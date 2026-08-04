Občanští demokraté představili kandidáty pro podzimní volby

Občanská demokratická strana dnes, do řádného termínu registračních úřadů, podala všechny nominace do podzimních senátních voleb. ODS navrhuje 14 kandidátek a kandidátů, nad rámec toho v zájmu udržení silné pozice ve třech obvodech kandidují osobnosti v koalici s jiným navrhovatelem a v dalších sedmi volebních obvodech mají kandidáti podporu občanských demokratů.
"Do Senátu nabízíme kandidáty, kteří mají zkušenosti, jsou slušní a jsou odhodlaní omezit sami sebe, aby mohli sloužit a pomáhat slušné politice. U nás to nechodí tak jako jinde, kde řekne vůdce. Senát není mašinou na hlasování, ale místem, kde jsou svobodní lidé, kteří chtějí správně zacházet s naší republikou," řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil.
"Mým cílem je co největší volební úspěch kandidátů ODS. Jsem přesvědčen, že silné zastoupení ODS v Senátu je klíčové pro obranu svobody a demokratických hodnot. Zároveň jsem ale přesvědčen, že v řadě míst bylo správné upozadit vlastní kandidátské ambice ve prospěch společného postupu, protože naším cílem je, aby Senát zůstal silnou a nezávislou protiváhou vládní moci a zároveň pojistkou svobody v rukou současné opozice," vysvětlil personálie předseda občanských demokratů Martin Kupka.
Podle předsedy senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry jsou klíčem k úspěchu i do budoucna společné mezistranické dialogy. "Společná jednání přinesla silné a respektované kandidáty napříč celou republikou. Kde nestavíme vlastní kandidáty, jdeme ve společné koalici nebo s řadou podpor. Letos je úspěch v senátních volbách mimořádně důležitý – pokud jsme někdy mluvili o Senátu jako o pojistce demokracie, pak právě letos tato slova naplno nabývají svého významu," řekl Nytra.
ODS podala i kandidátní listiny pro komunální volby
Občanská demokratická strana v zákonném termínu úspěšně podala kandidátní listiny pro komunální volby, které se uskuteční 9. a 10. října. Volby rozhodnou o složení zastupitelstev, z nichž vzejdou starostové malých obcí i primátoři velkých měst. Komunální volby jsou svátkem demokracie bezprostředně "u nás doma" – rozhodují o podobě míst, kde lidé žijí, pracují.ODS letos do komunálních voleb v součtu vysílá 11 291 kandidátů. Průměrný věk nominovaných činí 49 let. Kandidátní listiny jsou sestaveny přibližně v poměru čtyřicet procent straníků ku šedesáti nestraníků, což potvrzuje, že občanští demokraté dlouhodobě sází na spolupráci s nezávislými osobnostmi a podporují občanskou angažovanost.
"ODS má sílu vést Českou republiku a ukazovat směr k moderní zemi, která lidem nabízí dobré podmínky pro život. Do komunálních voleb jdeme jako silný tým, který stojí na zkušenosti a kompetenci v malých obcích i velkých městech. Kandidátní listiny jsme ještě více otevřeli nezávislým osobnostem – na řadě míst se k nám přidali lidé, kteří nechtějí jen přihlížet, ale aktivně se podílet na správě svých měst a obcí. Právě to je cesta, jak oslovit širokou veřejnost a dlouhodobě uspět," řekl Martin Kupka.
Roste zájem mladých, zapojuje se i nejstarší generace
Do 30 let kandiduje letos 1 241 kandidátů, což představuje zhruba 11 % všech nominovaných. Oproti minulým volbám jde o nárůst a potvrzení rostoucího zájmu mladé generace o komunální politiku. Nejmladšími kandidáty jsou tradičně osmnáctiletí. Mezi nimi je například Dominik Marek z Chrudimi, který svou motivaci popisuje slovy: "O dění kolem sebe se zajímám už od útlého věku. Dlouho jsem ho jen sledoval, ale dnes cítím, že chci přiložit ruku k dílu a aktivně se podílet na tom, jak bude naše město vypadat."
Vedle mladých kandidátů má ODS i silné zastoupení zkušených osobností. Symbolickým příkladem je dvaadevadesátiletá Sylva Knedlová z Fryštáku, která obhajuje nejenom post zastupitelky, ale vůbec nejstarší aktivní političky v České republice a zároveň je nejdéle působící aktivní učitelkou – dodnes vyučuje tělesnou výchovu. Na kandidátní listině ve Fryštáku figuruje na čtvrtém místě.
Známé osobnosti z veřejného, kulturního i sportovního života
Na kandidátních listinách ODS se objevují nejen zástupci veřejného sektoru, ale i výrazné osobnosti z akademického, uměleckého či sportovního prostředí. Mezi nimi je například na Praze 1 politolog Daniel Kunštát a na Praze 4 sexuolog Libor Zámečník.
Na dalších kandidátních listinách se objevuje také disident Stanislav Devátý ve Zlíně či fotbalista Michal Kadlec v Uherském Hradišti. Silnou větev sportovců pak doplňuje ve Středočeském kraji i český florbalový útočník, reprezentant Filip Langer.
Komunální politika má přímý dopad na každodenní život občanů – od kvality škol a veřejného prostoru po dopravu či kulturní život. ODS chce i v nadcházejících volbách nabídnout odpovědnou správu měst a obcí a dát voličům možnost rozhodnout o směru, kterým se jejich domov bude ubírat.
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Zdroj: Jan Hrabě