Policie chystá další Speed Marathon. Lidé mohou pomoci s výběrem míst

26. února 2026 15:20

Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Policisté na jaře plánují další ročník pravidelné dopravně-bezpečnostní akce Speed Marathon. Rychlost na silnicích budou měřit v dubnu. Momentálně mají lidé možnost ovlivnit, na jakých místech se strážci zákona během akce budou vyskytovat. 

Policie si při Speed Marathnou zaměřuje na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů. Na základě dopravně bezpečnostních analýz a vlastních vytipovaných rizikových lokalit bude po celý den provádět měření rychlosti. Na výběru úseků se však mohou podílet i občané. 

Lidé mohou své tipy odeslat prostřednictvím webových stránek Bezpečné cesty. Hlasování začalo v pondělí 23. února a poběží celý měsíc, tedy až do 23. března. Samotná policejní akce se pak uskuteční ve středu 15. dubna.

"Rádi bychom znali i váš názor. Znáte riziková místa? Víte o úseku, kde řidiči často porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou 15. dubna policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu," vyzvala policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

"Cílem těchto preventivních akcí je především snížit nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích," dodala mluvčí. 

Pohonné hmoty zdražují. Obrat v trendu se zatím nedá čekat

