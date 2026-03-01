„Nezapomeneme na 7. říjen.“ Izraelská armáda opět udeřila v srdci Teheránu, Írán slibuje pomstu

Izraelská armáda (IDF) po společných úderech Spojených států a Izraele na Írán vydala prohlášení, ve kterém zdůraznila, že nikdy nezapomene na tragické události ze 7. října 2023. Mluvčí ozbrojených sil Effie Defrin na sociální síti X jasně deklaroval, že Izrael bude i nadále pronásledovat své nepřátele. Cílem armády jsou podle jeho slov jak samotní strůjci tehdejších útoků, tak teroristé, kteří se přímo podíleli na masakru civilistů.
Defrin ve svém příspěvku přímo citoval dřívější slova íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Chameneího z října 2023. Ten tehdy Izraeli vzkázal, že se z následků útoku Hamásu nikdy nevzpamatuje a že si tuto pohromu přivolal sám. Aktuální vojenská operace je tak ze strany IDF prezentována jako přímá odpověď na dlouhodobou agresi a hrozby, které z íránské strany zaznívaly.
V rámci nové vlny nedělních útoků se izraelské letectvo zaměřilo na klíčová armádní velitelství přímo v srdci Teheránu. Na oficiálních kanálech armády bylo zveřejněno video zachycující destrukci sídla íránských ozbrojených sil. Izraelské zdroje uvádějí, že se podařilo zasáhnout samotné centrum „teroristického režimu“, přičemž další zprávy z íránské metropole hovoří také o zasažení základen Islámských revolučních gard.
Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac poprvé veřejně potvrdil, že izraelská letadla operují přímo v nebi nad Teheránem. Tento stav je umožněn potlačením íránské protivzdušné obrany, což Izraeli dovoluje udržovat nad městem téměř neustálou přítomnost. Kac varoval, že od nynějška bude fungovat nepřetržitý „letecký most“, který zajistí další silné údery na vybrané cíle v íránském hlavním městě.
Na straně Íránu vyvolala situace vlnu odporu a volání po odplatě. Íránský prezident Masúd Pezeškiján v prohlášení pro státní média uvedl, že země považuje pomstu za svou „legitimní povinnost a právo“. Potvrdil, že nejvyšší vůdce Alí Chameneí zahynul rukou těch, které označil za nejhorší padouchy světa. Podle prezidenta islámská republika vynaloží veškerou svou moc k potrestání strůjců tohoto „historického zločinu“.
Íránský náměstek ministra zahraničí Saíd Chátibzáde v exkluzivním rozhovoru pro CNN uvedl, že americký prezident Donald Trump zabitím Chameneího překročil „velmi nebezpečnou červenou linii“. Podle něj na tuto událost zareagují miliony šíitských věřících po celém světě, pro které byl Chameneí nezpochybnitelnou náboženskou autoritou. Chátibzáde zdůraznil, že Teheránu nyní nezbývá jiná možnost než na agresi odpovědět.
V rámci příprav na odvetu Írán komunikoval s arabskými státy v Perském zálivu. Požadoval po nich, aby uzavřely americké základny na svém území, které Teherán vnímá jako trvalou hrozbu a nástroj pro útoky na íránské území. Pokud tyto státy základny neuzavřou, Írán varuje, že bude nucen podniknout vlastní kroky k jejich eliminaci, protože je považuje za legitimní cíle spadající pod jurisdikci USA.
Diplomacie se v tuto chvíli zdá být v pozadí. Chátibzáde poznamenal, že Spojené státy Írán několikrát zklamaly a že celá agrese byla naprosto zbytečná. Podle jeho vyjádření jde o „válku z rozmaru“, kterou rozpoutal Donald Trump, a pokud si nepřál vidět íránskou odvetu, neměl tento konflikt vůbec začínat.
Íránské revoluční gardy (IRGC) podnikly v odvetě za útoky na íránská města údery proti čtyřem americkým základnám na Blízkém východě. Podle informací íránské státní tiskové agentury Fars byly terčem raketových útoků základny Al-Udeid v Kataru, Al-Salem v Kuvajtu a Al-Dhafra ve Spojených arabských emirátech. Zasažena byla také základna páté flotily amerického námořnictva v Bahrajnu.
Zdroj: Libor Novák