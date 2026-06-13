ODS uspořádala ideovou konferenci. Bouřlivě se řešila otázka přijetí eura

Více než 300 delegátů z celé České republiky se v sobotu 13. června 2026 osobně zapojilo do ideové konference ODS. Dalších téměř 700 lidí sledovalo její průběh prostřednictvím online přenosu na webu strany a sociálních sítích. Konference se stala vyvrcholením několikaměsíční programové a ideové práce, do které se zapojily stovky členů, komunálních politiků, odborníků i podporovatelů strany.
Ideová konference ukázala, že ODS je živou demokratickou stranou. Stranou, která diskutuje, hledá nová řešení a vede otevřenou debatu o budoucnosti země. Stranou, která nečeká na pokyny shora a nestaví svou politiku na rozhodnutí jediného člověka. V ODS se střetávají názory, hledají argumenty a vznikají konkrétní návrhy pro budoucnost České republiky. Právě otevřená debata a svobodná výměna názorů jsou zdrojem síly demokratické pravice.
"V době, kdy některé politické strany fungují jako firmy řízené jedním člověkem, ODS znovu ukázala, že je standardní demokratickou stranou založenou na diskusi, soutěži názorů a společném hledání řešení," řekl předseda strany Martin Kupka. Ve svém úvodním vystoupení zdůraznil, že Česká republika potřebuje moderní pravicovou politiku postavenou na svobodě jednotlivce, osobní odpovědnosti, ekonomickém růstu, bezpečnosti a pevném ukotvení v euroatlantickém prostoru.
Současně upozornil na rizika spojená s rostoucím zadlužováním státu, oslabováním rozpočtové odpovědnosti, snahami o koncentraci moci a zpochybňováním role nezávislých institucí. Podle občanských demokratů potřebuje Česká republika vládu, která bude chránit demokratické pojistky, respektovat pravidla a vytvářet podmínky pro dlouhodobou prosperitu země.
Martin Kupka rovněž zdůraznil, že ODS bude důsledně hájit rovné podmínky pro všechny a odmítá zneužívání veřejných prostředků ve prospěch ekonomických zájmů osob spojených s politickou mocí. Občanští demokraté jsou připraveni po změně vlády prověřit sporná dotační rozhodnutí a v případě zjištění porušení pravidel usilovat o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků a vyvození odpovědnosti vůči osobám, které taková rozhodnutí umožnily.
Významnou část programu ideové konference tvořily prezentace stínových ministrů a odborných týmů. Ty představily návrhy a programové priority v oblasti ekonomiky, veřejných financí, obrany, energetiky, vzdělávání, zdravotnictví, sociální politiky, digitalizace, kultury, sportu, zemědělství i regionálního rozvoje.
Bouřlivá diskuse se vedla také o otázce přijetí eura. Výsledkem různých názorů v rámci strany je rozhodnutí předsedy Martina Kupky uspořádat podzimní konferenci za účasti nejen politiků, ale také ekonomů a dalších nepolitických odborníků včetně sdílení zkušeností ze zahraničí.
Závěr konference patřil představení Modrého kodexu – souboru základních ideových východisek ODS. Dokument vznikl jako výsledek několikaměsíční diskuse ve 244 místních sdruženích ODS po celé republice a představuje dosud nejširší vnitrostranickou debatu o hodnotách a identitě strany za poslední roky.
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Zdroj: Libor Novák