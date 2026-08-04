Za záhadu by se dal označit případ, kterým se od pondělí zabývají policisté z Krkonoš. Na horách se totiž objevil muž neznámé totožnosti, jehož se nedaří identifikovat. Mohlo by se jednat o cizince. Policie každopádně žádá o pomoc veřejnost.
Policie se případem zabývá od pondělního večera. Krátce před 20. hodinou ji kontaktoval záchranář z Temného Dolu se žádostí o ztotožnění muže, jenž ležel před základnou záchranářů.
"Policisté po příjezdu na místo zjistili od oznamovatele, že muž vůbec nekomunikuje, a dále to, že ho již registroval o víkendu, jak seděl na autobusové zastávce. Na výzvu policistů k prokázání totožnosti osoba nereagovala, nepředložila žádný doklad totožnosti ani neposkytla potřebnou součinnost," uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.
Strážci zákona našli muže ve světle modrých riflových kraťasech a hnědém triku a převezli ho do nemocnice, kde lékaři vyloučili přítomnost alkoholu a jiných návykových látek.
Policie se v úterý obrátila na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při ztotožnění dotyčného. Mohlo by se jednat o cizince. "Pokud muže znáte, víte, kde se zdržuje, kde pracuje, nebo máte jakékoliv jiné poznatky vedoucí k jeho ztotožnění, kontaktujte nás na lince 158," vyzvala mluvčí Pižlová.
Související
Příběh, který plnil přední stránky světových médií, skončil tragicky. Amerického studenta našli v Japonsku mrtvého
Velké pátrání na Zlínsku bylo úspěšné. Pohřešovaný mladík je v pořádku
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Záhada z Krkonoš. Policie chce zjistit identitu tajemného muže
před 1 hodinou
Musíme posílit hranice Evropské unie, napsala von der Leyenová do Madridu
před 1 hodinou
Nový systém podpory pro české firmy. Havlíček spustil CzechBusiness
před 2 hodinami
Tragédie na ruské pláži. Sedm lidí zemřelo po explozi ukrajinského dronu
před 3 hodinami
Čtyřicítka padne. Na Moravě zřejmě dosáhnou na nový zemský teplotní rekord
před 4 hodinami
Trump vyzval Írán k dohodě, anebo kapitulaci. Jednání prý probíhají
před 5 hodinami
Výhled počasí do konce srpna. Závěr měsíce bude nejchladnějším obdobím
včera
Čeští hasiči v akci ve Francii. Vodu si berou i u hollywoodských hvězd
včera
Suchý zip měl svůj den. Jaká je jeho historie?
včera
České zdravotnictví má být připravené na budoucnost. I díky spolupráci s WHO
včera
Expremiér Fiala nadále věří v Blažkovu nevinu v bitcoinové kauze
včera
Pondělní počasí nabídlo nový teplotní rekord. Na Moravě nikdy nebylo tepleji
včera
Česká fotbalová reprezentace má prvního zahraničního trenéra v historii. Španěla Santiho Deniu
včera
Vojenští policisté vyšetřují tragickou nehodu armádního vrtulníku
včera
Neumím si to představit. Macinka promluvil o Pavlovi a dalším summitu NATO
včera
Exministr Blažek poprvé reagoval na obžalobu v bitcoinové kauze
včera
Trump lže, naznačuje Teherán. Diplomaté se na jednání s Američany nechystají
včera
Exministru Blažkovi hrozí v bitcoinové kauze přes šest let
včera
Tropické počasí si dalo pauzu a teď je zpět. Platí nové varování
včera
Babiš přirovnal Sáncheze k Merkelové. Španělsko by vyloučil ze Schengenu
Španělsko by po nájezdu migrantů z Maroka mělo být vyloučeno ze schengenského prostoru, míní premiér Andrej Babiš (ANO). Španělského protějška Pedra Sáncheze přirovnal k bývalé německé kancléřce Angele Merkelové a zdůraznil, že Česko nehodlá tolerovat nelegální migraci.
Zdroj: Jan Hrabě