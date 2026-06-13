Pavel toho vyjedná více než vy, udeřil Rakušan v diskuzi s Macinkou

Stále nevyjasněná otázka účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Turecku vyvolává vášnivé diskuze mezi sněmovními politiky. Podle exministra Víta Rakušana (STAN) není pochyb o tom, že prezident toho může na jednání vyjednat více než ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Pavel se zúčastnil části pondělního jednání vlády Andreje Babiše (ANO), který potvrdil, že kabinet schválil prezidentovu účast na Valném shromáždění OSN v New Yorku, kde bude reprezentovat Českou republiku. Rozhodnutí o složení delegace pro červencový summit NATO se posunulo na 22. června.
S účastí hlavy státu na setkání představitelů členských zemí aliance má problém například ministr Macinka. "Mrzí mě, že (Pavel) kritizuje vnitřní politiku v České republice na tiskových konferencích po jednání se zahraničními partnery. To není vhodné," uvedl v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova.
"Tento summit je tak důležitý právě proto, že se odehrává v nějaké dynamické době a v nějaké dynamické situaci," konstatoval šéf diplomacie ohledně červencového jednání v turecké Ankaře.
"Pan prezident tam sice může přečíst něco z papíru, ale i na těch, jak se říká, neformálních, třeba na té neformální večeři, kam tak touží jet, tak tam se nic z papíru nečte a hlavně tam je nějaká diskuze a dá se tam něco vyjednat," dodal Macinka.
Pavla v televizní diskuzi podpořil předseda hnutí STAN Rakušan. "Při vší úctě k vašemu egu, pane vicepremiére Macinko, já stále věřím, že prezident Pavel je schopen dojednat více věcí než vy skrze nějakou svou reputaci," prohlásil bývalý ministr vnitra a situaci označil za tragickou.
"To, že Petr Pavel říká věci obsahově, třeba to, že máme plnit naše závazky vůči Severoatlantické alianci, že máme mít takové výdaje na obranu, které by odpovídaly našim spojeneckým závazkům, tak pokud se tady věcně shoduje s opozicí, protože je to racionální přístup, neznamená to, že je lídr opozice," dodal Rakušan.
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Vít Rakušan (STAN) , Petr Macinka , Petr Pavel , Summit NATO
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