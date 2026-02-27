Platili mu, co neměli. Úředník popsal náklady bývalého prince Andrewa

V Británii se po nedávném zadržení bývalého prince Andrewa začíná intenzivněji řešit, co se dělo, když mladší bratr současného panovníka byl v roli zvláštního zástupce pro mezinárodní obchod. Podle tvrzení bývalého státního úředníka mu platili daňoví poplatníci za masáže a drahé zahraniční cesty.
Státní úředník, který po roce 2000 pracoval pro oddělení zahraničního obchodu, tvrdí, že odmítal ze státní pokladny pokrývat náklady za masážní služby, které Andrew požadoval. Podle jeho slov ale vždy došlo k tomu, že nadřízení se nakonec rozhodli princi vyhovět a za služby zaplatit.
"Myslel jsem si, že je to špatně. Říkal jsem, že to nemáme platit, ale nakonec jsme to stejně zaplatili," řekl dotyčný veřejnoprávní stanici BBC. "Neříkám, že bychom ho tím zastavili, ale měli jsme dát najevo, že je něco špatně," dodal někdejší úředník.
Andrew Mountbatten-Windsor byl zvláštním zástupcem Spojeného království pro mezinárodní obchod a investice mezi lety 2001 až 2011 a měl v této roli přístup k významným vládním i byznysovým kontaktům po celém světě.
Působení bývalého prince ve zmíněné roli mají v úterý řešit poslanci z výboru pro podnikání a obchod. Konkrétně budou diskutovat o možnostech, které mají, v souvislosti s tvrzeními, že Andrew sdílel utajované vládní složky, když působil ve výše uvedené pozici. Zákonodárci se však nehodlají věnovat přímo členovi královské rodiny, dokud bude probíhat policejní vyšetřování. Diskuze se má vést o procesu jmenování a odpovědnosti zvláštních zástupců.
Andrew Mountbatten Windsor již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.
Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě.
Související
Britská policie ukončila činnost v někdejším sídle bývalého prince Andrewa
Bývalý princ Andrew využil bodyguardy při večeři u Epsteina, ukazují emaily
princ Andrew (syn královny Alžběty) , Velká Británie , královská rodina (gbr)
