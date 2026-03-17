Babiš s prezidentem řešil rozpočet. Pavel jej podepíše v pátek

V úterý odpoledne proběhlo na Pražském hradě pravidelné jednání mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem. Hlavním výstupem schůzky je potvrzení, že hlava státu v pátek podepíše zákon o státním rozpočtu na letošní rok. Tento krok následuje po schválení návrhu Poslaneckou sněmovnou, která počítá se schodkem ve výši 310 miliard korun. O rozpočtu prezident hovořil již v pondělí s ministryní financí Alenou Schillerovou, která tehdy avizovala, že prezident neplánuje přijetí normy nijak zdržovat ani ji vetovat.
Největší část diskuse politici věnovali výdajům na obranu a metodice jejich vykazování. Premiér po setkání uvedl, že s prezidentem podrobně probírali možnosti, jakým způsobem stát tyto investice eviduje. Debata se týkala nejen přímých výdajů v rámci resortu obrany, ale také prostředků, které na bezpečnost vynakládají jiná ministerstva nebo jednotlivé kraje. Aktuálně má ministerstvo obrany k dispozici necelých 155 miliard korun, což představuje zhruba 1,8 % HDP, přičemž celkové obranné výdaje státu by měly překročit hranici 2 % HDP.
Prezident Pavel podle vyjádření zástupců vlády zastává názor, že v době rostoucích globálních bezpečnostních hrozeb není možné, aby finance určené na obranu stagnovaly nebo se dokonce snižovaly. Kromě rozpočtu se státníci věnovali také celkové připravenosti České republiky na řešení mimořádných a krizových událostí. Tato část jednání vycházela z aktuální bezpečnostní situace ve světě i na domácí scéně, která vyžaduje koordinovaný postup všech složek státu.
Dalším bodem programu byla spolupráce s ministerstvem zahraničních věcí a aktuální otázky týkající se obsazování postů velvyslanců. Premiér Babiš a prezident Pavel se dotkli také zákona o státních zaměstnancích. V této věci hlava státu přednesla své připomínky, které se vláda zavázala vzít v potaz a dále o nich diskutovat. Schůzka trvala přibližně hodinu a premiér po jejím skončení zamířil rovnou na Úřad vlády, kde o průběhu jednání informoval novináře.
Jednání potvrdilo shodu na klíčových prioritách státu, zejména v oblasti finanční stability a zajištění obrany země. Podpisem rozpočtu v závěru týdne se uzavře legislativní proces nejdůležitějšího zákona roku, což umožní státním institucím i krajům plnohodnotně hospodařit podle schváleného plánu.
Výdaje na obranu jsou podle Pavla nedostatečné, rozpočet ale vetovat nebude, tvrdí Schillerová
Novinky z kauzy Macinkových esemesek. Poradce prezidenta naznačil závěry policistů
před 20 minutami
Babiš s prezidentem řešil rozpočet. Pavel jej podepíše v pátek
před 1 hodinou
Na Blízký východ míří vrtulníková loď USS Tripoli, na palubě má tisíce mariňáků
před 1 hodinou
Židlochovice se staly terčem sofistikovaného kybernetického útoku. Hackeři požadují výkupné
před 2 hodinami
S Izraelci původně spolupracovat nechtěl, Evropu poslal hlídat Arktidu. Trumpovy požadavky se mění každý týden
před 3 hodinami
My válku nezačali, on nemá plán. Proč se státy NATO nechtějí připojit k Trumpovu tažení proti Íránu?
před 4 hodinami
Faktický vládce Íránu a mozek represí. Kdo byl Alí Larídžání?
před 5 hodinami
Izraelská armáda zabila pravou ruku Chameneího, šéfa bezpečnostní rady, a velitele jednotek Basídž
před 6 hodinami
EU důrazně varovala Izrael před pozemní ofenzívou v Libanonu
před 6 hodinami
Trump si našel další cíl. Pokouší se převzít Kubu
před 7 hodinami
Trump u spojenců tvrdě narazil. Rozpoutal válku, se kterou nechce nikdo nic mít.
před 9 hodinami
Výhled počasí na měsíc. Meteorologové tuší, jak bude o Velikonocích
včera
Policie vyšetřuje týrání zvířat na Teplicku. U ženy se našla i mrtvá koťata
včera
Gudas si znepřátelil v NHL fanoušky. Tvrdým hitem ukončil sezónu Matthewsovi
včera
Nový most v Praze bude otevřen za měsíc, oznámil náměstek primátora
včera
Bubeníčková si ve dvacetikilometrovém závodě doběhla pro svoji čtvrtou medaili z paralympiády
včera
Oscar pro dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Pomohli s ním i Češi
včera
Půjde národní tým do příští sezóny s novým trenérem? Rulík měl dostat nabídku trénovat Kladno
včera
Fico požaduje, aby EU zatlačila na Ukrajinu ohledně dodávek ropy
včera
Jedna z pražských dominant. Petřínská rozhledna slaví 135 let
včera
Tři rány pro reprezentaci krátce za sebou. Před baráží jsou zranění Šulc, Vitík i Schick
Nový trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek v těchto dnech skládá kádr na svoji ostrou premiéru, tedy na baráž o mistrovství světa, kterou Češi začnou domácím zápasem proti Irsku. Má to ale hned v úvodu svého angažmá hodně složité, neboť se musí modlit, aby se do úvodního barážového zápasu stihla uzdravit hned trojice hráčů. Nejvýraznějším jménem, které je teď mezi zraněnými, je bezpochyby hvězda francouzského Lyonu, záložník Pavel Šulc. Do stavu zraněných se v posledních dnech dostala i další z opor útočník Patrik Schick a z Itálie hlásí zdravotní problémy i obránce Martin Vitík.
