomoc v Moskvě. Dostal jen slovní podporu
včera
Při jediném úderu zemřelo 48 íránských lídrů, prohlásil Trump. Co bude dál ale nikdo neví, varuje exšéf CIA
včera
Írán chce vybrat nového vůdce do dvou dní. Svrhněte islámskou republiku, dokud můžete, vyzval Íránce Pahlaví
včera
Írán zaútočil na americkou letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Rakety k ní ale nedoletěly
včera
Írán bude po zabití Chameneího řídit tříčlenná rada, povede ji ajatolláh Alíréza Aráfí
včera
Konflikt v Íránu má tři scénáře vývoje, tvrdí Macinka. Kvůli Čechům v zahraničí svolal krizový štáb
Bezpečnost českých občanů na Blízkém východě je v tuto chvíli absolutní prioritou české diplomacie. Ministr zahraničí Petr Macinka v nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce zdůraznil, že otázka pomoci lidem v regionu stojí vysoko nad analýzami vojenského vývoje. Podle jeho slov je nejdůležitější zajistit bezpečný návrat všech Čechů, kteří v oblasti uvízli kvůli eskalaci konfliktu mezi Íránem, Izraelem a USA.
Zdroj: Libor Novák