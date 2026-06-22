Trapné, nebezpečné, pomstychtivé. Opozice stojí na straně prezidenta Pavla

Nynější sněmovní opozice se ve sporu ohledně složení české delegace na letošním summitu NATO postavila na stranu prezidenta Petra Pavla. Rozhodnutí Babišovy vlády označili někteří výrazní opoziční politici za trapné, nebezpečné a pomstychtivé.
"Na prvním místě má být zájem Česka, ne vládní trpasličí pletichy," spustil předseda občanských demokratů Martin Kupka. "Babiš nechává prezidenta doma a do Ankary letí sám. Zavedenou praxi, kdy zemi na summitu NATO vede prezident, Babiš hodil přes palubu kvůli vnitrokoaliční partii s Motoristy. Hra o moc na účet Česka. Trapné a nebezpečné zároveň," konstatoval.
Podle lídra Starostů Víta Rakušana jde ve sporu o složení delegace o to, zda se v Česku budou nadále respektovat principy a ústavní pravomoci hlavy státu. "Babišova vláda každým svým krokem dokazuje, že respekt k principům a institucím plnohodnotné demokracie nemá," poznamenal bývalý ministr vnitra.
"Nedovolit prezidentovi na účast na summitu NATO je nízká, pomstychtivá politika Babiše, Macinky a Okamury," přisadil si někdejší premiér a nynější poslanec Petr Fiala (ODS).
Sám Pavel zaujme stanovisko k rozhodnutí kabinetu až v úterý. Pražský hrad to potvrdil na webových stránkách. "Kancelář prezidenta republiky zveřejní v úterý dne 23. června 2026 v 10.00 hodin vyjádření prezidenta republiky k oznámení vlády ve věci složení delegace České republiky pro summit NATO v Ankaře," uvedla kancelář.
Kromě premiéra Andreje Babiše (ANO) se summitu zúčastní ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Premiér označil důvody konečného rozhodnutí o složení delegace za naprosto praktické. "Tento summit, vzhledem k tomu, co se děje ve světě, se bude lišit od těch předchozích a pro naši zemi, pro Českou republiku, bude velice důležitý," řekl podle webu iDnes.cz.
Spor s prezidentem považuje Babiš za zbytečný a nesmyslný. Předseda vlády zdůraznil, že Pavel již během svého mandátu na Pražském hradě absolvoval přes 61 zahraničních cest a jen letos už navštívil dvanáct zemí.
"Před dvěma týdny jsme ho schválili do čela delegace na Valné shromáždění OSN, takže určitě tady není žádný důvod, že bychom měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích," konstatoval premiér.
Letošní summit NATO se uskuteční ve dnech 7. a 8. července v turecké Ankaře. Turecko bude jednání představitelů členských zemí aliance hostit podruhé v historii.
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Martin Kupka (ODS) , Vít Rakušan (STAN) , Petr Fiala (ODS) , Petr Pavel , Summit NATO , Andrej Babiš
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Zdroj: Libor Novák