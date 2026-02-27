Nejasný pokrok v jednáních mezi USA a Íránem. Rozhovory mají pokračovat

Lucie Podzimková

27. února 2026 10:49

Írán, ilustrační fotografie.
Írán, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Američtí a íránští zástupci dosáhli značného pokroku během rozhovorů o íránském jaderném programu. Podle BBC však není jasné, zda bude dosaženo dohody, která by odvrátila konflikt mezi oběma zeměmi. Jednání mají po konzultacích obou delegací v hlavních městech pokračovat příští týden ve Vídni. 

Íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí, který vedl delegaci své země, řekl, že bylo dosaženo dobrého pokroku a dohody na některých věcech. U jiných témat ale přetrvávají neshody. Aráqčí podotkl, že další kolo rozhovorů má proběhnout za méně než týden. 

Pokud budou jednání pokračovat, snižuje se pravděpodobnost, že americký prezident Donald Trump přistoupí k dalším úderům proti íránskému režimu. Šéf Bílého domu ale zároveň v úterním rekordně dlouhém projevu ke stavu Unie označil Írán za největšího světového sponzora teroru a slíbil, že mu nikdy nedovolí získat jadernou zbraň. "Už vyvinuli rakety, které mohou ohrozit Evropu a naše zámořské základny," poznamenal. 

Teherán podle íránských státních médií trvá na právu na mírovou jadernou energii a odmítá americký požadavek, aby přestal s obohacováním uranu. Íránci ale měli navrhnout jisté ústupky. Například nabídli, že obohacování pozastaví na tři až pět a pak s ním znovu začnou pod mezinárodním dohledem. Výměnou chtěli zrušení sankcí, které poškozují íránskou ekonomiku. 

Washington na jednáních zastupovali speciální vyslanec Steve Witkoff a Jared Kushner. Rozhovorů se zúčastnil také šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi. 

Podle BBC není jasné, s jakou dohodou by se Trump spokojil. Americký prezident zároveň nijak nevysvětlil, v čem má momentálně spočívat důvod pro další útok na Írán. 

Američané naposledy udeřili v Íránu v loňském roce, protože tamní režim navzdory tvrzením, že jeho jaderný program je určen čistě pro civilní účely, začal obohacovat uran na úroveň, která je blízko možnému využití ve zbraních hromadného ničení. V červnu tak došlo na údery proti íránským jaderným zařízením.

před 1 hodinou

Clintonová prý Epsteina nikdy nepotkala. Vyzvala k výslechu Trumpa

Donald Trump

Od trpělivé diplomacie až po svržení íránského režimu. Jaké možnosti má Trump na stole?

Prezident USA Donald Trump stojí před zásadním rozhodnutím ohledně dalšího postupu vůči Íránu poté, co nařídil největší posílení amerických vojenských sil na Blízkém východě od začátku války v Iráku. Aktuálně má na stole tři hlavní scénáře, které sahají od trpělivé diplomacie až po snahu o svržení tamního režimu. Každá z těchto cest s sebou nese značná rizika a prezident dostává od svých poradců i spojenců často protichůdná doporučení.

Írán, ilustrační fotografie.

