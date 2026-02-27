Nejasný pokrok v jednáních mezi USA a Íránem. Rozhovory mají pokračovat

Američtí a íránští zástupci dosáhli značného pokroku během rozhovorů o íránském jaderném programu. Podle BBC však není jasné, zda bude dosaženo dohody, která by odvrátila konflikt mezi oběma zeměmi. Jednání mají po konzultacích obou delegací v hlavních městech pokračovat příští týden ve Vídni.
Íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí, který vedl delegaci své země, řekl, že bylo dosaženo dobrého pokroku a dohody na některých věcech. U jiných témat ale přetrvávají neshody. Aráqčí podotkl, že další kolo rozhovorů má proběhnout za méně než týden.
Pokud budou jednání pokračovat, snižuje se pravděpodobnost, že americký prezident Donald Trump přistoupí k dalším úderům proti íránskému režimu. Šéf Bílého domu ale zároveň v úterním rekordně dlouhém projevu ke stavu Unie označil Írán za největšího světového sponzora teroru a slíbil, že mu nikdy nedovolí získat jadernou zbraň. "Už vyvinuli rakety, které mohou ohrozit Evropu a naše zámořské základny," poznamenal.
Teherán podle íránských státních médií trvá na právu na mírovou jadernou energii a odmítá americký požadavek, aby přestal s obohacováním uranu. Íránci ale měli navrhnout jisté ústupky. Například nabídli, že obohacování pozastaví na tři až pět a pak s ním znovu začnou pod mezinárodním dohledem. Výměnou chtěli zrušení sankcí, které poškozují íránskou ekonomiku.
Washington na jednáních zastupovali speciální vyslanec Steve Witkoff a Jared Kushner. Rozhovorů se zúčastnil také šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi.
Podle BBC není jasné, s jakou dohodou by se Trump spokojil. Americký prezident zároveň nijak nevysvětlil, v čem má momentálně spočívat důvod pro další útok na Írán.
Američané naposledy udeřili v Íránu v loňském roce, protože tamní režim navzdory tvrzením, že jeho jaderný program je určen čistě pro civilní účely, začal obohacovat uran na úroveň, která je blízko možnému využití ve zbraních hromadného ničení. V červnu tak došlo na údery proti íránským jaderným zařízením.
Související
Trump se chválil a vyjmenovával úspěchy. Írán označil za největšího sponzora teroru
Od trpělivé diplomacie až po svržení íránského režimu. Jaké možnosti má Trump na stole?
Írán , USA (Spojené státy americké) , Abbás Arakčí , Jaderné zbraně , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Nejasný pokrok v jednáních mezi USA a Íránem. Rozhovory mají pokračovat
před 1 hodinou
Do Česka míří saharský prach. Na zem se nedostane, může ale ovlivnit teploty
před 1 hodinou
Clintonová prý Epsteina nikdy nepotkala. Vyzvala k výslechu Trumpa
před 2 hodinami
Okamura se po devíti letech může objevit v Otázkách Václava Moravce
před 4 hodinami
Počasí bude i o víkendu nadále jarní
včera
Hillary Clintonová před sněmovním výborem vypovídá o aktivitách Epsteina
včera
Babiš si zahrává. Česko se v očích NATO dostává na velmi tenký led
včera
Instagram chystá novinku. Ocenit by ji měli hlavně rodiče
včera
Kasa je prázdná, řekl Babiš k investicím do obrany. Fiala ho kritizuje
včera
Clintonová bude svědčit před komisí, která vyšetřuje Epsteinovy zločiny
včera
Policie uzavřela případ RP Invest. Škoda jde do stovek milionů korun
včera
Harry a Meghan na cestách. WHO nasadila manžele v Jordánsku
včera
Polské Pendolino se poprvé objeví na české železnici
včera
Policie chystá další Speed Marathon. Lidé mohou pomoci s výběrem míst
včera
Orbán chce, aby Zelenskyj pustil ropu a přestal s protimaďarskou politikou
včera
Pavel odjel na zahraniční cestu do Alp, odhalil mluvčí prezidenta
včera
Pohonné hmoty zdražují. Obrat v trendu se zatím nedá čekat
včera
Kim Čong-un poslal vzkaz Trumpovi. Jaderných zbraní se vzdávat nehodlá
včera
Autonehoda vozu s Klempířem se vyřešila na místě. Viníkem je řidič ministra
včera
Pokrovsk padl, míní experti. Rusové věří v další postup, má to ale háček
Pokrovsk je zcela v rukou ruských vojáků, míní experti z Institutu pro studium války (ISW). Neplatí však domněnky Moskvy, že po pádu města se invazní armádě otevře cesta k zásadnímu postupu dále na západ. Nic takového se podle odborníků neděje.
Zdroj: Lucie Podzimková