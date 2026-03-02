Zasedla Bezpečnostní rada státu. Pro Čechy poletí do Ománu čtyři letadla

V reakci na vyhrocenou situaci v oblasti Blízkého východu se sešlo krizové jednání Bezpečnostní rady státu. Toto mimořádné zasedání nechal svolat premiér Andrej Babiš, aby se klíčoví ministři a experti mohli podrobně zabývat možnými dopady aktuálního stavu na Českou republiku. Hlavním tématem diskuse bude nejen bezpečnostní připravenost státu na další vývoj, ale především konkrétní kroky vedoucí k repatriaci českých občanů zasažených konfliktem.
Premiér Andrej Babiš v neděli zdůraznil, že zajištění bezpečnosti Čechů v zahraničí představuje pro vládu absolutní prioritu. V této souvislosti potvrdil, že stát již organizuje vyslání čtyř letadel společnosti Smartwings, která by měla v pondělí zamířit do Ománu. Tato flotila má za úkol dopravit zpět do vlasti lidi, kteří v regionu uvízli v důsledku vojenských operací Spojených států a Izraele proti Íránu.
Konkrétní plán počítá s tím, že tři stroje typu Boeing 737 Max odletí do ománského hlavního města Maskatu. Čtvrtý letoun pak bude směřovat do letoviska Salála, aby pokryl potřeby občanů v této části země. Kapacita každého z těchto strojů je 189 míst, což znamená, že v rámci této operace může být najednou přepraveno celkem 756 osob.
Podle aktuálních statistik z cestovatelského systému Drozd se v zemích Blízkého východu nachází celkem 6650 registrovaných českých občanů. Zájem o návrat pomocí vládních repatriačních letů zatím projevilo přibližně 650 z nich. Počet lidí v evidenci ministerstva zahraničí přitom v posledních hodinách prudce stoupl, zejména ve Spojených arabských emirátech, kde je nyní hlášeno asi 3500 osob.
Komplikovanou situaci řeší česká diplomacie také v souvislosti s uzavřením vzdušného prostoru nad Izraelem a dalšími státy regionu. Pro Čechy nacházející se v Izraeli je připravena varianta evakuace přes sousední Egypt, kam by se museli přesunout pozemní cestou pomocí autobusů. Premiér potvrdil, že letadla jsou připravena pro tyto lidi okamžitě odletět do Egypta, jakmile padne rozhodnutí o jejich odjezdu.
V pohotovosti zůstávají kromě komerčních strojů také státní kapacity, které zahrnují dva Airbusy a osm letounů CASA. Ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že při organizaci těchto záchranných operací probíhá úzká koordinace se slovenskou vládou. Cílem této spolupráce je zajistit, aby česká strana mohla v případě volných kapacit asistovat při návratu domů také občanům Slovenska.
Ministerstvo zahraničních věcí ústy mluvčího Adama Čörgőho vyzvalo všechny občany v regionu k maximální opatrnosti. Lidé by se v současné chvíli neměli pokoušet o přesuny na vlastní pěst a mají důsledně dodržovat pokyny úřadů. Aktuální doporučení krizového štábu zní, že nejbezpečnějším řešením je pro tuto chvíli setrvat na místě a vyčkat na další instrukce od českých zastupitelských úřadů.
Podle podrobných údajů se nejvíce Čechů aktuálně nachází v Ománu, Spojených arabských emirátech a Jordánsku. Stovky lidí jsou hlášeny také z Izraele, zatímco v Saúdské Arábii pobývá zhruba stovka českých občanů. Menší skupiny jsou pak evidovány v Libanonu, Bahrajnu či Kuvajtu, přičemž jednotky osob se vyskytují i přímo v Íránu, Iráku a Sýrii.
Letecký prostor nad Ománem, Spojenými arabskými emiráty a dalšími zeměmi zůstává v tuto chvíli uzavřen, což zásadně omezuje možnosti dopravy. Vzhledem k tomu, že není možná běžná evakuace přes standardní letové trasy, musí vláda hledat alternativní cesty. Právě tyto logistické detaily a koordinaci bezpečnostních opatření bude v pondělí ráno detailně řešit Bezpečnostní rada státu.
Sobotní nálety Spojených států a Izraele na íránské území si vyžádaly životy nejvyšších představitelů země. Nejkritičtější zprávou, která zasáhla Teherán, je úmrtí nejvyššího íránského vůdce, ajatolláha Alího Chameneího. Ten byl zabit v sobotu ráno přímo ve své kanceláři, což představuje bezprecedentní zásah do samotného centra moci islámské republiky.
