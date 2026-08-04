Záhada z Krkonoš. Policie chce zjistit identitu tajemného muže

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. srpna 2026 12:14

Policie ČR
Policie ČR Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Za záhadu by se dal označit případ, kterým se od pondělí zabývají policisté z Krkonoš. Na horách se totiž objevil muž neznámé totožnosti, jehož se nedaří identifikovat. Mohlo by se jednat o cizince. Policie každopádně žádá o pomoc veřejnost. 

Policie se případem zabývá od pondělního večera. Krátce před 20. hodinou ji kontaktoval záchranář z Temného Dolu se žádostí o ztotožnění muže, jenž ležel před základnou záchranářů. 

"Policisté po příjezdu na místo zjistili od oznamovatele, že muž vůbec nekomunikuje, a dále to, že ho již registroval o víkendu, jak seděl na autobusové zastávce. Na výzvu policistů k prokázání totožnosti osoba nereagovala, nepředložila žádný doklad totožnosti ani neposkytla potřebnou součinnost," uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová. 

Strážci zákona našli muže ve světle modrých riflových kraťasech a hnědém triku a převezli ho do nemocnice, kde lékaři vyloučili přítomnost alkoholu a jiných návykových látek. 

Policie se v úterý obrátila na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při ztotožnění dotyčného. Mohlo by se jednat o cizince. "Pokud muže znáte, víte, kde se zdržuje, kde pracuje, nebo máte jakékoliv jiné poznatky vedoucí k jeho ztotožnění, kontaktujte nás na lince 158," vyzvala mluvčí Pižlová. 

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