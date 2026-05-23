Uzavřeme dohodu, nebo Írán totálně zničíme. Rozhodnu se do zítřka, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že se ještě téhož dne sejde se svými hlavními poradci, aby společně posoudili nejnovější návrh Íránu. Na základě tohoto hodnocení by mohl již do neděle rozhodnout o tom, zda Spojené státy obnoví vojenské operace proti Teheránu. V telefonickém rozhovoru pro server Axios popsal aktuální šance na dosažení dohody jako padesát na padesát. Zároveň velmi ostře poznamenal, že výsledek současného diplomatického úsilí povede buď k uzavření dobré dohody, nebo k tomu, že Spojené státy Írán totálně zničí.
Klíčové schůzky v Bílém domě se mají vedle prezidenta zúčastnit také zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a poradce Jared Kushner. Podle dostupných informací se očekává, že do rozhovorů o dalším vojenském či diplomatickém postupu aktivně vstoupí i viceprezident JD Vance. Setkání přichází bezprostředně po Trumpových předchozích konzultacích s nejvyššími představiteli americké národní bezpečnosti, se kterými detailně probíral strategické možnosti včetně scénáře, že přímé boje v Perském zálivu propuknou nanovo.
Američtí i íránští představitelé v sobotu naznačili, že po intenzivních rozhovorech zprostředkovaných Katarem a Pákistánem v Teheránu jsou obě strany blíže rámcové dohodě o ukončení války. Americký ministr zahraničí Marco Rubio během své návštěvy v Novém Dillí novinářům sdělil, že na pozadí oficiálních událostí se stále usilovně pracuje. Rubio vyjádřil naději, že by k posunu mohlo dojít ve velmi krátké době, nicméně zdůraznil, že Washington se nadále striktně zaměřuje na to, aby Íránu zabránil v držení jaderné zbraně a vyřešil otázku jeho zásob obohaceného uranu.
Optimismus ohledně možného diplomatického průlomu vyjádřil v rozhovoru pro stanici CBS News také sám Donald Trump. Uvedl, že již měl možnost seznámit se s konceptem íránského návrhu a že se pozice obou stran výrazně přibližují. Na dotaz, zda s předloženým textem vyjádří definitivní souhlas, však odmítl odpovědět s tím, že své rozhodnutí nemůže sdělit médiím dříve, než se ho dozví samotná íránská strana. Regionální zdroje blízké vyjednávání potvrzují, že patová situace kolem textu memoranda skončila a věci se vyvíjejí pozitivním směrem.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Bagháí potvrdil, že Teherán se během rozhovorů vedených pákistánskými prostředníky soustředil na dokončení memoranda o porozumění. Tento dokument se primárně zaměřuje na ukončení válečného stavu, zrušení americké námořní blokády a uvolnění zmrazených íránských aktiv v zahraničí. Otázka íránského jaderného programu však součástí nynějšího textu není. Bagháí upřesnil, že ačkoli jsou sankce logicky jedním z hlavních témat, podrobnosti o jejich rušení se v této fázi neřeší, protože se nedebatuje o jádru.
Hlavní neshody mezi oběma státy nadále panují kolem íránských zásob vysoce obohaceného uranu, domácího programu na jeho obohacování a také kolem plavby v Hormuzském průlivu, který Teherán v podstatě uzavřel. Pákistánská armáda po odjezdu svého nejvyššího velitele Asima Muníra z Teheránu označila čtyřiadvacetihodinová jednání za vysoce produktivní a povzbudivá. V textu memoranda se již objevily konkrétní třicetidenní a šedesátidenní lhůty pro implementaci jednotlivých kroků, definitivní podoba dokumentu se však v následujících dnech teprve ukáže.
Mluvčí íránské diplomacie se striktně vyjádřil také k budoucímu režimu v Hormuzském průlivu, když prohlásil, že jakýkoli mechanismus fungování této strategické námořní cesty musí být dohodnut výhradně mezi Íránem, Ománem a ostatními pobřežními státy. Spojené státy nemají podle jeho slov do této záležitosti vůbec co mluvit. Člen íránského parlamentního výboru pro národní bezpečnost Fadá Husajn Malekí sice potvrdil přibližování finální dohodě, zároveň však přiznal, že před vyjednavači leží ještě celá řada velkých výzev.
