Uzavřeme dohodu, nebo Írán totálně zničíme. Rozhodnu se do zítřka, prohlásil Trump

Libor Novák

23. května 2026 19:56

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že se ještě téhož dne sejde se svými hlavními poradci, aby společně posoudili nejnovější návrh Íránu. Na základě tohoto hodnocení by mohl již do neděle rozhodnout o tom, zda Spojené státy obnoví vojenské operace proti Teheránu. V telefonickém rozhovoru pro server Axios popsal aktuální šance na dosažení dohody jako padesát na padesát. Zároveň velmi ostře poznamenal, že výsledek současného diplomatického úsilí povede buď k uzavření dobré dohody, nebo k tomu, že Spojené státy Írán totálně zničí.

Klíčové schůzky v Bílém domě se mají vedle prezidenta zúčastnit také zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a poradce Jared Kushner. Podle dostupných informací se očekává, že do rozhovorů o dalším vojenském či diplomatickém postupu aktivně vstoupí i viceprezident JD Vance. Setkání přichází bezprostředně po Trumpových předchozích konzultacích s nejvyššími představiteli americké národní bezpečnosti, se kterými detailně probíral strategické možnosti včetně scénáře, že přímé boje v Perském zálivu propuknou nanovo.

Američtí i íránští představitelé v sobotu naznačili, že po intenzivních rozhovorech zprostředkovaných Katarem a Pákistánem v Teheránu jsou obě strany blíže rámcové dohodě o ukončení války. Americký ministr zahraničí Marco Rubio během své návštěvy v Novém Dillí novinářům sdělil, že na pozadí oficiálních událostí se stále usilovně pracuje. Rubio vyjádřil naději, že by k posunu mohlo dojít ve velmi krátké době, nicméně zdůraznil, že Washington se nadále striktně zaměřuje na to, aby Íránu zabránil v držení jaderné zbraně a vyřešil otázku jeho zásob obohaceného uranu.

Optimismus ohledně možného diplomatického průlomu vyjádřil v rozhovoru pro stanici CBS News také sám Donald Trump. Uvedl, že již měl možnost seznámit se s konceptem íránského návrhu a že se pozice obou stran výrazně přibližují. Na dotaz, zda s předloženým textem vyjádří definitivní souhlas, však odmítl odpovědět s tím, že své rozhodnutí nemůže sdělit médiím dříve, než se ho dozví samotná íránská strana. Regionální zdroje blízké vyjednávání potvrzují, že patová situace kolem textu memoranda skončila a věci se vyvíjejí pozitivním směrem.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Bagháí potvrdil, že Teherán se během rozhovorů vedených pákistánskými prostředníky soustředil na dokončení memoranda o porozumění. Tento dokument se primárně zaměřuje na ukončení válečného stavu, zrušení americké námořní blokády a uvolnění zmrazených íránských aktiv v zahraničí. Otázka íránského jaderného programu však součástí nynějšího textu není. Bagháí upřesnil, že ačkoli jsou sankce logicky jedním z hlavních témat, podrobnosti o jejich rušení se v této fázi neřeší, protože se nedebatuje o jádru.

Hlavní neshody mezi oběma státy nadále panují kolem íránských zásob vysoce obohaceného uranu, domácího programu na jeho obohacování a také kolem plavby v Hormuzském průlivu, který Teherán v podstatě uzavřel. Pákistánská armáda po odjezdu svého nejvyššího velitele Asima Muníra z Teheránu označila čtyřiadvacetihodinová jednání za vysoce produktivní a povzbudivá. V textu memoranda se již objevily konkrétní třicetidenní a šedesátidenní lhůty pro implementaci jednotlivých kroků, definitivní podoba dokumentu se však v následujících dnech teprve ukáže.

Mluvčí íránské diplomacie se striktně vyjádřil také k budoucímu režimu v Hormuzském průlivu, když prohlásil, že jakýkoli mechanismus fungování této strategické námořní cesty musí být dohodnut výhradně mezi Íránem, Ománem a ostatními pobřežními státy. Spojené státy nemají podle jeho slov do této záležitosti vůbec co mluvit. Člen íránského parlamentního výboru pro národní bezpečnost Fadá Husajn Malekí sice potvrdil přibližování finální dohodě, zároveň však přiznal, že před vyjednavači leží ještě celá řada velkých výzev.

