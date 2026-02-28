Na dívčí školu v Íránu měly dopadnout tři rakety. Mrtvých je přes 50, tvrdí Teherán

Libor Novák

28. února 2026 14:45

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán
Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán Foto: reprofoto twitter

Počet obětí po zásahu dívčí školy v Íránu vzrostl na 53. Tuto informaci zveřejnila íránská státní tisková agentura IRNA s odkazem na mluvčího tamního ministerstva školství. Podle vyjádření Alího Farhádího se škola dnes stala terčem tří raketových útoků, které kromě desítek mrtvých zanechaly také 63 zraněných.

V areálu zasažené školy aktuálně probíhá odklízení trosek a pátrání po případných dalších obětech, které by se mohly nacházet pod sutinami. Tyto zprávy se však nepodařilo nezávisle ověřit, neboť mezinárodní zpravodajské organizace mají do Íránu často omezený přístup a nedostávají potřebná víza k práci přímo v terénu.

Izraelské obranné síly (IDF) mezitím potvrdily, že jejich údery v Teheránu mířily na místa, kde se shromáždili vysoce postavení političtí a bezpečnostní představitelé země. Armáda uvedla, že na tuto operaci se připravovala několik měsíců. Úsilí vojenské rozvědky se soustředilo na to, aby využila okamžiku, kdy se elity vládnoucího režimu sejdou na jednom místě.

Podle prohlášení IDF bylo strategickým záměrem zaútočit v dopoledních hodinách namísto v noci, čímž bylo dosaženo taktického překvapení. Izraelská armáda v současné době provádí analýzu a vyhodnocování výsledků tohoto masivního úderu. Cílem mělo být co nejefektivnější zasažení vedení íránského státu.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí označil společné útoky USA a Izraele za zcela nevyprovokované, nezákonné a nelegitimní. Na sociální síti X ostře zkritizoval Donalda Trumpa a uvedl, že americký prezident změnil heslo „Amerika na prvním místě“ na „Izrael na prvním místě“, což podle jeho slov ve výsledku vždy znamená, že Amerika skončí na posledním místě.

Arákčí rovněž zdůraznil, že íránské ozbrojené síly byly na takový den připraveny. Varoval, že agresorům uštědří lekci, kterou si zaslouží. Napětí mezi Teheránem a Washingtonem tak po ranních útocích nabralo na extrémní intenzitě a obě strany hovoří o připravenosti k další eskalaci konfliktu.

Hamídrezá Gholamzádeh, ředitel íránského zahraničněpolitického think-tanku Diplo House, popsal ranní atmosféru v Teheránu jako velmi napjatou. Ze své kanceláře v severní části metropole slyšel stíhačky a dva silné výbuchy. Podle jeho slov byl „ve vzduchu cítit pach války“ a Íránci útoky v podstatě očekávali.

Obyvatelé Teheránu prý projevili jistý „šestý smysl“, když již během víkendu tvořili dlouhé fronty u čerpacích stanic a masivně nakupovali zásoby trvanlivých potravin. Gholamzádeh poznamenal, že nedůvěra vůči USA se potvrdila. Jakýkoliv útok, byť by byl prezentován jako omezený, bude podle něj Írán považovat za vyhlášení totální války.

před 2 hodinami

Blízký východ je útoky „zděšen“. Není to naše válka, vzkazuje

Související

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Cílem útoků USA a Izraele se stala Chameneího kancelář i prezidentský palác

V Teheránu a řadě dalších íránských měst byly zaznamenány četné exploze, které otřásly celou zemí. Podle dostupných informací se terčem úderů stala i kancelář nejvyššího íránského duchovního vůdce a prezidentský palác v hlavním městě. Svědci z Teheránu hlásí stoupající dým právě z oblasti, kde se nachází sídlo hlavy státu.
Kaja Kallasová, premiérka Estonska

První reakce na útoky v Íránu: Blízký východ se ocitá na pokraji katastrofy, varuje svět

Světoví lídři a mezinárodní organizace začínají reagovat na zprávy o úderech Spojených států a Izraele proti Íránu i na následnou odvetu Teheránu na Blízkém východě. Záběry ověřené stanicí CNN zachycují útok na komplex íránského ministerstva rozvědky v severní části Teheránu. Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallas označila současný vývoj za nebezpečný.

Více souvisejících

Írán

Aktuálně se děje

před 57 minutami

před 2 hodinami

Saúdská Arábie

Blízký východ je útoky „zděšen“. Není to naše válka, vzkazuje

Ománský ministr zahraničí Bádr Albusajdí vyjádřil hluboké znepokojení nad násilím, které zachvátilo Blízký východ. Albusajdí, který v uplynulém měsíci působil jako zprostředkovatel nepřímých jaderných rozhovorů mezi USA a Íránem, uvedl, že je zděšen tím, jak byla vážná diplomatická jednání opět podkopána. Ve svém prohlášení na sociálních sítích zdůraznil, že tato situace neslouží zájmům Spojených států ani světovému míru, a vyzval Washington, aby se nenechal vtáhnout hlouběji do konfliktu se slovy: „Toto není vaše válka.“

před 3 hodinami

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Cílem útoků USA a Izraele se stala Chameneího kancelář i prezidentský palác

