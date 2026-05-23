Letní či dokonce tropické počasí se v Česku očekává již během právě probíhajícího víkendu, ale zásadní změna se nepředpokládá ani v dalších dnech. Na 30 stupňů mají vystoupat teploty i v příštím týdnu, ukazuje předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V pondělí se očekává slunečné počasí. Bude většinou jasno, zpočátku i polojasno. Denní teploty mají atakovat třicítku, když dosáhnou 29 stupňů. Chladněji bude na severovýchodě a východě území od 22 do 25 °C.
Úterý nenabídne změnu. Bude jasno až skoro jasno, večer se na severu při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně mohou vyskytnout přeháňky. Odpolední maxima tentokrát místy vyšplhají až na 30 °C.
Ve středu bude polojasno až jasno, na severu a severovýchodě se při přechodně zvětšené oblačnosti opět ojediněle vyskytnou přeháňky. Už se ale ochladí. Nejtepleji má být na jižní Moravě, kde teploty vystoupají na 25 stupňů.
Výhled od čtvrtka do soboty slibuje jasno až polojasno a jen ojedinělé přeháňky při přechodně zvětšené oblačnosti. Nejvyšší denní teploty znovu porostou z 18 až 23 °C na 22 až 27 °C.
Související
Počasí rozdělí Česko. Místy hrozí tropy, jinde bude výrazně chladněji
Víkendové počasí může nabídnout jednu letošní premiéru, naznačili meteorologové
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Proč se ebolu nedaří zastavit? Na vině je hned několik faktorů
před 1 hodinou
Rusku se na Ukrajině nedaří. Putinovi dochází čas, varuje rozvědka
před 2 hodinami
Počasí se po víkendu zásadně nezmění. Teplá epizoda bude pokračovat
včera
Princ William odložil dekorum. Záběry z fotbalu obletěly celý svět
včera
Politici zareagovali na tragédii v Pardubicích. Ozval se i premiér Babiš
včera
Recidivista míří k soudu. Policie navrhla jeho obžalobu za vraždu v Mírově
včera
Moravec představil pořady nového projektu. Otázky oprášil a přejmenoval
včera
OBRAZEM: Druhý den se sudetskými Němci v Brně. K jednomu stolu přišli i protestující
včera
Svědci mohou stále mluvit o bývalém princi Andrewovi, připomněla policie
včera
Policie vznesla obvinění z vraždy v případu čtvrtečního napadení v Pardubicích
včera
Půl roku od prvního zákazu sociálních sítí: Jak se žije mladým v Austrálii dnes?
včera
Turecko a Austrálie odhalily ústřední téma letošního klimatického summitu COP31
včera
Projekt mucholapka: Jak americká armáda trénuje obranu před drony z Běloruska?
včera
NATO by se nakonec mohlo podílet na znovuotevření Hormuzského průlivu, připustilo Švédsko
včera
Trump je zklamaný. NATO čeká jeden z nejdůležitějších summitů v historii, varoval Rubio
včera
Ne znamená ne. Grónsko jasně vzkázalo Trumpovi, že není na prodej
včera
Elektřina je vzácnost, o seniory se nikdo nestará. Jak se žije lidem na Kubě pod americkou blokádou?
včera
Chlapec předškolního věku z Ostravy zemřel na záškrt. Nebyl očkovaný
včera
Rutte představil plán, jak udržet USA v NATO
včera
Chybí i rukavice nebo roušky. Na současné epidemii eboly má velký podíl Trump, shodují se experti
Podle humanitárních pracovníků a zdravotnických expertů oslabily rozpočtové škrty ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa globální připravenost na epidemie. Tento výpadek financování se nyní naplno projevuje v demokratické republice Kongo, kde se na severovýchodě země rychle šíří nebezpečný kmen eboly. Kritika se zaměřuje především na propouštění zdravotníků, nedostatek ochranných pomůcek a celkové omezení americké podpory pro mezinárodní rozvojové programy.
Zdroj: Libor Novák