Hlavní íránský vyjednavač Mohammad Báqer Qálíbáf zaujal po schůzce s pákistánskou delegací velmi tvrdý postoj. Ve svém prohlášení pro státní televizi varoval, že Írán v žádném případě neustoupí ze svých národních práv. Zdůraznil to zejména s ohledem na druhou stranu konfliktu, která podle něj nikdy neprojevila upřímnost a nelze jí důvěřovat. Podle Qálíbáfa Islámská republika využila dosavadní příměří k zásadní reorganizaci svých ozbrojených sil, aby byly připraveny na případný nezdar diplomatických rozhovorů.

Pokud by se Trump rozhodl válku znovu rozpoutat, bude to pro Ameriku podle Qálíbáfa mnohem drtivější a trpčí než v první den konfliktu. Íránské velení deklaruje stoprocentní připravenost armády na případný restart bojů, což staví Spojené státy před nutnost pečlivě zvážit své další kroky. Sobotní konzultace v Bílém domě tak budou mít zásadní vliv na to, zda dostane přednost rozpracování podrobnější mírové dohody v budoucnosti, nebo zda region upadne zpět do otevřené vojenské konfrontace.

před 3 hodinami

Trump stupňuje tlak vůči Kubě. Co tím sleduje a co je jeho cílem?

Ilustrační foto

Přeneseme válku daleko za hranice blízkovýchodního regionu, varoval Írán USA

Íránské revoluční gardy adresovaly Spojeným státům ostrou výhrůžku, ve které varují před rozšířením válečného konfliktu daleko za hranice blízkovýchodního regionu. Radikální vojenské křídlo Teheránu tak reagovalo na nedávná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta JD Vance. Trump totiž veřejně zopakoval, že Írán žadoní o dohodu, a zároveň prozradil, že v pondělí chyběla pouhá hodina do chvíle, než by nařídil spuštění nových masivních vojenských úderů na íránské cíle.
Trump odložil plánovaný vojenský úder na Írán

Americký prezident Donald Trump oznámil odložení plánovaného vojenského úderu na Írán, který se měl uskutečnit v nejbližších hodinách. Důvodem tohoto kroku jsou nová vyjednávání vyvolaná nejnovějším íránským návrhem na definitivní ukončení války na Blízkém východě. Šéf Bílého domu uvedl, že ho o odklad útoku požádali lídři několika zemí Perského zálivu, konkrétně Kataru, Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie. Podle něj existuje šance na dosažení dohody, která by byla pro Washington přijatelná a zabránila by Teheránu v získání jaderné zbraně. Trump nicméně nařídil armádním velitelům, aby byli připraveni zahájit rozsáhlý útok na Írán v případě okamžitého rozkazu.

před 27 minutami

MS v hokeji

Napínavý bratrský souboj. Česko-slovenské derby na MS v hokeji rozhodl svou bruslí kapitán Červenka

Za ohromující atmosféry, kterou umějí vytvořit snad jen čeští a slovenští fanoušci, se v rámci sobotního programu letošního světového šampionátu utkali Slováci a Češi. Pod hlavičkou mistrovství světa se federální derby odehrálo po třech letech a nabídlo skutečně hokej se vším všudy. Hrál se vyrovnaný hokej od začátku až do konce, Slováci se snažili Čechy více vyhecovat emocemi, ale nakonec o vítězství a důležitých třech bodech pro Česko rozhodl ten nejpovolanější – kapitán Roman Červenka, jenž si zřejmě řekl, že když to nešlo hokejkou, půjde to rozhodnout bruslí. Stalo se a Češi jsou zase o krok blíže čtvrtfinále.

před 1 hodinou

Prezident Trump

Evropa se intenzivně chystá na situaci, kdy bude Trump pro NATO hrozbou

Evropské země se intenzivně snaží připravit na situaci, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa představují pro Severoatlantickou alianci prvek značné nepředvídatelnosti. Hlavním tématem bezpečnostního fóra GLOBSEC v Praze se staly náhlé zvraty Washingtonu ohledně vojenské přítomnosti v Polsku. 

