Soud poslal vraha studentky v Pardubicích do vazby

Okresní soud v Ústí nad Orlicí uvalil vazbu na nezletilého mladíka, který je podezřelý z vraždy studentky v Pardubicích. Celé soudní zasedání trvalo zhruba hodinu a kvůli nízkému věku obviněného se konalo s kompletním vyloučením veřejnosti a za doprovodu přísných bezpečnostních opatření. Ozbrojená eskorta následně mladistvého z budovy soudu odvezla.
Soudce Jiří Procházka po skončení jednání uvedl, že mladistvý samotný skutek nepopírá. Kvůli věku obviněného však nebylo možné poskytnout žádné bližší podrobnosti k případu ani k motivu činu. Mladík se proti rozhodnutí o uvalení vazby na místě neodvolal.
K tragickému konfliktu mezi dvěma mladými lidmi došlo ve čtvrtek krátce před čtrnáctou hodinou přímo před budovou školy. Výsledkem této potyčky byla smrt mladé studentky.
Policisté ve čtvrtek večer oznámili, že napadená osoba po převozu do nemocnice podlehla zraněním. Dívka zemřela poté, co ji pobodal starší spolužák, s nímž se rozešla. Útočník měl zároveň nožem ohrožovat i další přítomné. Rodině oběti byla poskytnuta krizová intervence a nabídnuta psychologická pomoc.
Policie o případu poprvé informovala ve čtvrtek kolem půl třetí odpoledne, kdy sdělila, že v Poděbradské ulici v Pardubicích řeší fyzické napadení. Později doplnila, že na místě došlo ke konfliktu mezi dvěma osobami, kdy jedna byla zadržena a druhá převezena do nemocnice.
Strážci zákona z preventivních důvodů evakuovali Střední průmyslovou školu chemickou, aby provedli bezpečnostní prohlídku prostor. Pyrotechnici ji pozdě odpoledne ukončili s negativním výsledkem, takže se školáci mohli vrátit pro osobní věci.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio během ministerského zasedání ve Švédsku oznámil, že nadcházející vrcholná schůzka Severoatlantické aliance v Ankaře bude patřit k nejdůležitějším summitům lídrů v celé historii NATO. Hlavním důvodem je nutnost reagovat na otevřené zklamání prezidenta Donalda Trumpa z toho, jakým způsobem aliance přistoupila k americkým vojenským operacím na Blízkém východě. Podle šéfa americké diplomacie se tento zásadní rozpor nepodaří vyřešit okamžitě, ale bude vyžadovat podrobné jednání na nejvyšší úrovni hlav států za přibližně šest týdnů.
