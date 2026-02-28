Na dívčí školu v Íránu měly dopadnout tři rakety. Mrtvých je přes 50, tvrdí Teherán

Počet obětí po zásahu dívčí školy v Íránu vzrostl na 53. Tuto informaci zveřejnila íránská státní tisková agentura IRNA s odkazem na mluvčího tamního ministerstva školství. Podle vyjádření Alího Farhádího se škola dnes stala terčem tří raketových útoků, které kromě desítek mrtvých zanechaly také 63 zraněných.
V areálu zasažené školy aktuálně probíhá odklízení trosek a pátrání po případných dalších obětech, které by se mohly nacházet pod sutinami. Tyto zprávy se však nepodařilo nezávisle ověřit, neboť mezinárodní zpravodajské organizace mají do Íránu často omezený přístup a nedostávají potřebná víza k práci přímo v terénu.
Izraelské obranné síly (IDF) mezitím potvrdily, že jejich údery v Teheránu mířily na místa, kde se shromáždili vysoce postavení političtí a bezpečnostní představitelé země. Armáda uvedla, že na tuto operaci se připravovala několik měsíců. Úsilí vojenské rozvědky se soustředilo na to, aby využila okamžiku, kdy se elity vládnoucího režimu sejdou na jednom místě.
Podle prohlášení IDF bylo strategickým záměrem zaútočit v dopoledních hodinách namísto v noci, čímž bylo dosaženo taktického překvapení. Izraelská armáda v současné době provádí analýzu a vyhodnocování výsledků tohoto masivního úderu. Cílem mělo být co nejefektivnější zasažení vedení íránského státu.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí označil společné útoky USA a Izraele za zcela nevyprovokované, nezákonné a nelegitimní. Na sociální síti X ostře zkritizoval Donalda Trumpa a uvedl, že americký prezident změnil heslo „Amerika na prvním místě“ na „Izrael na prvním místě“, což podle jeho slov ve výsledku vždy znamená, že Amerika skončí na posledním místě.
Arákčí rovněž zdůraznil, že íránské ozbrojené síly byly na takový den připraveny. Varoval, že agresorům uštědří lekci, kterou si zaslouží. Napětí mezi Teheránem a Washingtonem tak po ranních útocích nabralo na extrémní intenzitě a obě strany hovoří o připravenosti k další eskalaci konfliktu.
Hamídrezá Gholamzádeh, ředitel íránského zahraničněpolitického think-tanku Diplo House, popsal ranní atmosféru v Teheránu jako velmi napjatou. Ze své kanceláře v severní části metropole slyšel stíhačky a dva silné výbuchy. Podle jeho slov byl „ve vzduchu cítit pach války“ a Íránci útoky v podstatě očekávali.
Obyvatelé Teheránu prý projevili jistý „šestý smysl“, když již během víkendu tvořili dlouhé fronty u čerpacích stanic a masivně nakupovali zásoby trvanlivých potravin. Gholamzádeh poznamenal, že nedůvěra vůči USA se potvrdila. Jakýkoliv útok, byť by byl prezentován jako omezený, bude podle něj Írán považovat za vyhlášení totální války.
Tragédie, jejíž okolnosti zatím nejsou zcela známé, se v pátek stala v Krnově v Moravskoslezském kraji. U rodinného domu se ozvala střelba. Policisté na místě našli mrtvého muže a dvě zbraně. Případ se vyšetřuje.
Zdroj: Jan Hrabě