Hlavní íránský vyjednavač Mohammad Báqer Qálíbáf zaujal po schůzce s pákistánskou delegací velmi tvrdý postoj. Ve svém prohlášení pro státní televizi varoval, že Írán v žádném případě neustoupí ze svých národních práv. Zdůraznil to zejména s ohledem na druhou stranu konfliktu, která podle něj nikdy neprojevila upřímnost a nelze jí důvěřovat. Podle Qálíbáfa Islámská republika využila dosavadní příměří k zásadní reorganizaci svých ozbrojených sil, aby byly připraveny na případný nezdar diplomatických rozhovorů.
Pokud by se Trump rozhodl válku znovu rozpoutat, bude to pro Ameriku podle Qálíbáfa mnohem drtivější a trpčí než v první den konfliktu. Íránské velení deklaruje stoprocentní připravenost armády na případný restart bojů, což staví Spojené státy před nutnost pečlivě zvážit své další kroky. Sobotní konzultace v Bílém domě tak budou mít zásadní vliv na to, zda dostane přednost rozpracování podrobnější mírové dohody v budoucnosti, nebo zda region upadne zpět do otevřené vojenské konfrontace.
Související
Přeneseme válku daleko za hranice blízkovýchodního regionu, varoval Írán USA
Trump odložil plánovaný vojenský úder na Írán
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Uzavřeme dohodu, nebo Írán totálně zničíme. Rozhodnu se do zítřka, prohlásil Trump
před 33 minutami
Napínavý bratrský souboj. Česko-slovenské derby na MS v hokeji rozhodl svou bruslí kapitán Červenka
před 1 hodinou
Evropa se intenzivně chystá na situaci, kdy bude Trump pro NATO hrozbou
před 2 hodinami
Američané jsou na hraně nepostupu do čtvrtfinále. Dánové slaví první výhru na MS
před 3 hodinami
Trump stupňuje tlak vůči Kubě. Co tím sleduje a co je jeho cílem?
před 4 hodinami
Žádné podávání rukou ani pohřby, mrtvé odváželi v pytlích. Přeživší vzpomínají na dosud nejhorší epidemii eboly
před 5 hodinami
V Číně došlo k nejhoršímu důlnímu neštěstí za patnáct let. Po výbuchu více než 90 mrtvých
před 6 hodinami
Soud poslal vraha studentky v Pardubicích do vazby
před 8 hodinami
Pavel v rozhovoru pro zahraniční tisk vyzval NATO, aby Rusku ukázalo zuby a začalo konečně reagovat
před 8 hodinami
Brněnský pochod smrti provází komplikace. Vandal poničil památník, policie zasahuje proti odpůrcům
před 9 hodinami
Vztah Pavla s Babišem už se rozebírá i ve světě. Prezident je připraven podniknout právní kroky, píše Politico
před 10 hodinami
Proč se ebolu nedaří zastavit? Na vině je hned několik faktorů
před 11 hodinami
Rusku se na Ukrajině nedaří. Putinovi dochází čas, varuje rozvědka
před 13 hodinami
Počasí se po víkendu zásadně nezmění. Teplá epizoda bude pokračovat
včera
Princ William odložil dekorum. Záběry z fotbalu obletěly celý svět
včera
Politici zareagovali na tragédii v Pardubicích. Ozval se i premiér Babiš
včera
Recidivista míří k soudu. Policie navrhla jeho obžalobu za vraždu v Mírově
včera
Moravec představil pořady nového projektu. Otázky oprášil a přejmenoval
včera
OBRAZEM: Druhý den se sudetskými Němci v Brně. K jednomu stolu přišli i protestující
včera
Svědci mohou stále mluvit o bývalém princi Andrewovi, připomněla policie
Britská policie zopakovala výzvu k veřejnosti ve věci vyšetřování bývalého prince Andrewa. Vyšetřovatelé chtějí mluvit s lidmi, kteří by mohli mít jakékoliv informace. Uvedla to BBC. Policie vyšetřuje mladšího bratra krále Karla III. pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.
Zdroj: Lucie Podzimková