před 2 hodinami

MS v hokeji

Američané jsou na hraně nepostupu do čtvrtfinále. Dánové slaví první výhru na MS

Přestože hokejové mistrovství světa už vstoupilo do své druhé poloviny, na úřadujících světových šampionech Američanech stále není vidět, že by našli svou ideální formu. V sobotu si totiž připsali na své konto vedle dvou nepřesvědčivých výher nad Brity a Němci již třetí porážku. Po Švýcarech a Finech si totiž na Američany, jejichž kádr nedá s tím loňským, ani s tím, který hrál letošní zimní olympiádu v Miláně srovnávat, vyšlápli dokonce Lotyši. A právě oni se s Američany přetahují o poslední postupové místo skupiny A. Ve skupině B se pak dočkali Dánové svého prvního vítězství na letošním MS, když porazili Slovince 4:0.

před 3 hodinami

Prezident Trump

Trump stupňuje tlak vůči Kubě. Co tím sleduje a co je jeho cílem?

Vztahy mezi Spojenými státy a Kubou, které jsou už po celá desetiletí značně napjaté, prošly v posledních týdnech prudkým zhoršením. Washington obvinil ostrovní stát z ohrožení své národní bezpečnosti a uvalil na něj přísnou ropnou blokádu doprovázenou novými sankcemi. Celá situace navíc eskalovala ve chvíli, kdy americká justice vznesla bezprecedentní obvinění z vraždy proti bývalému kubánskému vůdci Raúlu Castrovi. Zatímco Spojené státy varují, že mírová dohoda s karibským státem je v tuto chvíli nepravděpodobná, Havana tvrdí, že si Washington vytváří podvodné záminky pro případnou vojenskou intervenci.

před 4 hodinami

Afrika, ilustrační foto

Žádné podávání rukou ani pohřby, mrtvé odváželi v pytlích. Přeživší vzpomínají na dosud nejhorší epidemii eboly

Západní Afrika prošla před více než deseti lety nejhorší a nejkomplexnější epidemií eboly na světě. Přeživší Patrick Faley na toto období vzpomíná s těžkým srdcem, když pro BBC popisuje, jak pohřební tým odvážel těla osmi jeho přátel v pytlích, zatímco on sám jako jediný z této skupiny zůstal naživu. Současné události v Demokratické republice Kongo, kde zdravotníci svádějí boj s novým ohniskem nákazy, vyvolávají u pamětníků tehdejší krize děsivé vzpomínky a otevírají otázky, jaké ponaučení si lze z minulosti odnést. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) si nynější vlna v oblasti východního Konga vyžádala již přes 170 lidských životů.

před 5 hodinami

Ilustrační fotografie.

V Číně došlo k nejhoršímu důlnímu neštěstí za patnáct let. Po výbuchu více než 90 mrtvých

V severní Číně došlo k nejhoršímu důlnímu neštěstí za posledních více než patnáct let. Mohutný výbuch plynu v uhelném dole Liushenyu v provincii Šan-si si vyžádal životy nejméně 90 lidí. K tragické události došlo v pátek večer v 19:29 místního času a na místo byly okamžitě vyslány stovky záchranářů. Podle státních médií se jedná o nejtragičtější incident v čínském těžařském sektoru od roku 2009, kdy si exploze v provincii Chej-lung-ťiang vyžádala 108 obětí.

před 6 hodinami

Věznice

Soud poslal vraha studentky v Pardubicích do vazby

Okresní soud v Ústí nad Orlicí uvalil vazbu na nezletilého mladíka, který je podezřelý z vraždy studentky v Pardubicích. Celé soudní zasedání trvalo zhruba hodinu a kvůli nízkému věku obviněného se konalo s kompletním vyloučením veřejnosti a za doprovodu přísných bezpečnostních opatření. Ozbrojená eskorta následně mladistvého z budovy soudu odvezla.

před 8 hodinami

Prezident Petr Pavel

Pavel v rozhovoru pro zahraniční tisk vyzval NATO, aby Rusku ukázalo zuby a začalo konečně reagovat

Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro britský deník The Guardian důrazně vyzval Severoatlantickou alianci, aby vůči Rusku ukázala zuby a začala na jeho neustálé provokace reagovat rozhodně a asymetricky. Bývalý generál a někdejší předseda vojenského výboru NATO varoval, že pokud alianční partneři neprojeví dostatečnou tvrdost při testování odolnosti na východním křídle, Moskva bude své agresivní akce pod prahem článku 5 nadále stupňovat. Jako možné odvetné kroky, které sice nezabíjejí lidi, ale jsou pro Kreml vysoce citlivé, zmínil například odpojení Ruska od internetu, vyřazení z globálních bankovních systémů nebo sestřelování letounů narušujících vzdušný prostor Aliance.

před 8 hodinami

V Brně začalo setkání sudetských Němců. (21.5.2026)

Brněnský pochod smrti provází komplikace. Vandal poničil památník, policie zasahuje proti odpůrcům

V Pohořelicích na Brněnsku se sešla zhruba tisícovka lidí, aby si připomněla tragické události spojené s poválečným nuceným odsunem německy hovořícího obyvatelstva z Brna. Účastníci se odtud vydali na třicetikilometrovou Pouť smíření, která se již od roku 2007 symbolicky chodí v opačném směru než původní pochod z května 1945. Tehdy bylo z domovů vyhnáno tisíce lidí, převážně žen, dětí a starců, přičemž zhruba 1 700 z nich strastiplnou cestu k rakouským hranicím nepřežilo. Zatímco část poutníků absolvuje celou trasu, k závěrečnému kilometru se v Brně připojí také předseda Senátu Miloš Vystrčil.

před 9 hodinami

Petr Pavel a Andrej Babiš

Vztah Pavla s Babišem už se rozebírá i ve světě. Prezident je připraven podniknout právní kroky, píše Politico

Prezident Petr Pavel v rozhovoru na fóru GLOBSEC otevřeně popsal svůj komplikovaný vztah s premiérem Andrejem Babišem. Jejich vzájemné vazby označil za realistické, což podle něj znamená, že zažívají lepší i horší období, avšak běžná praktická komunikace mezi nimi nadále funguje. Bývalý generál s nadsázkou dodal, že díky své minulosti v oblasti obrany má určité zkušenosti, které může využít k vysvětlení komplikovaných témat. Vztahy mezi oběma ústavními činiteli jsou napjaté již delší dobu, přičemž do otevřeně nepřátelské roviny přešly po loňském návratu šéfa hnutí ANO do premiérského křesla, kdy se střetávají v otázkách demokratických norem i mezinárodní politiky.

před 10 hodinami

Ebola, ilustrační fotografie

Proč se ebolu nedaří zastavit? Na vině je hned několik faktorů

Demokratická republika Kongo čelí v pořadí již sedmnácté epidemii nebezpečného viru ebola, přičemž humanitární organizace a zdravotníci varují před jejím rychlým šířením. Podle expertů je situace vážná a oficiálně potvrzené případy zdaleka neodrážejí skutečný rozsah nákazy. Tamní křehký zdravotnický systém se ocitá pod obrovským tlakem a zástupci neziskového sektoru naléhavě žádají o koordinovanou mezinárodní pomoc, protože situace na místě se stále vymyká kontrole.

před 11 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusku se na Ukrajině nedaří. Putinovi dochází čas, varuje rozvědka

Ruská hlava státu Vladimir Putin má podle vyjádření šéfa estonské tajné služby stále méně času na dosažení úspěchu ve válečném konfliktu na Ukrajině. Na vině je současný pat na bojišti a současně se množící vnitrostátní potíže. Kaupo Rosin, který vede estonskou zahraniční zpravodajskou službu, v rozhovoru v Tallinnu uvedl, že v horizontu následujících čtyř až pěti měsíců může Kreml ztratit možnost vyjednávat z pozice síly.

před 13 hodinami

Svědci mohou stále mluvit o bývalém princi Andrewovi, připomněla policie

Britská policie zopakovala výzvu k veřejnosti ve věci vyšetřování bývalého prince Andrewa. Vyšetřovatelé chtějí mluvit s lidmi, kteří by mohli mít jakékoliv informace. Uvedla to BBC. Policie vyšetřuje mladšího bratra krále Karla III. pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. 