V Teheránu a řadě dalších íránských měst byly zaznamenány četné exploze, které otřásly celou zemí. Podle dostupných informací se terčem úderů stala i kancelář nejvyššího íránského duchovního vůdce a prezidentský palác v hlavním městě. Svědci z Teheránu hlásí stoupající dým právě z oblasti, kde se nachází sídlo hlavy státu.

před 3 hodinami

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

První reakce na útoky v Íránu: Blízký východ se ocitá na pokraji katastrofy, varuje svět

Světoví lídři a mezinárodní organizace začínají reagovat na zprávy o úderech Spojených států a Izraele proti Íránu i na následnou odvetu Teheránu na Blízkém východě. Záběry ověřené stanicí CNN zachycují útok na komplex íránského ministerstva rozvědky v severní části Teheránu. Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallas označila současný vývoj za nebezpečný.

před 4 hodinami

Írán zasáhl základnu páté flotily amerického námořnictva v Bahrajnu

Blízký východ v plamenech. Íránské rakety dopadají na Katar, Kuvajt, SAE i Bahrajn, Izrael zahájil nové nálety

Íránské revoluční gardy (IRGC) podnikly v odvetě za útoky na íránská města údery proti čtyřem americkým základnám na Blízkém východě. Podle informací íránské státní tiskové agentury Fars byly terčem raketových útoků základny Al-Udeid v Kataru, Al-Salem v Kuvajtu a Al-Dhafra ve Spojených arabských emirátech. Zasažena byla také základna páté flotily amerického námořnictva v Bahrajnu.

před 4 hodinami

Pákistánská armáda

Pákistán vyhlásil Afghánistánu válku. Spustil rozsáhlou operaci Spravedlivý hněv

Mezi Afghánistánem a Pákistánem propukl otevřený ozbrojený konflikt, který doprovází dělostřelecká palba a raketové útoky napříč jejich hornatou hranicí. Pákistánský ministr obrany Khawaja Asif prohlásil, že trpělivost jeho země „přetekla“, a vyhlásil svému sousedovi ovládanému Tálibánem „otevřenou válku“. Jde o vyvrcholení dlouhodobého napětí mezi jadernou mocností a zkušenými bojovníky Tálibánu.

před 6 hodinami

Izraelská armáda

Armáda se připravuje na rozsáhlou operaci v Íránu. Teherán odmítli šance na ukončení jaderných ambicí, prohlásil Trump

Izraelské vojenské síly se připravují na rozsáhlou operaci, která by mohla trvat několik dní. Podle informací z izraelských zdrojů jsou údery naplánovány tak, aby v případě potřeby pokračovaly i v delším časovém horizontu. Podobnou připravenost potvrzuje i americká armáda, přičemž prezident Donald Trump označil probíhající útoky za masivní.

před 7 hodinami

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno údery proti Íránu. Tuto informaci potvrdil izraelský ministr obrany Israel Katz a dva američtí představitelé. Nad íránským hlavním městem Teheránem byl po explozích spatřen stoupající sloup kouře.

před 8 hodinami

Jaro, ilustrační fotografie

Počasí bude o víkendu kopírovat trend z posledních dní

Začíná víkend, kdy skončí meteorologická zima a zároveň únor a odstartuje meteorologické jaro a březen. Počasí má být podobné jako v posledních dnech, denní maxima budou stoupat nad 10 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Petr Nečas

Expremiér Nečas se rozvedl s druhou manželkou

Definitivní tečku za vztahem, jenž sehrál důležitou roli i ve vrcholné české politice, napsali bývalý premiér Petr Nečas a jeho druhá manželka Jana Nagyová. Někdejší životní partneři se rozvedli. Již loni se Česko dozvědělo, že už netvoří pár. 

včera

včera

včera

včera

Princ Andrew

Platili mu, co neměli. Úředník popsal náklady bývalého prince Andrewa

V Británii se po nedávném zadržení bývalého prince Andrewa začíná intenzivněji řešit, co se dělo, když mladší bratr současného panovníka byl v roli zvláštního zástupce pro mezinárodní obchod. Podle tvrzení bývalého státního úředníka mu platili daňoví poplatníci za masáže a drahé zahraniční cesty. 

včera

Jaro, ilustrační fotografie

Předčasné jaro. V Česku letos poprvé naměřili 20 stupňů

Česko má sice před sebou ještě jeden den meteorologické zimy, ale už na konci února u nás panuje jarní počasí. V pátek dokonce poprvé v letošním roce vyšplhala teplota alespoň na 20 stupňů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

včera

včera

včera

včera

včera

Střelba v Krnově. Policisté našli mrtvého a dvě zbraně

Tragédie, jejíž okolnosti zatím nejsou zcela známé, se v pátek stala v Krnově v Moravskoslezském kraji. U rodinného domu se ozvala střelba. Policisté na místě našli mrtvého muže a dvě zbraně. Případ se vyšetřuje. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy